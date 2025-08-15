ETV Bharat / state

এজন মুক্তিযোদ্ধা, প্ৰাক্তন বিধায়ক‌ৰ পৰিয়াল‌ৰ দুৰৱস্থা: চলিবলগা হৈছে এনৰেগা শ্ৰমিক-ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি - INDEPENDENCE DAY 2025

প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ জীৱন সংগ্ৰাম দেখিলে চকুলো ওলাব আপোনাৰ । বাইচাইকেল লৈ ওৰেতো জীৱন দেশ-জাতিৰ বাবে কাম কৰিছিল বিধায়ক বুদ্ধ বৰুৱাই ।

former MLA Budha Baruah
ৰজাঘৰ-প্ৰজাঘৰ উভয়ে পাহৰিলে মুক্তিযোদ্ধা, প্ৰাক্তন বিধায়ক বুদ্ধ বৰুৱাক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2025 at 11:34 AM IST

5 Min Read

মৰাণ: এজন প্ৰাক্তন বিধায়কৰ পুত্ৰই এনৰেগা আৰু ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া বুলি ক'লে হয়তো সহজে কোনেও বিশ্বাসে কৰিব নোৱাৰিব । কিয়নো আজিৰ মন্ত্ৰী, বিধায়কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ বিলাসী জীৱনশৈলী সকলোৱে দেখি আহিছোঁ । কিমান কি যে সুবিধা । বিলাসী গাড়ীৰ পৰা বিলাসী খাদ্য, সাজ-পোছাক লগতে চৰকাৰী অনেক সা-সুবিধাৰ মাজত থাকে আজিৰ জনপ্ৰতিনিধিসকল ।‌

লাখে লাখে দৰমহা, প্ৰাক্তন হ'লেও ভাল পেঞ্চন লাভ কৰে আজিৰ মন্ত্ৰী-বিধায়কসকলে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আজিৰ মন্ত্ৰী-বিধায়কে পাঁচ বছৰৰ বাবে দায়িত্ব লাভ কৰিয়েই পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত‌‌ সুৰক্ষিত কৰি যোৱাৰ প্ৰৱণতাই বৰ্তমান সময়ত গা কৰি উঠিছে ।

এজন মুক্তিযোদ্ধা, প্ৰাক্তন বিধায়ক‌ৰ পৰিয়াল‌ৰ দুৰৱস্থা (ETV Bharat Assam)

তেনে সময়তে এজন‌ প্ৰাক্তন বিধায়কৰ পৰিয়ালৰ জীৱন সংগ্ৰাম দেখিলে চকুলো ওলাব আপোনাৰো । আমি আজি আপোনালোকক‌ ক'ব বিচাৰিছোঁ বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, বৰ্তমানৰ চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বুদ্ধ বৰুৱাৰ বিষয়ে ।‌ এইবাৰ দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিছে দেশবাসীয়ে । দেশৰ ৰাজধানীৰ লগতে ৰাজ্যতো বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে দেশৰ বাবে বিশেষ অৰিহণা আগবঢ়োৱাসকলক সন্মান প্ৰদান কৰিছে ।

কিন্তু তেনে সময়তে যি স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ চৰম ত্যাগ আৰু বলিদানৰ বাবে দেশবাসীয়ে স্বাধীনতা লাভ কৰিলে, তাৰে একাংশৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই বৰ্তমান চূড়ান্ত দৰিদ্ৰতাৰ কৱলত পৰি কষ্টৰ মাজেদি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । কিন্তু ৰজাঘৰৰ যেন খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই ।‌ চৰাইদেউ জিলাৰ বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা তথা মাহমৰা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বুদ্ধ বৰুৱাৰ পৰিয়ালটো ইয়াৰ এক জ্বলন্ত উদাহৰণ ।

মুক্তিযোদ্ধা তথা প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ পুত্ৰই বৰ্তমান দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিবলগীয়া হৈছে । চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ বৰচহকী গাঁৱৰ মুক্তিযোদ্ধা বুদ্ধ বৰুৱাই ১৯৭৮ চনত আৰ চি পি আই দলৰ হৈ মাহমৰা সমষ্টিৰ পৰা বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ সমষ্টিবাসীক সেৱা আগবঢ়াই গৈছিল ।

বাইচাইকেল লৈ ওৰেতো জীৱন দেশ-জাতিৰ বাবে কাম কৰিছিল

১৯২১ চনত জন্মলাভ কৰা মুক্তিযোদ্ধা বুদ্ধ বৰুৱাই নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জড়িত হৈ নিজৰ জীৱনৰ সোণালী সময় পাৰ কৰি গৈছে ।‌ বিষ্ণু ৰাভাৰ সৈতে একেলগে স্বাধীনতা আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰা বুদ্ধ বৰুৱাৰ ঘৰলৈ কেইবাবাৰো বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আহিছিল । কেৱল বিষ্ণু ৰাভায়ে নহয়, দেশৰ কেইবাগৰাকীও স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল বুদ্ধ বৰুৱাই । বাইচাইকেল লৈ ওৰেতো জীৱন দেশ-জাতিৰ বাবে কাম কৰি গৈছিল বৰুৱাই । ১৯৭৮ চনত আৰ চি পি আই দলৰ হৈ মাহমৰা সমষ্টিৰ পৰা বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ যোৱা বিধায়ক বুদ্ধ বৰুৱাই জীৱন সলনি কৰিব নোৱাৰিলে ।

former MLA Budha Baruah
অসম মুক্তিযুঁজাৰু সন্মিলনৰ স্বীকৃতি (ETV Bharat Assam)

পৰিয়ালৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি, বিধায়ক হিচাপে পোৱা দৰমহা দলৰ বাবেই বেছিসংখ্যক দিছিল । মাহমৰাৰ পৰা বিধানসভালৈ যাবলৈ ৰে'লৰ সহায় লৈছিল । সমষ্টিত বাইচাইকেল লৈ‌ ৰাইজৰ মাজত ঘূৰি ফুৰা বিধায়কজন কিন্তু আজি পাহৰণিৰ গৰ্ভত । কোনোদিন নিজৰ কথা ভাবিব নোৱৰা মুক্তিযোদ্ধাগৰাকীয়ে ১৯৯২ চনত নিজগৃহতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল ।

সমষ্টিবাসীয়ে পাহৰাৰ দৰে ৰজাঘৰেও পাহৰিলে

প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ জীৱন সংগ্ৰাম দেখিলে চকুলো ওলাব আপোনাৰো । মুক্তিযোদ্ধা তথা প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ পুত্ৰই বৰ্তমান দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিবলগীয়া হৈছে । মুক্তিযোদ্ধা তথা বিধায়কগৰাকীৰ পুত্ৰই আজি হয় জব কাৰ্ডত কাম বিচাৰিব লাগে, নহ'লে দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল চলাবলগা হয় । ‌চৰকাৰে দিয়া দাৰিদ্ৰ্য সীমাৰেখাৰ তলৰ ৰেচন কাৰ্ডৰে পোৱা চাউলকেইটালৈ অপেক্ষা কৰিবলগা হয় ।

উল্লেখ্য যে প্ৰাক্তন বিধায়ক বুদ্ধ বৰুৱাৰ চাৰি পুত্ৰৰ লগতে চাৰিগৰাকী কন্যা সন্তান আছিল । চাৰিজন পুত্ৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা স্বচ্ছল নহয় । আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবে‌ আজিও পিতৃৰ সমাধি সম্পূৰ্ণকৈ নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিলে । সময় উকলি গ'ল, সমষ্টিবাসীয়ে পাহৰাৰ দৰে ৰজাঘৰেও আজিলৈকে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, প্ৰাক্তন বিধায়ক বুদ্ধ বৰুৱাক মনত নেপেলালে । এনেকৈয়ে অতীত হৈ পৰিছে এক সংগ্ৰামী সত্তা ।

former MLA Budha Baruah
পৰিত্যক্ত অৱস্থাত সমাধি (ETV Bharat Assam)

‌মুক্তিযোদ্ধাসকলৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক সহায়ৰ আহ্বান

মুক্তিযোদ্ধা তথা প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ‌ সৰু পুত্ৰ দিগন্ত বৰুৱাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "দিন হাজিৰা আৰু পকামিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি পৰিয়ালটো চলাই আছোঁ । এনৰেগাৰ কাম কৰোঁ তথাপিও আমাৰ পৰিয়াল চলাই নিয়াত সমস্যা হয় । প্ৰাক্তন বিধায়ক হিচাপে দেউতা জীয়াই থকালৈকে পেঞ্চন লাভ কৰিছিল । দেউতাৰ মৃত্যুৰ পিছত মায়ে পেঞ্চন লাভ কৰিছিল । মাৰ মৃত্যুৰ পাছত এতিয়া সকলো বন্ধ হৈ গ'ল ।"

former MLA Budha Baruah
প্ৰাক্তন বিধায়ক বুদ্ধ বৰুৱা (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাই তেওঁ কয়, "চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ মুক্তিযোদ্ধাসকলৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালসমূহক কিবা সহায় কৰিলে উপকৃত হ'ব । আজিলৈকে কোনো বিধায়কে আহি খবৰ এটা কৰা নাই । দেউতাৰ মৃত্যুতিথি আমি পৰিয়ালে পালন‌ কৰোঁ । আজিলৈকে চৰকাৰ বা সমষ্টিৰ ৰাইজে অনুষ্ঠিত কৰা নাই ।"

