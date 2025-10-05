সংগীতৰ ভগৱানৰ স্মৃতি পথৰ নামকৰণ; দুয়ো কাষে ৰুলে নাহৰ

সংগীতৰ ভগৱানৰ স্মৃতি পথৰ নামকৰণ; দুয়ো কাষে ৰুলে নাহৰ
আপোন শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতি বুকুত বান্ধি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খকন্দগুৰি গাঁৱলৈ যোৱা পথ দুয়োকাষে ৰোপণ কৰিলে নাহৰ ।
গোলাঘাট: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক লৈ এখন গাঁৱৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ । মহান শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতি সজীৱ কৰি ৰাখিবলৈ গাঁওখনৰ ৰাইজে এটা পথৰ নামকৰণ কৰিলে 'জুবিন পথ' । কেৱল সেয়াই নহয়, জুবিন গাৰ্গে ভাল পোৱা নাহৰ গছো কৰিলে ৰোপণ ।
গোলাঘাট জিলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলৰ খকন্দগুৰি গাঁৱলৈ যোৱা পথটো 'জুবিন পথ' নামেৰে নামকৰণ কৰিলে ৰাইজে । পথৰ দুয়োকাষে ৰোপণ কৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰিয় নাহৰ গছৰ পুলি । নাহৰ ৰোপণ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি আৰু জুবিন পথ মুকলি কৰে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া, বিশিষ্ট শিল্পী অৰুণ হাজৰিকা, আছুৰ উপ সভাপতি অভিবৰ্তন গোস্বামীয়ে । মানুহ ভালপোৱা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি খকন্দগুৰি গাঁৱৰ ৰাইজে গ্ৰহণ কৰা অনুপম কাৰ্যসূচীৰ শলাগ লৈছে সকলোৱে ।
হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণত ৰোপণ কৰা নাহৰ পুলি সমূহ ডাঙৰ-দীঘল কৰাৰ লগতে অনাগত দিনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত গছপুলি ৰোপণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে যুৱকসকলে । সেউজ শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ অনুষ্ঠানটোত শিশুসকলৰ দিহানাম, গায়ন-বায়ন পৰিৱেশনৰ লগতে বিভিন্নজনে অৱলোকন কৰে জুবিন গাৰ্গৰ অৱদানৰ কথা । শিল্পীগৰাকীক অমৰ কৰি ৰখাৰ বাবে নাহৰ ৰোপণ আৰু পথৰ নামকৰণৰ কাৰ্যসূচী চৰ্চিত হৈ পৰিছে সকলোতে । এই অনুষ্ঠানতেই শীঘ্ৰেই শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য উদ্ঘাটনৰ বাবে ৰজাঘৰক যথোচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে ।
এই সম্পৰ্কে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই কয়, "ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলত কেইজনমান যুৱকৰ উদ্যোগত এটা পথ জুবিন গাৰ্গ পথ হিচাপে নামকৰণ কৰিছে । লগতে গোটেই পথচোৱাত নাহৰ পুলি ৰোপণৰ পৰিকল্পনা লৈছে । হয়তো অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম হ'ব এটা পথ যিটো মহান শিল্পী গৰাকীৰ নামত নামকৰণ কৰিছে । খুব ভাল লাগিছে ।"
আনহাতে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সম্পৰ্কে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই কয়, "সকলো এতিয়া বিচৰাধীন পৰ্যায়ত আছে, গতিকে এই সম্পৰ্কে মন্তব্য দিব নোৱাৰো । এই সম্পৰ্কে কেইবাজনো ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ শান্তি পোৱা আৰম্ভ হৈছে। কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়া যেনেকৈ আছে সেইটো এটা শান্তি ।"
আনহাতে এই সম্পৰ্কে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় উপ-সভাপতি অভিবৰ্তন গোস্বামীয়ে কয়," খকন্দগুৰিৰ ৰাইজে আজি এটা পথ জুবিন দাৰ স্মৃতিত নামকৰণ কৰিছে । ইয়াত নাহৰ পুলি ৰোপণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । ইয়াত আমিও একোটা নাহৰ পুলি ৰোপণ কৰিছো । জুবিন গাৰ্গে মঞ্চত এটা কথা সদাই কৈছিল যে মই আপোনাকৰ ঘৰত থাকিম যদি আপোনালোকে এজোপা নাহৰ পুলি ৰোপণ কৰে । ইয়াৰ ৰাইজে জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি চিৰযুগমীয়া কৰি ৰাখিবলৈ পথৰ দুই কাষে নাহৰ পুলি ৰোপণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছে, এই প্ৰচেষ্টা আদৰণীয় ।"
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, " তীব্ৰ গতিত তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে । জুবিন গাৰ্গে ন্যায় নোপোৱালৈকে অসমৰ ৰাইজে এই কথা সহজ ভাৱে ল'ব নোৱাৰে । চৰকাৰে পানী সৰকি নোযোৱাকৈ তদন্ত কৰক । যিসকলে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত, সকলোকে তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে । ছিংগাপুৰত যিসকল অসমীয়া লোক আছে যিসকলে জুবিন গাৰ্গ পানীত নামি থকা অৱস্থাত হাঁহি-ধেমালি কৰি আছিল তেওঁলোকক চোঁচৰাই অসমলৈ আনিব লাগে ।"