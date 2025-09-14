জীৱন যুঁজত হাৰ মানিব নোখোজা এগৰাকী মৃৎশিল্পীৰ সংগ্ৰাম
বিবাহৰ পিছতেই স্বামীৰ লগত মিলি আৰম্ভ কৰিছিল মৃৎশিল্পৰ সাধনা । আজি অকলেই সাজিছে মূৰ্তি ।
Published : September 14, 2025 at 7:00 PM IST
বিশ্বনাথ চাৰিআলি : এগৰাকী অকলশৰীয়া মহিলা । নিজৰ বুলিবলৈ তেওঁৰ কোনোৱেই নাই । কেইবছৰমান পূৰ্বে মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ মৃত্য়ু হোৱাৰ পিচত একেবাৰেই অকলশৰীয়া হৈ পৰে । পিচে তেওঁ মানসিকভাৱে ভাগি নপৰাকৈয়ে চলাই গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম ।
পূজা-পাৰ্বণ আহিলেই এই মহিলাগৰাকী অতিকৈ ব্য়স্ত হৈ পৰে । কাৰণ তেওঁ এগৰাকী মৃৎশিল্পী । এই মৃৎশিল্পীগৰাকীৰ নাম উৰ্মিলা পাল । এই শাৰদীয় উৎসৱৰ সময়ত প্ৰতিমা সমূহক প্ৰাণ প্ৰদান কৰা বিহালীৰ এইগৰাকী মহিলাই স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত অকলেই জীৱন যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে ।
মৃৎশিল্পক আধাৰ হিচাপে লৈ নিজৰ লগতে খুৰা আৰু ভতিজাকক পোহপাল দি আছে মহিলাগৰাকীয়ে । বিহালীৰ নকোনীয়া পথাৰ নামৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ উৰ্মিলাই বিবাহৰ পিছত স্বামীৰ লগত মিলি আৰম্ভ কৰিছিল মৃৎশিল্পৰ কাম । স্বামীৰ পৰাই তেওঁ শিকিছিল বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ প্ৰতিমাক সজীৱ ৰূপত গঢ় দিবলৈ । পিছে নিয়তিৰ পৰিহাস, মহিলা গৰাকীয়ে কিছু বছৰ আগতে হেৰুৱাই স্বামীক।
স্বামীৰ বিয়োগৰ পিছত ভাগি নপৰি স্বামীয়ে শিকাই যোৱা মৃৎশিল্পকে জীৱন আগুৱাই নিয়াৰ পথ হিচাপে বাচি ল'লে উৰ্মিলাই । সমাগত দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাথো কেইদিনমান দিন । সেয়েহে বিগত দুমাহ ধৰি উৰ্মিলাই বিভিন্ন পূজা সমিতিৰ পৰা লোৱা অৰ্ডাৰৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ দিনে-নিশাই ব্য়স্ত হৈ পৰিছে ।
এই প্ৰসংগত ইটিভি ভাৰতৰ আগত মৃৎশিল্পীগৰাকীয়ে কয়, "এইবাৰ পূজা বহু আগবাঢ়ি আহিল ।" পূৰ্বে অক্টোবৰ মাহৰ শেষৰ ফালে পূজা আহে যদিও পূজা আৰম্ভ হয় গণেশ পূজাৰ পৰাই । কোনো দিন গণেশৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি নোপোৱা মৃৎশিল্পীগৰাকীয়ে এইবাৰ আৰম্ভণি মনসাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰে কৰা বুলি কয় ।
তেওঁ কয়, "বিগত ২০/২২ বছৰ ধৰি মোৰ স্বামীয়ে এই কাম কৰি আহিছিল যদিও ৬ বছৰ পূৰ্বে স্বামীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে অকলে এই কাম কৰি আছো ।"
বহিঃৰাজ্যলৈ কামৰ সন্ধানত যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰতে এইদৰে সৰুকৈ উদ্যোগ খুলি নিজাকৈ যিমান পাৰে বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰি লোৱা বুলি কয় মৃৎশিল্পী গৰাকীয়ে । তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ হোৱা সামগ্ৰী যেনে মাটি, মাহ, বালি, ধান খেৰ, আঠা মাটি আদিৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱাত বৰ্তমান সময়ত এটা প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ৮/৯ হাজাৰ টকাৰ খৰছ হয় । ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰতিমাৰ উপযুক্ত মূল্য নোপোৱা বুলিও তেওঁ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।