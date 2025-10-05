ETV Bharat / state

সংগীতৰ ভগৱানৰ স্মৃতি পথৰ নামকৰণ; দুয়ো কাষে ৰুলে নাহৰ

আপোন শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতি বুকুত বান্ধি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খকন্দগুৰি গাঁৱলৈ যোৱা পথ দুয়োকাষে ৰোপণ কৰিলে নাহৰ ।

street in golaghat named after Zubeen Garg road
জুবিন গাৰ্গৰ নামত গোলাঘাতত পথৰ নামকৰণ (ETV Bharat Assam)
October 5, 2025

গোলাঘাট: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক লৈ এখন গাঁৱৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ । মহান শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতি সজীৱ কৰি ৰাখিবলৈ গাঁওখনৰ ৰাইজে এটা পথৰ নামকৰণ কৰিলে 'জুবিন পথ' । কেৱল সেয়াই নহয়, জুবিন গাৰ্গে ভাল পোৱা নাহৰ গছো কৰিলে ৰোপণ ।

গোলাঘাট জিলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলৰ খকন্দগুৰি গাঁৱলৈ যোৱা পথটো 'জুবিন পথ' নামেৰে নামকৰণ কৰিলে ৰাইজে । পথৰ দুয়োকাষে ৰোপণ কৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰিয় নাহৰ গছৰ পুলি । নাহৰ ৰোপণ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি আৰু জুবিন পথ মুকলি কৰে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া, বিশিষ্ট শিল্পী অৰুণ হাজৰিকা, আছুৰ উপ সভাপতি অভিবৰ্তন গোস্বামীয়ে । মানুহ ভালপোৱা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি খকন্দগুৰি গাঁৱৰ ৰাইজে গ্ৰহণ কৰা অনুপম কাৰ্যসূচীৰ শলাগ লৈছে সকলোৱে ।

জুবিন গাৰ্গৰ নামত গোলাঘাতত পথৰ নামকৰণ (ETV Bharat Assam)

হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণত ৰোপণ কৰা নাহৰ পুলি সমূহ ডাঙৰ-দীঘল কৰাৰ লগতে অনাগত দিনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত গছপুলি ৰোপণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে যুৱকসকলে । সেউজ শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ অনুষ্ঠানটোত শিশুসকলৰ দিহানাম, গায়ন-বায়ন পৰিৱেশনৰ লগতে বিভিন্নজনে অৱলোকন কৰে জুবিন গাৰ্গৰ অৱদানৰ কথা । শিল্পীগৰাকীক অমৰ কৰি ৰখাৰ বাবে নাহৰ ৰোপণ আৰু পথৰ নামকৰণৰ কাৰ্যসূচী চৰ্চিত হৈ পৰিছে সকলোতে । এই অনুষ্ঠানতেই শীঘ্ৰেই শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য উদ্ঘাটনৰ বাবে ৰজাঘৰক যথোচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে ।

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খকন্দগুৰি গাঁৱলৈ যোৱা পথৰ দুয়োকাষে ৰোপণ কৰিলে নাহৰ (ETV Bharat Assam)

এই সম্পৰ্কে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই কয়, "ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলত কেইজনমান যুৱকৰ উদ্যোগত এটা পথ জুবিন গাৰ্গ পথ হিচাপে নামকৰণ কৰিছে । লগতে গোটেই পথচোৱাত নাহৰ পুলি ৰোপণৰ পৰিকল্পনা লৈছে । হয়তো অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম হ'ব এটা পথ যিটো মহান শিল্পী গৰাকীৰ নামত নামকৰণ কৰিছে । খুব ভাল লাগিছে ।"

সেউজ শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

আনহাতে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সম্পৰ্কে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই কয়, "সকলো এতিয়া বিচৰাধীন পৰ্যায়ত আছে, গতিকে এই সম্পৰ্কে মন্তব্য দিব নোৱাৰো । এই সম্পৰ্কে কেইবাজনো ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ শান্তি পোৱা আৰম্ভ হৈছে। কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়া যেনেকৈ আছে সেইটো এটা শান্তি ।"

সেউজ শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ অনুষ্ঠানত শিশুসকলৰ দিহানাম পৰিৱেশন (ETV Bharat Assam)

আনহাতে এই সম্পৰ্কে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় উপ-সভাপতি অভিবৰ্তন গোস্বামীয়ে কয়," খকন্দগুৰিৰ ৰাইজে আজি এটা পথ জুবিন দাৰ স্মৃতিত নামকৰণ কৰিছে । ইয়াত নাহৰ পুলি ৰোপণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । ইয়াত আমিও একোটা নাহৰ পুলি ৰোপণ কৰিছো । জুবিন গাৰ্গে মঞ্চত এটা কথা সদাই কৈছিল যে মই আপোনাকৰ ঘৰত থাকিম যদি আপোনালোকে এজোপা নাহৰ পুলি ৰোপণ কৰে । ইয়াৰ ৰাইজে জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি চিৰযুগমীয়া কৰি ৰাখিবলৈ পথৰ দুই কাষে নাহৰ পুলি ৰোপণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছে, এই প্ৰচেষ্টা আদৰণীয় ।"

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খকন্দগুৰি গাঁৱলৈ যোৱা পথৰ দুয়োকাষে ৰোপণ কৰিলে নাহৰ (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, " তীব্ৰ গতিত তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে । জুবিন গাৰ্গে ন্যায় নোপোৱালৈকে অসমৰ ৰাইজে এই কথা সহজ ভাৱে ল'ব নোৱাৰে । চৰকাৰে পানী সৰকি নোযোৱাকৈ তদন্ত কৰক । যিসকলে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত, সকলোকে তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে । ছিংগাপুৰত যিসকল অসমীয়া লোক আছে যিসকলে জুবিন গাৰ্গ পানীত নামি থকা অৱস্থাত হাঁহি-ধেমালি কৰি আছিল তেওঁলোকক চোঁচৰাই অসমলৈ আনিব লাগে ।"

লগতে পঢ়ক:জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে প্ৰান্তে প্ৰান্তে জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

বিহ দিয়া বুলি শেখৰে যদি জানিছিলেই ইমানদিন কিয় লুকুৱাই ৰাখিছিল ? প্ৰশ্ন গৰিমাৰ

