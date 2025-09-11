ETV Bharat / state

প্ৰকৃতিৰ বুকুলৈ সংগোপনে নামিছে শৰৎ, শুভ্র আঁচল উৰুৱাই ফুলিছে কঁহুৱা

উৎসৱ আগমনৰ বাৰ্তাত মন-প্ৰাণ হৰি নিয়াৰ সময় এয়া । শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে জোনাইৰ প্রান্তে প্রান্তে ফুলি উঠিছে অগণন কঁহুৱা ।

Swollen Kans Grass in Jonai
প্ৰকৃতিৰ বুকুলৈ সংগোপনে নামিছে শৰৎ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 11, 2025 at 5:10 PM IST

3 Min Read
জোনাই: প্ৰকৃতিৰ বুকুলৈ সংগোপনে শৰৎ নামিছে । প্ৰকৃতি সুন্দৰৰূপে সজাই তুলিবলৈকে যেন শৰতৰ আগমন ৷ এই বতৰা লৈয়ে শাৰদীয় স্নিগ্ধতা সানি নৈৰ পাৰে পাৰে ফুলিছে কঁহুৱা । দুবৰিৰ দলিচাত নিয়ৰৰ মুকুতা সানি চৌদিশে বিয়পি পৰিছে শৰৎ আগমনৰ সুবাস । শুভ্র আঁচল উৰুৱাই ফুলিছে নৈৰ পাৰৰ কঁহুৱা । প্ৰকৃতিক সুন্দৰ ৰূপত সজাই তুলিবলৈকে যেন আকৌ আহিছে শৰৎ ৷

মলয়াৰ ৰিব ৰিব বতাহত নীলা আকাশৰ তলত হালি জালি নাচিছে কঁহুৱাই । শুভ্ৰ ডাৱৰৰ সৈতে সুবিশাল নীলিম আকাশৰ নিৰ্মলতাক কঁহুৱা ফুলৰ শুভ্রতাই যেন আৰু অধিক সুন্দৰ কৰি তুলিছে । কঁহুৱাবোৰে যেন জনাই দিছে এয়া উৎসৱৰ বতৰ ।

চিয়াং নদীৰ পাৰৰ কঁহুৱা ফুলৰ দৃষ্টিনন্দন এই দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

উৎসৱ আগমনৰ বাৰ্তাত মন-প্ৰাণ হৰি নিয়াৰ সময় এয়া । শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে জোনাইৰ প্রান্তে প্রান্তে ফুলি উঠিছে অগণন কঁহুৱা । শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে অতি মনোমোহা হৈ পৰিছে জোনাইৰ বেৰাচাপৰিৰ লালী নদীৰ চৌপাশ ।

জোনাইৰ চিয়াং লালী নৈৰ পাৰত চকুৰে মনিব নোৱাৰা পর্যন্ত ফুলি থকা শুভ্র কঁহুৱাই স্বাভাৱিকভাবেই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে । প্ৰকৃতিৰ এই মনোমোহা পৰিৱেশৰ সুধা পান কৰিবলৈ সমবেত হয় বহু লোক ।

Swollen Kans Grass in Jonai
শুভ্র আঁচল উৰুৱাই ফুলিছে নৈৰ পাৰৰ কঁহুৱা (ETV Bharat Assam)

বানে ধোৱা বেৰাচাপৰি চিয়াং নদীৰ পাৰৰ কঁহুৱা ফুলৰ এই দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যই এতিয়া মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছে সকলোকে ৷ প্ৰকৃতিৰ বুকুত কঁহুৱা ফুলবোৰে যেন সৌন্দৰ্যৰ মেলাহে পাতিছে ৷ এই কঁহুৱা ফুলৰ মনোৰম দৃশ্যই যেন মানুহৰ মনলৈও লৈ আহিছে অফুৰন্ত আশা আৰু প্ৰেৰণাৰ বতৰা ৷ কোনোবাই যদি নৈৰ পাৰৰ কঁহুৱা হৈ উৰিব খোজে, আন কোনোবাই সেই বিনন্দীয়া পৰিৱেশৰ মাজত নিজৰ মনটোক কঁহুৱা কোমল কৰি প্ৰেমময় পৃথিৱীত এৰি দিয়ে । এয়াই শৰৎ আৰু শৰতৰ আবেদন ।

কঁহুৱাৰ সৌন্দৰ্যত কবিৰ কলমত প্রাণ পাই কবিতা, শিল্পী সৃষ্টি কৰে গীত । শুভ্ৰ কঁহুৱাৰ আচ্ছাদনে প্ৰতিজনৰে মনলৈ নমাই আনিছে গভীৰ শীতলতা । কঁহুৱাৰ মায়াই সকলোকে হাত বাউলি মাতে । জোনাই বেৰাচাপৰি চিয়াং লালী নদীৰ চৌপাশে বতাহত হালি-জালি নাচি থকা কঁহুৱা বনে মন্ত্রমুগ্ধ কৰিছে সকলোকে ।

Swollen Kans Grass in Jonai
কঁহুৱাবোৰে যেন জনাই দিছে এয়া উৎসৱৰ বতৰ (ETV Bharat Assam)

অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তোখেশ্বৰ মিৰি আগৰৱালাই কঁহুৱাৰ আগমনক লৈ এনেদৰে কয়, ‘‘শৰৎ আমাৰ আটাইতকৈ মধুৰতম ঋতু ৷ শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে আকাশ শান্ত হৈ থাকে ৷ নদ-নদীবোৰ শুকাবলৈ ধৰে, বতৰো প্ৰায় লাহে লাহে সলনি হ’বলৈ ধৰে ৷ শৰতৰ আগমন ঘটাৰ লগে লগে গোটেই অসমৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য সলনি হ’বলৈ ধৰে ৷ ঠিক তেনেদৰে অসম-অৰুণাচল সীমান্তত অৱস্থিত জোনাইৰ বানে ধোৱা বেৰা চাপৰিৰ চিয়াং লালী নদীৰ চৌপাশে কঁহুৱা ফুলৰ সাগৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । কঁহুৱা বনৰ দলিচাই এতিয়া সকলোৰে মন পুলকিত কৰিছে । সেয়েহে অসমীয়া চহা জীৱনত যিমানেই বানে তচনচ কৰি গ’লেও এক সুখী জীৱন অনুভৱ কৰে ।’’

