সৰুপথাৰ : এটা অঞ্চল, যলৈকে নাযায় এম্বুলেন্স । ৰোগীয়ে পাৰ হ'ব লাগে নাৱেৰে । নিশা দুপৰতো অঞ্চলটোৰ ৰাইজে নাৱৰীয়াক ফোন কৰিহে পাৰ কৰিব লাগে মুমুৰ্ষু ৰোগীক । কেৱল সেয়াই নহয়, কণ কণ শিক্ষাৰ্থীয়ে আলোকৰ সন্ধানত বিপদসংকুলভাৱেই যাত্ৰা কৰিবলৈ বাধ্য় হয় এই নাওখনতেই । ৪২খন গাঁৱৰ একমাত্ৰ ভৰষা নাওখনেই এতিয়াও যোগাযোগৰ একমাত্ৰ ভৰষা ।
বিকশিত অসমত এখন পশ্চাদপদ ছবিয়ে প্ৰতিফলিত কৰিছে এই অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ নমুনা । নদীৰ ওপৰত নাই এখন পকী দলং । ইপাৰ-সিপাৰ হ'বলৈ নাই বিকল্প পথ । এই অঞ্চলটোৰ গাঁৱৰ ৰাইজে আজিও এখন দলঙৰ বাবে কৰিবলগীয়া হৈছে হাহাকাৰ । এই ভৰ বাৰিষাৰ সময়তো একমাত্ৰ টুলুঙা নাওখনেৰেই কণ কণ শিক্ষাৰ্থীয়ে নৈ পাৰ হোৱা দৃশ্য় দেখিলে আপোনাৰো বুকু কঁপি উঠিব ।
মামা আমাক এখন পকী দলং লাগে :
গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ টেঙানী অঞ্চলত এখন দলঙৰ বাবে জীয়াতু ভুগিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, ৰোগীকে ধৰি স্থানীয় ৰাইজে । সেয়েহে এখন পকী দলঙৰ বাবে কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনাবলৈ বাধ্য় হৈছে এইদৰে, "মামা আমাক এখন পকী দলং লাগে ।"
এখন টুলুঙা নাৱেৰে নিৰাপত্তা নথকাকৈ বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয় ৪২ খন গাঁৱৰ লগতে নৈপৰীয়া ৰাইজে । টেঙানীৰ ঔগুৰি আলিছিঙা পাৰঘাটৰ ধনশিৰি নদীৰ ওপৰত এখন পকী দলং নির্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সকলোৱে আহ্বান জনাই আহিছে যদিও কোনো সঁহাৰি নাই চৰকাৰ তথা জনপ্ৰতিনিধিৰ । নৈপৰীয়া ৰাইজৰ দুৰ্দশাগ্ৰস্ত বাস্তৱ ছবিখন যে চৰকাৰে হৃদয়ংগম কৰিব নোৱাৰে তাকেই যেন প্ৰতিফলন হৈছে সৰুপথাৰত ।
সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টেঙানী গাঁও পঞ্চায়তৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ এখন দলঙক লৈ এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি । এখন টুলুঙা নাৱেৰে লাইফ জেকেট অথবা নিৰাপত্তা নোহোৱাকৈ দৈনিক বিপদসংকুলভাৱে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰা ৰোগীলৈকে বিপদসংকুলভাৱে ধনশিৰি নদী ইপাৰ-সিপাৰ হৈ গোলাঘাট সদৰলৈ অহা-যোৱা কৰিবলগীয়া হয় । বৃহত্তৰ টেঙানী অঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ একমাত্র যাতায়াতৰ স্থল এই ঔগুৰি আলিছিঙা পাৰঘাট ।
নাৱৰ ওপৰতেই মৃত্য়ুক আকোৱালি লয় ৰোগীয়ে :
এই সন্দৰ্ভত ঔগুৰি আলিছিগা পাৰঘাটৰ নাৱৰীয়াজনে কয়, "মই ঔগুৰি আলিছিগা পাৰঘাটত আজি বহুবছৰ ধৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে ধৰি ৪২ খন গাঁৱৰ মানুহ অনা-নিয়া কৰি আছো । তাৰ মাজতে এনেকুৱা বেমাৰী মানুহ আহে যে ৰাতি ১২/ ১ বজাতো ফোন কৰি মাতি দিয়ে, তেতিয়া আমি যাবলগীয়া হয় । হয়তো ঘাটৰ পাৰ নোপোৱাৰ আগতেই নাৱৰ ওপৰতেই মৃত্য়ুক আকোৱালি লয় । গতিকে আমি বহুতো অসুবিধাত পৰি আছো । ঔগুৰি আলিছিগাত পকী দলং হোৱা হ'লে এই মৃত্যুক আকোৱালি লোৱা মানুহকেইজন হয়তো এনেকৈ মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া নহ'ল হয় ।"
১০৮ সেৱাৰ পৰাও বঞ্চিত :
আনহাতে টেঙানী অঞ্চলৰে ঔগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক মন্টু মৰাঙে কয়, "অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আজিকোপতি নহ'ল ঔগুৰি আলিছিগা পাৰঘাটত এখনি পকী দলং। আজি শ শ বছৰ ধৰি আমাৰ টেঙানী অঞ্চলৰ ৪২ খন গাঁৱৰ মানুহে এই স্থানত ঔগুৰি আলিছিগা পাৰঘাটত পকী দলং নথকা কাৰণে নৰক যন্ত্ৰণা ভুগিবলগীয়া হৈছে । এই স্থানত পকী দলং নথকা কাৰণে চৰকাৰী ১০৮ সেৱাৰ পৰাও বঞ্চিত হবলগীয়া হৈছে জনসাধাৰণে । অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান যেনে ৰঙাজান, থুৰামুখ মইনাপাৰা, গোলাঘাটৰ বিভিন্ন স্কুল-কলেজলৈ যায় এখনি তুলুঙা নাৱেৰে বিপদসংকুলভাৱে । "
নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নিদিয়ে জিৰণি চ'ৰা :
তেওঁ পুনৰ কয়, "ধাৰাসাৰ বৰষুণত তিতি এখন বাঢ়নি নদী পাৰ হ'বলগীয়া হয় । ধনশিৰি নদীৰ কাষতে আছে ৩৯ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এটা জিৰণি চ'ৰা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নিদিয়ে ৰাইজক । শিক্ষাৰ্থীসকল যেতিয়া গাড়ীৰ পৰা নামে ধাৰাসাৰ বৰষুণত কেতিয়াবা বেগৰ লগতে কিতাপ-পত্ৰবোৰ তিতি জুৰুলি-জুপুৰি হয় । গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছো যাতে এই স্থানত আপোনাৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপত এখন স্থায়ী পকী দলং নিৰ্মাণ কৰি জনসাধাৰণক উপকৃত কৰিব ।"