ETV Bharat / state

জীৱন যুঁজত হাৰ মানিব নোখোজা এগৰাকী মৃৎশিল্পীৰ সংগ্ৰাম

বিবাহৰ পিছতেই স্বামীৰ লগত মিলি আৰম্ভ কৰিছিল মৃৎশিল্পৰ সাধনা । আজি অকলেই সাজিছে মূৰ্তি ।

pottery-artist Urmila paul In Bihali
মৃৎশিল্পী উৰ্মিলা পালৰ জীৱন সংগ্ৰাম (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 14, 2025 at 7:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বিশ্বনাথ চাৰিআলি : এগৰাকী অকলশৰীয়া মহিলা । নিজৰ বুলিবলৈ তেওঁৰ কোনোৱেই নাই । কেইবছৰমান পূৰ্বে মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ মৃত্য়ু হোৱাৰ পিচত একেবাৰেই অকলশৰীয়া হৈ পৰে । পিচে তেওঁ মানসিকভাৱে ভাগি নপৰাকৈয়ে চলাই গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম ।

পূজা-পাৰ্বণ আহিলেই এই মহিলাগৰাকী অতিকৈ ব্য়স্ত হৈ পৰে । কাৰণ তেওঁ এগৰাকী মৃৎশিল্পী । এই মৃৎশিল্পীগৰাকীৰ নাম উৰ্মিলা পাল । এই শাৰদীয় উৎসৱৰ সময়ত প্ৰতিমা সমূহক প্ৰাণ প্ৰদান কৰা বিহালীৰ এইগৰাকী মহিলাই স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত অকলেই জীৱন যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে ।

দুৰ্গাৰ মূৰ্তি প্ৰস্তুত কৰাত ব্য়স্ত মৃৎশিল্পী উৰ্মিলা পাল (ETV Bharat Assam)

মৃৎশিল্পক আধাৰ হিচাপে লৈ নিজৰ লগতে খুৰা আৰু ভতিজাকক পোহপাল দি আছে মহিলাগৰাকীয়ে । বিহালীৰ নকোনীয়া পথাৰ নামৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ উৰ্মিলাই বিবাহৰ পিছত স্বামীৰ লগত মিলি আৰম্ভ কৰিছিল মৃৎশিল্পৰ কাম । স্বামীৰ পৰাই তেওঁ শিকিছিল বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ প্ৰতিমাক সজীৱ ৰূপত গঢ় দিবলৈ । পিছে নিয়তিৰ পৰিহাস, মহিলা গৰাকীয়ে কিছু বছৰ আগতে হেৰুৱাই স্বামীক।

pottery-artist Urmila paul In Bihali
দুৰ্গাৰ মূৰ্তি প্ৰস্তুত কৰাত ব্য়স্ত মৃৎশিল্পী উৰ্মিলা পাল (ETV Bharat Assam)

স্বামীৰ বিয়োগৰ পিছত ভাগি নপৰি স্বামীয়ে শিকাই যোৱা মৃৎশিল্পকে জীৱন আগুৱাই নিয়াৰ পথ হিচাপে বাচি ল'লে উৰ্মিলাই । সমাগত দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাথো কেইদিনমান দিন । সেয়েহে বিগত দুমাহ ধৰি উৰ্মিলাই বিভিন্ন পূজা সমিতিৰ পৰা লোৱা অৰ্ডাৰৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ দিনে-নিশাই ব্য়স্ত হৈ পৰিছে ।

pottery-artist Urmila paul In Bihali
দুৰ্গাৰ মূৰ্তি প্ৰস্তুত কৰাত ব্য়স্ত মৃৎশিল্পী উৰ্মিলা পাল (ETV Bharat Assam)

এই প্ৰসংগত ইটিভি ভাৰতৰ আগত মৃৎশিল্পীগৰাকীয়ে কয়, "এইবাৰ পূজা বহু আগবাঢ়ি আহিল ।" পূৰ্বে অক্টোবৰ মাহৰ শেষৰ ফালে পূজা আহে যদিও পূজা আৰম্ভ হয় গণেশ পূজাৰ পৰাই । কোনো দিন গণেশৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি নোপোৱা মৃৎশিল্পীগৰাকীয়ে এইবাৰ আৰম্ভণি মনসাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰে কৰা বুলি কয় ।

pottery-artist Urmila paul In Bihali
দুৰ্গাৰ মূৰ্তি প্ৰস্তুত কৰাত ব্য়স্ত মৃৎশিল্পী উৰ্মিলা পাল (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, "বিগত ২০/২২ বছৰ ধৰি মোৰ স্বামীয়ে এই কাম কৰি আহিছিল যদিও ৬ বছৰ পূৰ্বে স্বামীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে অকলে এই কাম কৰি আছো ।"

pottery-artist Urmila paul In Bihali
দুৰ্গাৰ মূৰ্তি প্ৰস্তুত কৰাত ব্য়স্ত মৃৎশিল্পী উৰ্মিলা পাল (ETV Bharat Assam)

বহিঃৰাজ্যলৈ কামৰ সন্ধানত যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰতে এইদৰে সৰুকৈ উদ্যোগ খুলি নিজাকৈ যিমান পাৰে বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰি লোৱা বুলি কয় মৃৎশিল্পী গৰাকীয়ে । তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ হোৱা সামগ্ৰী যেনে মাটি, মাহ, বালি, ধান খেৰ, আঠা মাটি আদিৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱাত বৰ্তমান সময়ত এটা প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ৮/৯ হাজাৰ টকাৰ খৰছ হয় । ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰতিমাৰ উপযুক্ত মূল্য নোপোৱা বুলিও তেওঁ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।

লগতে পঢ়ক:এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

ধৰাৰ বুকুলৈ নামিছে শৰৎ, দেৱী দুৰ্গাৰ মৃণ্ময় মূৰ্তিত শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত মানস

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসমDURGA PUJA 2025মৃৎশিল্পBIHALI POTTERY ARTISTSTRUGGLE OF POTTERY ARTIST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.