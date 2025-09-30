জুবিন গাৰ্গক শেষ শ্ৰদ্ধা জনোৱা ফুলখিনি হ'ব জাতীয় নিৰ্মালি: ছাত্ৰ সমাজৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ
অসমৰ ছাত্ৰ সমাজ ওলাই আহিছে জুবিনক অমৰত্ব প্ৰদানৰ কাৰণে । নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে জুবিন গাৰ্গৰ সুবাস সাঁচি ৰখাৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস ।
Published : September 30, 2025 at 6:43 PM IST
গুৱাহাটী : জুবিন গাৰ্গ নামৰ জাতীয় সত্তাটো এতিয়া পৰিণত হৈছে জাতীয় আবেগলৈ । যাৰ বাবে অসমৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণত মহান শিল্পীগৰাকীলৈ নিজা নিজা ধৰণে জনাইছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, কৰিছে স্মৰণ । অকাল বিয়োগৰ ১২ দিন পিছতো কোনেও মানি ল'ব পৰা নাই যে খেয়ালী মনৰ শিল্পীগৰাকী আমাৰ মাজত নাই । তথাপি মৃত্যুৰ দৰে চিৰন্তন সত্যক স্বীকাৰ কৰি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ভাগে প্ৰচেষ্টা চলাইছে জুবিন গাৰ্গক অমৰত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ ।
এইবাৰ অসমৰ ছাত্ৰ সমাজ ওলাই আহিছে জুবিনক অমৰত্ব প্ৰদানৰ কাৰণে । নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে জুবিন গাৰ্গৰ সুবাস সাঁচি ৰখাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস । গীতৰ সুৰেৰে জীপাল হৈ থকাৰ লগতে তেওঁৰ অন্তিম সময়ত যি ফুলেৰে তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছিল সেই ফুলৰ পাপৰি আৰু সুবাস নজহা-নপমাকৈ ৰখাৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে ।
জুবিন গাৰ্গক শেষ শ্ৰদ্ধা জনোৱা ফুলখিনি হ'ব জাতীয় নিৰ্মালি । এই জাতীয় নিৰ্মালি সংৰক্ষণ কৰিবলৈ মঙলবাৰে মহানগৰীৰ কাহিলিপাৰাৰ ঘৰখনত উপস্থিত হয় গুৱাহাটীৰ কেইবাখনো আগশাৰীৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিনিধি ।
শিল্পীগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ জুবিন গাৰ্গক শেষ শ্ৰদ্ধা জনোৱা ফুলখিনি পৰিয়ালৰ সন্মতিক্ৰমে সংগ্ৰহ কৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়, আৰ্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে । এই ফুলখিনি সংগ্ৰহ কৰি চিৰদিনৰ বাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে সজীৱ কৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিব ছাত্ৰ সমাজে ।
লগতে অসমৰ প্ৰতিখন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজেও যোগাযোগ কৰি নিব পাৰিব ফুলখিনি । এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়াই গৱেষক ছাত্ৰ ত্ৰিদীব ভাগৱতীযে কয়, "জুবিনদাৰ স্মৃতি বিজড়িত হৈ থকা প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীয়ে আমাৰ বাবে জাতীয় সম্পদ । তেখেতৰ শেষ সময়ত যিখিনি ফুলেৰে তেওঁক শেষ বিদায় দিয়া হৈছিল, সেই ফুলখিনি আমাৰ বাবে নিৰ্মালি । আজি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়, আৰ্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰসকলে আমি উদ্যোগ লৈছোঁ যে এই ফুলখিনি চিৰদিনৰ বাবে সজীৱ কৰি ৰাখিব পৰা যাব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আজি আমি পৰিয়ালক আবেদন জনালোঁ যে আমাক ফুলখিনি অৰ্পণ কৰিব লাগে । পৰিয়ালে একেমুখে আমাক সন্মতি জনাই ফুলখিনি দিয়ে ।
লগতে ত্ৰিদীব ভাগৱতীৰ আহ্বান, "সেয়েহে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আহ্বান জনাওঁ যাতে আমাৰ পৰা যোগাযোগ কৰি এই ফুল সংগ্ৰহ কৰক । আৰু আপোনালোকৰ বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়খনত সজীৱ কৰি ৰাখক । তেওঁৰ শেষ ফুলপাহো যেন আমাৰ বাবে জাতীয় সম্পদ হৈ থাকে । তেতিয়া আমাৰ ভবিষ্যত প্ৰজন্মই জানিব যে জুবিন গাৰ্গ কোন আছিল, তেওঁক অসমীয়াই কিমান আকুলতাৰে বিদায় দিছিল, কিমান চকুলোৰে বিদায় দিছিল ।"