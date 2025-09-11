প্ৰকৃতিৰ বুকুলৈ সংগোপনে নামিছে শৰৎ, শুভ্র আঁচল উৰুৱাই ফুলিছে কঁহুৱা
উৎসৱ আগমনৰ বাৰ্তাত মন-প্ৰাণ হৰি নিয়াৰ সময় এয়া । শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে জোনাইৰ প্রান্তে প্রান্তে ফুলি উঠিছে অগণন কঁহুৱা ।
Published : September 11, 2025 at 5:10 PM IST
জোনাই: প্ৰকৃতিৰ বুকুলৈ সংগোপনে শৰৎ নামিছে । প্ৰকৃতি সুন্দৰৰূপে সজাই তুলিবলৈকে যেন শৰতৰ আগমন ৷ এই বতৰা লৈয়ে শাৰদীয় স্নিগ্ধতা সানি নৈৰ পাৰে পাৰে ফুলিছে কঁহুৱা । দুবৰিৰ দলিচাত নিয়ৰৰ মুকুতা সানি চৌদিশে বিয়পি পৰিছে শৰৎ আগমনৰ সুবাস । শুভ্র আঁচল উৰুৱাই ফুলিছে নৈৰ পাৰৰ কঁহুৱা । প্ৰকৃতিক সুন্দৰ ৰূপত সজাই তুলিবলৈকে যেন আকৌ আহিছে শৰৎ ৷
মলয়াৰ ৰিব ৰিব বতাহত নীলা আকাশৰ তলত হালি জালি নাচিছে কঁহুৱাই । শুভ্ৰ ডাৱৰৰ সৈতে সুবিশাল নীলিম আকাশৰ নিৰ্মলতাক কঁহুৱা ফুলৰ শুভ্রতাই যেন আৰু অধিক সুন্দৰ কৰি তুলিছে । কঁহুৱাবোৰে যেন জনাই দিছে এয়া উৎসৱৰ বতৰ ।
উৎসৱ আগমনৰ বাৰ্তাত মন-প্ৰাণ হৰি নিয়াৰ সময় এয়া । শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে জোনাইৰ প্রান্তে প্রান্তে ফুলি উঠিছে অগণন কঁহুৱা । শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে অতি মনোমোহা হৈ পৰিছে জোনাইৰ বেৰাচাপৰিৰ লালী নদীৰ চৌপাশ ।
জোনাইৰ চিয়াং লালী নৈৰ পাৰত চকুৰে মনিব নোৱাৰা পর্যন্ত ফুলি থকা শুভ্র কঁহুৱাই স্বাভাৱিকভাবেই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে । প্ৰকৃতিৰ এই মনোমোহা পৰিৱেশৰ সুধা পান কৰিবলৈ সমবেত হয় বহু লোক ।
বানে ধোৱা বেৰাচাপৰি চিয়াং নদীৰ পাৰৰ কঁহুৱা ফুলৰ এই দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যই এতিয়া মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছে সকলোকে ৷ প্ৰকৃতিৰ বুকুত কঁহুৱা ফুলবোৰে যেন সৌন্দৰ্যৰ মেলাহে পাতিছে ৷ এই কঁহুৱা ফুলৰ মনোৰম দৃশ্যই যেন মানুহৰ মনলৈও লৈ আহিছে অফুৰন্ত আশা আৰু প্ৰেৰণাৰ বতৰা ৷ কোনোবাই যদি নৈৰ পাৰৰ কঁহুৱা হৈ উৰিব খোজে, আন কোনোবাই সেই বিনন্দীয়া পৰিৱেশৰ মাজত নিজৰ মনটোক কঁহুৱা কোমল কৰি প্ৰেমময় পৃথিৱীত এৰি দিয়ে । এয়াই শৰৎ আৰু শৰতৰ আবেদন ।
কঁহুৱাৰ সৌন্দৰ্যত কবিৰ কলমত প্রাণ পাই কবিতা, শিল্পী সৃষ্টি কৰে গীত । শুভ্ৰ কঁহুৱাৰ আচ্ছাদনে প্ৰতিজনৰে মনলৈ নমাই আনিছে গভীৰ শীতলতা । কঁহুৱাৰ মায়াই সকলোকে হাত বাউলি মাতে । জোনাই বেৰাচাপৰি চিয়াং লালী নদীৰ চৌপাশে বতাহত হালি-জালি নাচি থকা কঁহুৱা বনে মন্ত্রমুগ্ধ কৰিছে সকলোকে ।
অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তোখেশ্বৰ মিৰি আগৰৱালাই কঁহুৱাৰ আগমনক লৈ এনেদৰে কয়, ‘‘শৰৎ আমাৰ আটাইতকৈ মধুৰতম ঋতু ৷ শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে আকাশ শান্ত হৈ থাকে ৷ নদ-নদীবোৰ শুকাবলৈ ধৰে, বতৰো প্ৰায় লাহে লাহে সলনি হ’বলৈ ধৰে ৷ শৰতৰ আগমন ঘটাৰ লগে লগে গোটেই অসমৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য সলনি হ’বলৈ ধৰে ৷ ঠিক তেনেদৰে অসম-অৰুণাচল সীমান্তত অৱস্থিত জোনাইৰ বানে ধোৱা বেৰা চাপৰিৰ চিয়াং লালী নদীৰ চৌপাশে কঁহুৱা ফুলৰ সাগৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । কঁহুৱা বনৰ দলিচাই এতিয়া সকলোৰে মন পুলকিত কৰিছে । সেয়েহে অসমীয়া চহা জীৱনত যিমানেই বানে তচনচ কৰি গ’লেও এক সুখী জীৱন অনুভৱ কৰে ।’’
লগতে পঢ়ক: ধৰাৰ বুকুলৈ নামিছে শৰৎ, দেৱী দুৰ্গাৰ মৃণ্ময় মূৰ্তিত শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত মানস