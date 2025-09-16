''মৰিলেও মৰি যাম জনজাতিকৰণ লৈ যাম''; হাতে হাতে অগ্নিশিখা লৈ যোৰহাটৰ ৰাজপথত নামিল অগণন প্ৰতিবাদকাৰী
ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ দাবীৰে জাতীয় জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনত কঁপিল যোৰহাট । আৰক্ষী আৰু জোঁৰ সমদলকাৰী মাজত টনা-আজোৰা । আৰক্ষীৰ বেহু ফালিও সাব্যস্ত প্ৰতিবাদ ।
Published : September 16, 2025 at 11:12 PM IST|
Updated : September 17, 2025 at 12:22 AM IST
যোৰহাট : ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ধুবুৰী পিছত মূলতঃ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ লৈ কঁপিল উঠিল যোৰহাটৰ ৰাজপথ । হাতে হাতে অগ্নিশিখা লৈ মঙলবাৰে নিশা ঐতিহাসিক ৰাজমাও পুখুৰীপাৰলৈ ওলাই আহিল অগণন জনতা । সকলোৰে এটাই দাবী - ''ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ দিয়ক, কা বাতিল কৰি বিদেশীক বহিষ্কাৰ কৰক ।''
উক্ত প্ৰতিবাদী সমদলক দেখি আগুৱাই আহিল আৰক্ষীও । এই প্ৰতিবাদী সমদলক বাধা দিবলৈ মোতায়ন কৰা হ'ল প্ৰায় ১০০০ৰো অধিক আৰক্ষীক । কিন্তু কোনোও যেন আৰক্ষীৰ কথাক গুৰুত্বই দিব নিবিচাৰে !
প্ৰথমতে জোঁৰ সমদলকাৰীক আৰক্ষীয়ে বাধা দিয়ে যদিও হাজাৰো অধিক লোকক বাধা দিবলৈ সক্ষম নহ'ল বিশাল আৰক্ষী বাহিনী । আৰক্ষী বাধা ফালি হাজাৰো অধিক লোকে জোঁৰ সমদল বাহিৰ কৰি যোৰহাট নগৰ মাজেৰে গৈ পুনৰ ৰাজমাও পুখুৰীপাৰত একত্ৰিত হৈ সামৰণি পেলায় এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ।
''মৰিলেও মৰি যাম জনজাতিকৰণ লৈ যাম, ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যদা দিয়ক, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মিছলীয়া, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ গ'বেক, ৰাজ্য চৰকাৰ গ'বেক, অসম আৰক্ষী মুৰ্দাবাদ, কা আইন বাতিল কৰি বিদেশী বহিষ্কাৰ কৰক'' আদি ধ্বনি দি হাজাৰৰো অধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উত্তাল কৰি তোলে যোৰহাটৰ পৰিৱেশ ।
ইফালে জোঁৰ সমদলৰ মাজতে আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰী মাজত টনা আজোৰা হয় যদিও পিছলৈ সেই পৰিস্থিতি শাম কাটে । জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ উদ্যোগত হোৱা এই বিশাল প্ৰতিবাদে বুজাই দিলে যে অনাগত সময়ত যদি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰে তেতিয়াহ'লে ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব সেয়া নিশ্চিত !
এই প্ৰতিবাদী সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি চুতীয়া যুৱ সন্মিলনৰ কেন্দ্ৰীয় উপদেষ্টা মোহন শইকীয়াই কয়, ''কা আইনৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰি ২০২৪ চনলকৈ বিদেশীক সংস্থাপন দিয়া কাৰ্যক আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছো । বিজেপি চৰকাৰে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব বুলি যি কথা কৈছিল সেয়া ব্যৰ্থ হৈছে ।''
''হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন সৰ্বকালৰ ব্যৰ্থ মুখ্যমন্ত্ৰী । তেওঁলোকৰ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি সদায় টিকি নাথাকিব । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নিদিলে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব ।'' তেওঁ কয় ।
''মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদী কণ্ঠক ৰোধ কৰিবলৈ যি কূট-কৌশল ৰচনা কৰিছে, সেয়া কেতিয়াও সফল নহয়, আমাৰ প্ৰতিবাদ সদায় আগবাঢ়ি গৈ থাকিব । ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ বিষয়সমূহ আমি ৰাইজ মাজলৈ লৈ যাম । বিজেপি মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিচাৰ কৰিব ৰাইজে আৰু সিদ্ধান্তও ল'ব ৰাইজেই ।'' মোহন শইকীয়াই কয় ।
আনহাতে, টাই আহোম ছাত্র সন্থা কেন্দ্ৰীয় সমিতি কাৰ্যকৰী সভাপতি কুমুদ গগৈয়ে কয়, ''ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যদা ২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যদি নিদিয়ে কংগ্ৰেছক যেনেদৰে গাদীচুত্য কৰা হৈছিল ঠিক তেনেদৰে বিজেপি চৰকাৰকো কৰা হ'ব । সেয়েহে আমি কওঁ ২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ আগতেই আমাক জনজাতিকৰণ লাগিবই ।''