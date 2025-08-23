ETV Bharat / state

মামা আমাক এখন পকী দলং লাগে - কাতৰ আহ্বান কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ - DANGEROUS BOAT JOURNEY

উন্নয়নৰ গংগা বোৱা অসমৰ এটা অঞ্চলত আজিও নাই দলং । নাহে এখনোএম্বুলেন্স । কণ কণ শিক্ষাৰ্থীয়ে আলোকৰ সন্ধানত বিপদসংকুল যাত্ৰা ।

Dangerous boat journey in Golaghat
কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ আলোকৰ সন্ধানত বিপদসংকুল যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)
সৰুপথাৰ : এটা অঞ্চল, যলৈকে নাযায় এম্বুলেন্স । ৰোগীয়ে পাৰ হ'ব লাগে নাৱেৰে । নিশা দুপৰতো অঞ্চলটোৰ ৰাইজে নাৱৰীয়াক ফোন কৰিহে পাৰ কৰিব লাগে মুমুৰ্ষু ৰোগীক । কেৱল সেয়াই নহয়, কণ কণ শিক্ষাৰ্থীয়ে আলোকৰ সন্ধানত বিপদসংকুলভাৱেই যাত্ৰা কৰিবলৈ বাধ্য় হয় এই নাওখনতেই । ৪২খন গাঁৱৰ একমাত্ৰ ভৰষা নাওখনেই এতিয়াও যোগাযোগৰ একমাত্ৰ ভৰষা ।

বিকশিত অসমত এখন পশ্চাদপদ ছবিয়ে প্ৰতিফলিত কৰিছে এই অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ নমুনা । নদীৰ ওপৰত নাই এখন পকী দলং । ইপাৰ-সিপাৰ হ'বলৈ নাই বিকল্প পথ । এই অঞ্চলটোৰ গাঁৱৰ ৰাইজে আজিও এখন দলঙৰ বাবে কৰিবলগীয়া হৈছে হাহাকাৰ । এই ভৰ বাৰিষাৰ সময়তো একমাত্ৰ টুলুঙা নাওখনেৰেই কণ কণ শিক্ষাৰ্থীয়ে নৈ পাৰ হোৱা দৃশ্য় দেখিলে আপোনাৰো বুকু কঁপি উঠিব ।

বিকশিত অসমৰ পশ্চাদপদ ছবি (ETV Bharat Assam)

মামা আমাক এখন পকী দলং লাগে :

গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ টেঙানী অঞ্চলত এখন দলঙৰ বাবে জীয়াতু ভুগিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, ৰোগীকে ধৰি স্থানীয় ৰাইজে । সেয়েহে এখন পকী দলঙৰ বাবে কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনাবলৈ বাধ্য় হৈছে এইদৰে, "মামা আমাক এখন পকী দলং লাগে ।"

এখন টুলুঙা নাৱেৰে নিৰাপত্তা নথকাকৈ বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয় ৪২ খন গাঁৱৰ লগতে নৈপৰীয়া ৰাইজে । টেঙানীৰ ঔগুৰি আলিছিঙা পাৰঘাটৰ ধনশিৰি নদীৰ ওপৰত এখন পকী দলং নির্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সকলোৱে আহ্বান জনাই আহিছে যদিও কোনো সঁহাৰি নাই চৰকাৰ তথা জনপ্ৰতিনিধিৰ । নৈপৰীয়া ৰাইজৰ দুৰ্দশাগ্ৰস্ত বাস্তৱ ছবিখন যে চৰকাৰে হৃদয়ংগম কৰিব নোৱাৰে তাকেই যেন প্ৰতিফলন হৈছে সৰুপথাৰত ।

Dangerous boat journey in Golaghat
এখন দলঙৰ বাবে কৰিবলগীয়া হৈছে হাহাকাৰ (ETV Bharat Assam)

সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টেঙানী গাঁও পঞ্চায়তৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ এখন দলঙক লৈ এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি । এখন টুলুঙা নাৱেৰে লাইফ জেকেট অথবা নিৰাপত্তা নোহোৱাকৈ দৈনিক বিপদসংকুলভাৱে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰা ৰোগীলৈকে বিপদসংকুলভাৱে ধনশিৰি নদী ইপাৰ-সিপাৰ হৈ গোলাঘাট সদৰলৈ অহা-যোৱা কৰিবলগীয়া হয় । বৃহত্তৰ টেঙানী অঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ একমাত্র যাতায়াতৰ স্থল এই ঔগুৰি আলিছিঙা পাৰঘাট ।

Dangerous boat journey in Golaghat
তুলুঙা নাৱেই শেষ ভৰষা (ETV Bharat Assam)

নাৱৰ ওপৰতেই মৃত্য়ুক আকোৱালি লয় ৰোগীয়ে :

এই সন্দৰ্ভত ঔগুৰি আলিছিগা পাৰঘাটৰ নাৱৰীয়াজনে কয়, "মই ঔগুৰি আলিছিগা পাৰঘাটত আজি বহুবছৰ ধৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে ধৰি ৪২ খন গাঁৱৰ মানুহ অনা-নিয়া কৰি আছো । তাৰ মাজতে এনেকুৱা বেমাৰী মানুহ আহে যে ৰাতি ১২/ ১ বজাতো ফোন কৰি মাতি দিয়ে, তেতিয়া আমি যাবলগীয়া হয় । হয়তো ঘাটৰ পাৰ নোপোৱাৰ আগতেই নাৱৰ ওপৰতেই মৃত্য়ুক আকোৱালি লয় । গতিকে আমি বহুতো অসুবিধাত পৰি আছো । ঔগুৰি আলিছিগাত পকী দলং হোৱা হ'লে এই মৃত্যুক আকোৱালি লোৱা মানুহকেইজন হয়তো এনেকৈ মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া নহ'ল হয় ।"

Dangerous boat journey in Golaghat
কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ আলোকৰ সন্ধানত বিপদসংকুল যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

১০৮ সেৱাৰ পৰাও বঞ্চিত :

আনহাতে টেঙানী অঞ্চলৰে ঔগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক মন্টু মৰাঙে কয়, "অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আজিকোপতি নহ'ল ঔগুৰি আলিছিগা পাৰঘাটত এখনি পকী দলং। আজি শ শ বছৰ ধৰি আমাৰ টেঙানী অঞ্চলৰ ৪২ খন গাঁৱৰ মানুহে এই স্থানত ঔগুৰি আলিছিগা পাৰঘাটত পকী দলং নথকা কাৰণে নৰক যন্ত্ৰণা ভুগিবলগীয়া হৈছে । এই স্থানত পকী দলং নথকা কাৰণে চৰকাৰী ১০৮ সেৱাৰ পৰাও বঞ্চিত হবলগীয়া হৈছে জনসাধাৰণে । অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান যেনে ৰঙাজান, থুৰামুখ মইনাপাৰা, গোলাঘাটৰ বিভিন্ন স্কুল-কলেজলৈ যায় এখনি তুলুঙা নাৱেৰে বিপদসংকুলভাৱে । "

Dangerous boat journey in Golaghat
কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ আলোকৰ সন্ধানত বিপদসংকুল যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নিদিয়ে জিৰণি চ'ৰা :

তেওঁ পুনৰ কয়, "ধাৰাসাৰ বৰষুণত তিতি এখন বাঢ়নি নদী পাৰ হ'বলগীয়া হয় । ধনশিৰি নদীৰ কাষতে আছে ৩৯ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এটা জিৰণি চ'ৰা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নিদিয়ে ৰাইজক । শিক্ষাৰ্থীসকল যেতিয়া গাড়ীৰ পৰা নামে ধাৰাসাৰ বৰষুণত কেতিয়াবা বেগৰ লগতে কিতাপ-পত্ৰবোৰ তিতি জুৰুলি-জুপুৰি হয় । গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছো যাতে এই স্থানত আপোনাৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপত এখন স্থায়ী পকী দলং নিৰ্মাণ কৰি জনসাধাৰণক উপকৃত কৰিব ।"

