সুখবৰ: শীঘ্ৰে সুলভ মূল্যত আখললৈ আহি আছে চেনি-নিমখ-মচুৰ দাইল - KAUSHIK RAI IN HAILAKANDI

১ অক্টোবৰৰ পৰা সুলভ মূল্যৰ দোকানত লাভ কৰিব চেনি, নিমখ আৰু মচুৰ দাইল । ১০ জিলাজুৰি আৰম্ভ হ’ব পাইলট প্ৰকল্প হিচাপে ।

Kaushik Rai in Hailakandi
মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায় (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 7, 2025 at 7:11 PM IST

হাইলাকান্দি: অহা ১ অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যত সুলভ মূল্যত ৰাজসাহায্যযুক্ত আঁচনিৰ জৰিয়তে সাধাৰণ ৰাইজে লাভ কৰিব চেনি, নিমখ আৰু মচুৰ দাইল । প্ৰথম পৰ্যায়ত এই আঁচনি ৰাজ্যৰ ১০ খন জিলাৰ ১৪,৩২১ খন সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ।

এমাহলৈ এই আঁচনি পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে চলি থাকিব । ইয়াৰ পাছত অহা নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এই ব্যৱস্থা প্ৰয়োগ কৰা হ’ব বুলি ঘোষণা কৰে ৰাজ্যৰ খাদ্য, অসামৰিক যোগান আৰু গ্ৰাহক সুৰক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে ।

হাইলাকান্দিত মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায় (ETV Bharat Assam)

এই উপলক্ষে বৃহস্পতিবাৰে হাইলাকান্দিত সুলভ মূল্যৰ দোকানীসকলক লৈ এক সজাগতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয় । ইয়াত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ খাদ্য আৰু গ্ৰাহক সুৰক্ষা মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায় । এই সজাগতামূলক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ।

তেওঁ কয়, “আজি আমি ইয়াত অসম চৰকাৰৰ যি অভিলাষী আঁচনি, সুলভ মূল্যত ৰাজসাহায্যযুক্ত চেনি, নিমখ আৰু মচুৰ দাইল বিতৰণ কেনেদৰে আৱণ্টন আৰু বিতৰণ কৰা হ'ব সেই উদ্দেশ্যে সুলভ মূল্যৰ দোকান আৰু সমবায় সমিতিসমূহৰ সৈতে আলোচনা কৰোঁ । আমি যোৱা জুন মাহৰ পৰা এক পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰিছোঁ যে প্ৰত্যেক জিলাই জিলাই গৈ অসমৰ যি ৩৪ হাজাৰ ৰেচন দোকান আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম ।"

তেওঁ লগতে কয়, "এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সাধাৰণ জনতাৰ হাতলৈ অধিক খাদ্য-সামগ্ৰী নিৰ্দিষ্ট হাৰৰ বিনিময়ত পঠিওৱা হ’ব । এক প্ৰকাৰৰ খাদ্য সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দিশেই এই পদক্ষেপ ।"

ইয়াৰ লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰি কয়, “অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত ৪ হাজাৰকৈ মানুহৰ নাম নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডত অন্তর্ভুক্ত কৰা হ’ব ।”

আনহাতে, বৰাক উপত্যকাৰ হাইলাকান্দি, কাছাৰ আৰু শ্ৰীভূমি জিলাৰ ক্ষেত্ৰতো অতি সোনকালে ভূমি বেদখল উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ হ’ব বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী ৰায়ে কয়, "চৰকাৰে সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি আছে, অবৈধ দখলদাৰীক কোনোমতেই সহ্য কৰা নহ’ব ।"

