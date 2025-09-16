ETV Bharat / state

''মৰিলেও মৰি যাম জনজাতিকৰণ লৈ যাম''; হাতে হাতে অগ্নিশিখা লৈ যোৰহাটৰ ৰাজপথত নামিল অগণন প্ৰতিবাদকাৰী

ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ দাবীৰে জাতীয় জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনত কঁপিল যোৰহাট । আৰক্ষী আৰু জোঁৰ সমদলকাৰী মাজত টনা-আজোৰা । আৰক্ষীৰ বেহু ফালিও সাব্যস্ত প্ৰতিবাদ ।

PROTEST FOR ST DEMAND
যোৰহাটত প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2025 at 11:12 PM IST

Updated : September 17, 2025 at 12:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ধুবুৰী পিছত মূলতঃ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ লৈ কঁপিল উঠিল যোৰহাটৰ ৰাজপথ । হাতে হাতে অগ্নিশিখা লৈ মঙলবাৰে নিশা ঐতিহাসিক ৰাজমাও পুখুৰীপাৰলৈ ওলাই আহিল অগণন জনতা । সকলোৰে এটাই দাবী - ''ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ দিয়ক, কা বাতিল কৰি বিদেশীক বহিষ্কাৰ কৰক ।''

উক্ত প্ৰতিবাদী সমদলক দেখি আগুৱাই আহিল আৰক্ষীও । এই প্ৰতিবাদী সমদলক বাধা দিবলৈ মোতায়ন কৰা হ'ল প্ৰায় ১০০০ৰো অধিক আৰক্ষীক । কিন্তু কোনোও যেন আৰক্ষীৰ কথাক গুৰুত্বই দিব নিবিচাৰে !

প্ৰথমতে জোঁৰ সমদলকাৰীক আৰক্ষীয়ে বাধা দিয়ে যদিও হাজাৰো অধিক লোকক বাধা দিবলৈ সক্ষম নহ'ল বিশাল আৰক্ষী বাহিনী । আৰক্ষী বাধা ফালি হাজাৰো অধিক লোকে জোঁৰ সমদল বাহিৰ কৰি যোৰহাট নগৰ মাজেৰে গৈ পুনৰ ৰাজমাও পুখুৰীপাৰত একত্ৰিত হৈ সামৰণি পেলায় এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ।

Students union stages torch rally demanding tribalisation in Jorhat
ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ দাবীৰে প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

''মৰিলেও মৰি যাম জনজাতিকৰণ লৈ যাম, ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যদা দিয়ক, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মিছলীয়া, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ গ'বেক, ৰাজ্য চৰকাৰ গ'বেক, অসম আৰক্ষী মুৰ্দাবাদ, কা আইন বাতিল কৰি বিদেশী বহিষ্কাৰ কৰক'' আদি ধ্বনি দি হাজাৰৰো অধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উত্তাল কৰি তোলে যোৰহাটৰ পৰিৱেশ ।

Students union stages torch rally demanding tribalisation in Jorhat
ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ দাবীৰে প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

ইফালে জোঁৰ সমদলৰ মাজতে আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰী মাজত টনা আজোৰা হয় যদিও পিছলৈ সেই পৰিস্থিতি শাম কাটে । জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ উদ্যোগত হোৱা এই বিশাল প্ৰতিবাদে বুজাই দিলে যে অনাগত সময়ত যদি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰে তেতিয়াহ'লে ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব সেয়া নিশ্চিত !

Students union stages torch rally demanding tribalisation in Jorhat
ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ দাবীৰে প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

এই প্ৰতিবাদী সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি চুতীয়া যুৱ সন্মিলনৰ কেন্দ্ৰীয় উপদেষ্টা মোহন শইকীয়াই কয়, ''কা আইনৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰি ২০২৪ চনলকৈ বিদেশীক সংস্থাপন দিয়া কাৰ্যক আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছো । বিজেপি চৰকাৰে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব বুলি যি কথা কৈছিল সেয়া ব্যৰ্থ হৈছে ।''

''হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন সৰ্বকালৰ ব্যৰ্থ মুখ্যমন্ত্ৰী । তেওঁলোকৰ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি সদায় টিকি নাথাকিব । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নিদিলে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব ।'' তেওঁ কয় ।

''মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদী কণ্ঠক ৰোধ কৰিবলৈ যি কূট-কৌশল ৰচনা কৰিছে, সেয়া কেতিয়াও সফল নহয়, আমাৰ প্ৰতিবাদ সদায় আগবাঢ়ি গৈ থাকিব । ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ বিষয়সমূহ আমি ৰাইজ মাজলৈ লৈ যাম । বিজেপি মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিচাৰ কৰিব ৰাইজে আৰু সিদ্ধান্তও ল'ব ৰাইজেই ।'' মোহন শইকীয়াই কয় ।

Students union stages torch rally demanding tribalisation in Jorhat
ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ দাবীৰে প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, টাই আহোম ছাত্র সন্থা কেন্দ্ৰীয় সমিতি কাৰ্যকৰী সভাপতি কুমুদ গগৈয়ে কয়, ''ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যদা ২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যদি নিদিয়ে কংগ্ৰেছক যেনেদৰে গাদীচুত্য কৰা হৈছিল ঠিক তেনেদৰে বিজেপি চৰকাৰকো কৰা হ'ব । সেয়েহে আমি কওঁ ২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ আগতেই আমাক জনজাতিকৰণ লাগিবই ।''

লগতে পঢ়ক : কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি ওলাইছে দল-সংগঠন; ৰাজ্যজুৰি জনতাৰ গৰ্জন

লগতে পঢ়ক : চৰকাৰক কঠোৰ বাৰ্তা দিবলৈ হাতত জোঁৰ লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠ

লগতে পঢ়ক : ‘‘ঐ ৰজাঘৰীয়া হুঁচিয়াৰ’’- চুতীয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবীত সৰুপথাৰত বৃহৎ জোঁৰ সমদল

Last Updated : September 17, 2025 at 12:22 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ST STATUSPROTEST IN JORHATইটিভি ভাৰত অসমজোঁৰ সমদলPROTEST FOR ST DEMAND

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.