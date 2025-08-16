ETV Bharat / state

সন্ধানহীন মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ: উমৰাংছ'ত তীব্ৰ উত্তেজনা - UMRANGSO MURDER CASE

১৩ আগষ্টৰ পৰা সন্ধানহীন এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে । ধৰ্ষণ কৰি হত্যাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ । ৩ অভিযুক্তক আটক ।

Suspected rape and murder case in Dima Hasao
উমৰাংছ'ত তীব্ৰ উত্তেজনা (ETV Bharat)
Published : August 16, 2025 at 1:30 PM IST

হাফলং: ডিমা হাছাও জিলাৰ উদ্যোগ নগৰী হিচাপে পৰিচিত উমৰাংছ'ত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । উমৰাংছ' আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত লংকুৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে ।

১৩ আগষ্টৰ পৰা সন্ধানহীন

মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ উমৰাংছ'ত তীব্ৰ উত্তেজনা (ETV Bharat)

জানিব পৰা মতে উমৰাংছ' লংকুৰ পৰা যোৱা ১৩ আগষ্টৰ সন্ধিয়াৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল ৪৮ বছৰীয়া মহিলাগৰাকী । লংকু নিম্ন কপিলী জল বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ওচৰতে এখন দোকান আছিল মহিলাগৰাকীৰ । সন্ধিয়া দোকান বন্ধ কৰাৰ পিছৰে পৰা মহিলাগৰাকী সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল । পৰিয়ালে বিভিন্ন স্থানত বিচাৰি মহিলাগৰাকীৰ সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰিলে । পিছত আৰক্ষী থানাত এই সন্দৰ্ভত এক গোচৰ ৰুজু কৰে । আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীৰ সন্ধানত অভিযান চলোৱাৰ মাজতে ১৪ আগষ্টৰ পুৱা মহিলাগৰাকী মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । জানিব পৰা মতে লংকু ছকপুৰু এল পি স্কুলৰ পিছফালে জংঘলত পৰি আছিল মৃতদেহটো । মোবাইল নম্বৰ ট্ৰেক কৰি আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । উদ্ধাৰ হোৱা মহিলাগৰাকীৰ মূৰত আৰু দেহত আঘাতৰ দাগ স্পষ্ট আছিল । লগে লগে ঘটনাটোৱে নতুন মোৰ লয় ।

৩ জনক আটক

মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া তীব্ৰতৰ কৰি তোলে । ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ১৫ আগষ্টত ঘটনাত জড়িত থকাৰ সন্দেহত ৩ জন লোকক আটক কৰে । মহিলাগৰাকীৰ হত্যাকাণ্ডত মুঠ ৫ জন লোক জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । আটাইকেইজনেই নিম্ন কপিলী জল বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কামত জড়িত এল এণ্ড টি নিৰ্মাণ কোম্পানীৰ কৰ্মী ।

ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ

ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে সমগ্ৰ অঞ্চলতে তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে । মহিলাগৰাকীৰ হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ লগতে কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী একাংশ স্থানীয় লোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । আটাইকেইজন অভিযুক্তকে শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত লোকসকলে লংকু আৰক্ষী চকী ঘেৰাও কৰে । ৰাইজে সন্দেহ কৰা মতে মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছে । উত্তেজিত লোকসকলে আৰক্ষী চকী ঘেৰাও কৰাৰ সময়ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰে ।

খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ডিমা হাছাও জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক মায়ঙ্ক কুমাৰ, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক লুইত তালুকদাৰ, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক (অপৰাধ) ফাৰুক আহমেদ লংকু আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হয় আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা কৰে । ঘটনাত জড়িত আন দুই অভিযুক্ত শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰাৰ পিছতহে প্ৰতিবাদকাৰীসকল শান্ত হয় । সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক লুইত তালুকদাৰে কয়, "ঘটনাটো অতি দুখজনক । আমি ইতিমধ্যে ঘটনাত জড়িত থকাৰ সন্দেহত ৩ জনক আটক কৰি সোধা-পোছা কৰি আছো । এতিয়াও ক'ব পৰা হোৱা নাই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন আহিলেহে গম পোৱা যাব ।"

বন্ধ থাকিব এল এণ্ড টি কোম্পানীৰ কাম

এই ঘটনাত নিম্ন কপিলী জল বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কামত জড়িত এল এণ্ড টি নিৰ্মাণ কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰী জড়িত থকাৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধেও ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে । বাকী দুই অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ নোহোৱালৈ এল এণ্ড টি কোম্পানীৰ কাম বন্ধ থাকিব লাগিব বুলিও ৰাইজে দাবী জনাইছে । ইফালে এল এণ্ড টি কোম্পানীৰ কৰ্তৃপক্ষও ৰাইজৰ দাবী মানি লৈছে । কোম্পানীটোৰ এগৰাকী বিষয়াই কয়,"জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীক আমি সকলো ধৰণে সহযোগিতা কৰি আছো । যি তথ্য বা নথিপত্ৰ বিচাৰিছে আমি সকলো দিছো । লগতে আমি স্থানীয় লোকসকলক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে যেতিয়ালৈ এই ঘটনাৰ তদন্ত সম্পূৰ্ণ নহয় তেতিয়ালৈ প্ৰকল্পৰ কাম আমি বন্ধ ৰাখিম ।"

