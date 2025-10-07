কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ২৮৩ টা প্ৰজাতিৰ কীট-পতংগ, মকৰা আৱিস্কাৰ

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ২৮৩ টা প্ৰজাতিৰ কীট-পতংগ, মকৰা আৱিস্কাৰ
এক জৰীপ প্ৰতিবেদনত নথিভুক্ত হৈছে পূব অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত পাণবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত কীট-পতংগ, মকৰাৰ প্ৰজাতিৰ আকৰ্ষণীয় বৈচিত্ৰ ৷
কাজিৰঙা: বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপূৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৷ এশিঙীয়া গড়, হাতী, বাঘৰ বাবে বিশ্ব বিখ্যাত কাজিৰঙাতেই আছে আজিলৈকে আৱিস্কাৰ নোহোৱা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ থলুৱা পোক-পৰুৱা আৰু মকৰা । শেহতীয়াভাৱে লাভ কৰা হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্য়াঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ কম পৰিচিত এই সম্পদৰ তথ্য়।
কাজিৰঙাত প্ৰথম কীট-পতংগ আৰু মকৰাৰ অন্বেষণমূলক অধ্যয়নত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য় । এই কীট-পতংগ আৰু মকৰাৰ অন্বেষণমূলক অধ্যয়নত ২৮৩ টা প্ৰজাতিৰ কীট-পতংগ, মকৰা লিপিবদ্ধ হৈছে ৷ শেহতীয়াকৈ এই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত এই তথ্য নিশ্চিত কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ লগে-লগে এশিঙীয়া গঁড়, ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, হাতী, ম’হ আৰু দল হৰিণ-এই ‘বিগ ফাইভ’ তথা ‘ফ্ল’ৰা-ফ’না’ৰ মেটমৰা সম্ভাৰেৰে সমৃদ্ধ কাজিৰঙাৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰৰ ভঁৰালত সংযোগ ঘটিল কীট-পতংগ আৰু মকৰাৰ আন এক বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ অধ্যায় ৷
কীট-পতংগ, পখিলা জৰীপত সংগ্ৰাম :
এই সন্দৰ্ভত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক ড৹ সোণালী ঘোষে ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, “কাজিৰঙাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ অনন্য ৷ এই কাজিৰঙাত বিচৰণ কৰা গঁড়ৰ সংখ্যা, বাঘৰ সংখ্যা বা বৃহৎ জন্তুৰ সংখ্যা আমি গণনা কৰিব পাৰো; কিন্তু ‘ল’ৱাৰ ফ’ৰ্মচ’ (Lower Forms) যেনে কীট-পতংগ, পখিলা, মাছ, ভেকুলী আদিৰ গণনাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া গুৰুত্ব প্ৰদান কৰো আমি সংগ্ৰাম কৰিব লগা হয় ৷ কিয়নো ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ কোনো গণনাৰ পদ্ধতি বা দখল নাই ৷”
কীট-পতংগৰ ফটোগ্ৰাফিক জৰীপ :
ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক ড৹ ঘোষে কয়, "সেইকাৰণে কাজিৰঙাৰ কৰবেট ফাউণ্ডেচন নামৰ সংস্থাটোৰ কীট-পতংগ বিশেষজ্ঞ বা ‘এনট’ম’ল’জিষ্ট’ৰ তৰফৰ পৰা এটা ক্ষিপ্ৰ জৰীপ বা ফ’ট’গ্ৰাফিক জৰীপৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় ৷ সেই অনুসৰি বিগত দুবছৰ ধৰি বিশেষকৈ কীট-পতংগৰ ফটোগ্ৰাফিক জৰীপ কৰি তথ্য সংগ্ৰহৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ৷ "
এই জৰীপ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংলগ্ন পাণবাৰীত কৰা হয় বুলি উল্লেখ কৰি সঞ্চালক ড৹ ঘোষে কয়, "কিয়নো পাণবাৰীত কিছু সময়ৰ বাবে খোজ কাঢ়ি বিচৰণ কৰিব পাৰি, বাকী এলেকাত সম্ভৱ নহয় ৷" এই জৰীপত প্ৰায় ২৮৩ টা প্ৰজাতিৰ কীট-পতংগ পোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "এয়া আমাৰ বাবে এক নতুন তথ্য আৰু আমি ক’ব পাৰো যে আমাৰ ২৮৩ টা প্ৰজাতিৰ স্থানীয় কীট-পতংগ আছে ৷ "
এই জৰীপত কীট-পতংগ য’ত ‘বীটলছ’, ‘ৱাস্প’, কিছু সংখ্যক পখিলা, ম’থ, মকৰা আদি সন্নিৱিষ্ট হৈছে বুলিও প্ৰকাশ কৰি ড৹ ঘোষে কয়, "এই জৰীপৰ দ্বাৰা আমি উৎসাহিত হৈছো আৰু অতি সোনকালে কেৱল মকৰাৰ এক জৰীপ আৰম্ভ কৰিম ৷" ইফালে, এক বিজ্ঞপ্তি যোগে উদ্যানৰ সঞ্চালক ঘোষে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, “এক্সপ্ল’ৰেটিভ ষ্টাডি অৱ ইনচেক্ট এণ্ড স্পাইডাৰ অৱ দ্য উডলেণ্ড হেবিটেট অৱ কাজিৰঙা নেচনেল পাৰ্ক এণ্ড টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ” শীৰ্ষক এক জৰীপ প্ৰতিবেদনত নথিভুক্ত হৈছে পূব অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত পাণবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত কীট-পতংগ, মকৰাৰ প্ৰজাতিৰ আকৰ্ষণীয় বৈচিত্ৰ ৷
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত ‘দ্য কৰবেট ফাউণ্ডেশ্যন’ৰ কীট-পতংগ বিজ্ঞানীসকলে এই বৈজ্ঞানিক জৰীপটো চলাই আৰু এই অধ্যয়নত প্ৰাপ্ত মুঠ ২৮৩ প্ৰজাতিৰ ভিতৰত ২৫৪ টা প্ৰজাতিৰ কীট-পতংগ আৰু ২৯ টা প্ৰজাতিৰ মকৰাৰ তথ্য নথিভুক্ত কৰা হৈছে ৷ যি কাজিৰঙাৰ অৱহেলিত জৈৱ বৈচিত্ৰ্যক বুজি পোৱাৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে বিশেষকৈ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে প্ৰজাতিসমূহৰ ক্ষতি বৃদ্ধি পাই অহাৰ বাবে কীট-পতংগৰ সংৰক্ষণক শীঘ্ৰেই গুৰুত্বসহকাৰে লোৱাৰ জৰুৰী প্ৰয়োজনীয়তাক এই তথ্যই স্পষ্ট কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে ।
বিজ্ঞপ্তিত উল্লেখ কৰা মতে, অধ্যয়নটোত ৮৫ প্ৰজাতিৰ পখিলা আৰু ম'থ (৩০ শতাংশ); ৪০ টা প্ৰজাতিৰ পিঁপৰা, মৌ-মাখি, বৰল জাতীয় (১৪ শতাংশ) আৰু ৩৫ টা প্ৰজাতিৰ ‘বীটলছ’ (১২ শতাংশ) পোৱা গৈছে ৷ উল্লেখ্য় যে বনাঞ্চল ধ্বংস, জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ লগতে বাসস্থানৰ ক্ষতিৰ ফলত বিশ্বজুৰি প্ৰায় ৪০% পোক-পৰুৱাৰ প্ৰজাতি হ্ৰাস পাইছে । কাজিৰঙাক ‘মেগাফ’না’ৰ বাবে উদযাপন কৰা হয় যদিও এই অধ্যয়নে দেখুৱাইছে যে ইয়াৰ স্থিতিস্থাপকতা পৰিৱেশ তন্ত্ৰক কাৰ্যক্ষম কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত ‘স্ম’ল পলিনেটৰছ’, ‘চইল এৰেটৰছ’ আৰু প্ৰাকৃতিক কীট-পতংগ নিয়ন্ত্ৰকৰ ওপৰতো একেদৰেই নিৰ্ভৰশীল ।
সুস্থ পৰিৱেশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কীট-পতংগ :
এই কীট-পতংগ আৰু মকৰাবোৰ হৈছে বীজ বিয়পাই দিয়া, মাটিৰ স্বাস্থ্য আৰু উদ্ভিদৰ পুনৰোৎপাদনৰ বাবে অপৰিহাৰ্য সুস্থ পৰিৱেশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশগত সূচক । এইবোৰে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীক বৰ্তাই ৰখা খাদ্যজালৰ ভেঁটি গঠন সুদৃঢ় কৰে । আনহাতে, বৰষুণৰ ধৰণ সলনি হোৱা আৰু উষ্ণতা বৃদ্ধিয়ে ইতিমধ্যে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বাসস্থানৰ সাল-সলনি ঘটোৱাৰ লগে লগে এই অধ্যয়ন এক সময়োপযোগী সোঁৱৰণী হিচাপে কাম কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰি বিজ্ঞপ্তিত উল্লেখ কৰা মতে, কীট-পতংগ আৰু মকৰাক সুৰক্ষা দিয়াটো কেৱল জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ বাবেই নহয়, জলবায়ুৰ প্ৰতি স্থিতিস্থাপক পৰিৱেশ তন্ত্ৰ গঢ়ি তোলাৰ বাবেও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
এই অধ্যয়নত উন্মোচিত তথ্যসমূহে উদ্যানখনৰ বৈচিত্ৰ্যৰ মৰ্যাদাক আলোকপাত কৰাৰ লগতে কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰক বৰ্তাই ৰখাত সৰু সৰু জীৱবোৰেও লোৱা অপৰিহাৰ্য ভূমিকাক তুলি ধৰিছে ৷ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে কীট-পতংগ আৰু মকৰাৰ এই জৰীপ অধ্যয়ন সন্দৰ্ভত প’ষ্ট কৰিছে । এই বিষয়ে উল্লেখ কৰি বিজ্ঞপ্তিৰ জৰিয়তে সঞ্চালক ড৹ ঘোষে কয় যে ২৬ ছেপ্তেম্বৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলিৰ এক অনুষ্ঠানত সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচা, বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া, ৰাজ্যৰ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক (বন্যপ্ৰাণী) ড৹ বিনয় গুপ্তা আদিৰ উপস্থিতিত কীট-পতংগৰ এই অন্বেষণমূলক জৰীপ অধ্যয়নৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰা হয় ৷