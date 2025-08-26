ETV Bharat / state

কিয় অন্তৰ্ধান হয় বাটৰ কুকুৰবোৰ ? জানিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব - STREET DOGS SMUGGLING

শনিবাৰে দেৰগাঁও আৰক্ষীৰ তালাচীত ২৩ কুকুৰ জব্দ কৰাৰ পিছত এই সন্দৰ্ভত এক বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ।

street dogs smuggling
উদ্ধাৰ কৰা একাংশ কুকুৰ (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অলিয়ে-গলিয়ে ঘূৰি ফুৰা বাটৰ কুকুৰবোৰ লাহে লাহে নোহোৱা হৈছে । বহু অঞ্চলৰ পৰা হঠাৎ অন্তৰ্ধান হৈ পৰিছে বাটৰ কুকুৰবোৰ । কিন্তু কিয় অন্তৰ্ধান হয় এই বাটৰ কুকুৰবোৰ ? জানিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব ।

বাটৰ কুকুৰবোৰ ধনৰ লোভত চোৰাং সৰবৰাহ কৰি আহিছে এটা অসাধু চক্ৰই । এই কথা শেহতীয়াকৈ দেৰগাঁৱৰ এক ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিছে । শনিবাৰে দেৰগাঁও আৰক্ষীৰ তালাচীত ২৩ টাকৈ পথৰ কুকুৰ সৰবৰাহকাৰীৰ কৱলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে দুই সৰবৰাহকাৰীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । লগতে উদ্ধাৰ কৰা দুটা কুকুৰ গৰাকীক গতাই দিয়ে । বাকী থকা ২১ টা কুকুৰৰ চিকিৎসাৰ দায়িত্ব লৈছে জে বি এফে ।

কিয় অন্তৰ্ধান হয় বাটৰ কুকুৰবোৰ ? জানিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব (ETV Bharat Assam)

কেনেকৈ সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা জব্দ কৰিলে ২৩ টাকৈ কুকুৰ

বেচৰকাৰী সংস্থা জে বি এফৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক প্ৰস্তুতি গগৈয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "শনিবাৰে দেৰগাঁও আৰক্ষীৰ তালাচীত এখন ইণ্ডিগো গাড়ীৰ পৰা ২৩ কুকুৰ জব্দ কৰাৰ লগতে জনকৈ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত দুটা কুকুৰৰ গৰাকী চিনাক্ত হোৱাত গৰাকীক গতাই দিয়া হয় আৰু বাকী ২১ টা আমাৰ টীমৰ তাৎক্ষণিক সহায়ত জিৰাৱলৈ (JBF Integrated Care and Resource Centre for Community and Animal Welfare) অনা হয় । বৰ্তমান কুকুৰকেইটাৰ চিকিৎসা কৰি যত্ন কৰি থকা হৈছে ।"

পথৰ কুকুৰবোৰ ক'লৈ সৰবৰাহ কৰা হয়

তেওঁ কয়, "ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা কুকুৰবোৰ নাগালেণ্ডলৈ সৰবৰাহ কৰা হয় । কিয়নো নাগালেণ্ডত কুকুৰ মাংসৰ চাহিদা অধিক । বিশেষকৈ উজনি অসমৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা কুকুৰবোৰ যোৰহাট হৈ ডিমাপুৰলৈ সৰবৰাহ কৰা হয় । গুৱাহাটীৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা কুকুৰবোৰ বশিষ্ঠ, পিলিংকাটাৰে মেঘালয় হৈ নাগালেণ্ডলৈ সৰবৰাহ কৰে আৰু নামনি অসমৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা কুকুৰবোৰ মেঘালয় হৈ নাগালেণ্ডলৈ সৰবৰাহ কৰে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "কিছু বছৰ আগলৈ নৱেম্বৰ-ডিচেম্বৰত ঠাণ্ডাৰ সময়ত সৰবৰাহৰ ঘটনা বেছি হৈছিল । কিন্তু বৰ্তমান কুকুৰ সৰবৰাহৰ ঘটনা বছৰটোৰ প্ৰতিমাহে পোহৰলৈ আহে ।"

street dogs smuggling
উদ্ধাৰ কৰা এটা কুকুৰক যত্ন লোৱাত ব্যস্ত কৰ্মীসকল (ETV Bharat Assam)

কেনেকৈ কুকুৰ সৰবৰাহ কৰা হয়, সৰবৰাহৰ লগত কোন জড়িত

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "পথৰ কুকুৰবোৰ বন্ধুত্ব সুলভ । কুকুৰবোৰক খাদ্যৰ যোগান ধৰিলেই বন্ধুত্ব সুলভ ব্যৱহাৰ কৰে । ইয়াৰে সুবিধা লয় সৰবৰাহকাৰীয়ে । তেওঁলোকে বিস্কুট বা আন খাদ্য খাবলৈ দি বা খাদ্যৰ লগত নিচাজাতীয় দ্ৰব্য দি কুকুৰবোৰ ধৰি আনে । সেই কুকুৰবোৰৰ ঠেং আৰু মুখত বান্ধি বস্তাত ভৰাই সৰবৰাহ কৰ হয় ।"

সৰবৰাহ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "বিশেষকৈ কুকুৰ সৰবৰাহ কৰোঁতে সৰবৰাহকাৰীয়ে বাণিজ্যিক বাহন ব্যৱহাৰ নকৰি আৰক্ষীৰ তালাচীৰ পৰা সাৰি যাবলৈ ব্যক্তিগত বাহন ব্যৱহাৰ কৰে । শেহতীয়া ঘটনাই তাৰে প্ৰমাণ কৰিছে । দেৰগাঁৱত সৰবৰাহকাৰীৰ কৱলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা কুকুৰকেইটা গাড়ীখনৰ ডিকিত আৰু পিছফালৰ ছিটত ভৰাই ডিমাপুৰ লৈ সৰবৰাহ কৰাৰ উদ্দেশ্যে লৈ গৈছিল । এই সৰবৰাহৰ লগত স্থানীয় লোক জড়িত হৈ থাকে । একাংশ স্থানীয় লোকে পথৰ কুকুৰবোৰ উঠাই আনি একগোট কৰি নাগালেণ্ডলৈ সৰবৰাহ কৰে ।"

street dogs smuggling
উদ্ধাৰ কৰা একাংশ কুকুৰ (ETV Bharat Assam)

কিমান মূল্যত বিক্ৰী হয় একোটা কুকুৰ

এই বিষয়ত প্ৰকল্প সঞ্চালকগৰাকীয়ে কয়, "এটা কুকুৰৰ বিনিময়ত ২০০০-৩০০০ টকা লাভ কৰে সৰবৰাহকাৰীয়ে । শেহতীয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰা কুকুৰকেইটা নগাঁৱৰ পৰা দেৰগাঁও অঞ্চলৰ বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ ।"

সৰবৰাহকাৰীৰ কৱলৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা কুকুৰকেইটা বৰ্তমান কি অৱস্থাত আছে

দেৰগাঁও আৰক্ষী আৰু প্ৰাপ্তি ফাউণ্ডেচনৰ সহায়ত এতিয়া কুকুৰবোৰ জে বি এফৰ জিৰাৱত (কেয়াৰ চেণ্টাৰ) ৰখা হৈছে । বৰ্তমান কুকুৰবোৰৰ অৱস্থা শোচনীয় । ভয়ত আছে কুকুৰবোৰ । জ্বৰ, ভয়াতুৰ হৈ আছে । কুকুৰবোৰৰ চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে । সুস্থ হোৱাৰ পিছত কুকুৰবোৰৰ বন্ধ্যাকৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । যদি কোনো গৰাকী ওলায় তেন্তে উচিত তথ্য-প্ৰমাণ দি লৈ যাব পাৰিব ।

