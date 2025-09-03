যোৰহাট : বজাৰ আমাৰ, পথাৰ আমাৰ শ্লোগান দি থাকিলেই সকলো সমস্যা সমাধান হৈ নাযায় । আমি এই শ্লোগানক বাস্তৱত পৰিণত কৰিবলৈ হ'লে হাতে-কামে লাগি আগবাঢ়ি যাব লাগিব । তেনে এক চিন্তা-ভাবনা আগত লৈ ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈ নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে যোৰহাটৰ চাৰিগাঁৱৰ কৰ্মোদ্যমী ব্যক্তি লীলাচৰণ দত্তই ।
দেখাত মানুহজনক অতি সাধাৰণ যেন লাগে । কিন্তু তেওঁৰ মনত আছে আগবাঢ়ি যোৱাৰ অফুৰন্ত সপোন । ফলত এটাৰ পিছত আন এটা ব্যৱসায়ত হাত দি তেওঁ বৃদ্ধি কৰিছে ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্য । দিছে বহু লোকক সংস্থাপনৰ পথ ।
শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি লীলাচৰণ দত্তই নিজৰ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰখন অসমতে সীমাবদ্ধ নাৰাখি ইয়াক উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চললৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে । অতি সহজ-সৰল লীলাচৰণ দত্ত নামৰ ব্যক্তিজনে প্ৰথমাৱস্থাত ১০ টা মৌবাহেৰে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি ১৯৯৭ চনত গঢ় দিয়ে C K UDYOG নামেৰে এটা প্ৰতিষ্ঠান । য'ত পোনপটীয়াকৈ জড়িত হৈ আছে ৩২ জনকৈ অধিক লোক ।
১০টা মৌবাহৰ পৰা গৈ আজি তেওঁ বাৰীৰ চৌপাশে আছে ১০০টাতকৈ অধিক মৌবাহ । তেওঁ গঢ় দিয়া উদ্যোগতে উন্নত কাৰিকৰী কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি উৎপাদন কৰে মৌজোল । বছৰি ৮ টনতকৈ অধিক মৌৰস উৎপাদন কৰে তাত । এই মৌৰস অসমৰ লগতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো ৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
তেওঁ কেৱল ইয়াতে ক্ষান্ত থকা নাই । তেওঁ মৌবাকচ, উন্নত মৌৰ জাতো সেইসমূহ ৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰি আহিছে । ইয়াৰ পিছত লীলাচৰণ দত্তই বাংলাদেশ পৰা অনা উন্নত প্ৰজাতিৰ মিছামাছৰ জৰিয়তে মৎস্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰখনত ভৰি দিয়ে । বৰ্তমান ২২ বিঘা মাটিৰে পৰিপূৰ্ণ পুখুৰীত মিছামাছ মেলি দি তেওঁ যথেষ্ট আয় কৰিছে ।
ঠিক তেনেদৰে হাঁহ পালনৰ লগতে ড্ৰেগন খেতিতো মনোনিবেশ কৰিছে তেওঁ । ইয়াৰ পৰা বছৰি সকলো ব্যৱসায় মিলাই তেওঁ উপাৰ্জন কৰে ৩ কোটি টকা ।
এই সন্দৰ্ভত লীলাচৰণ দত্তই কয়, "১৯৯৭ চনত ১০টা মৌবাহেৰে মোৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰোঁ । ষ্টেট বেংক অব ইণ্ডিয়াৰ লগতে অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা লোণ লৈ প্ৰথমতে বি কীপিঙৰ ওপৰতে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি তাৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে বি কীপিং ইকুইপমেণ্ট তৈয়াৰ কৰাৰ পিছত হানী কেণ্ডিং তৈয়াৰ কৰিছোঁ । ইয়াৰ লগতে মোৰ ফিচাৰী, হাঁহ আৰু ড্ৰেগন ফ্ৰুইটছৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বৰ্তমান মোৰ ১০০টা মৌবাহ আছে আৰু ইয়াৰ পৰা বছৰি ৮ টনতকৈ অধিক মৌৰস উৎপাদন হয় । কাৰণ মৌৰ ব্যৱসায়টো ছিজনেবল হয় । ইয়াত উৎপাদন হোৱা মৌৰস, মৌৰ জাত আৰু মৌৰ বাকচ অসমৰ লগতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো ৰাজ্যলৈ যায় । বৰ্তমান মোৰ C K UDYOG ত পোনপটীয়াকৈ তথা স্থায়ীভাৱে ৩২ জন লোকে কাম কৰি আছে আৰু পৰোক্ষভাৱে বহু লোক জড়িত হৈ আছে ।"
নিজৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰখনৰ বিষয়ে তেওঁ লগতে কয়, "ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ২২ বিঘা মাটি সামৰি মোৰ ফিচাৰী আছে । ইয়াত বাংলাদেশৰ পৰা অনা মিছামাছ এৰিছোঁ । প্ৰথমাৱস্থাত দুই কুইণ্টল মিছামাছ বিক্ৰী কৰিলোঁ আৰু এইবাৰ ইয়াৰ উৎপাদন আৰু অধিক হ'ব ।"
লগতে তেওঁ কয়, "মিছামাছৰ বজাৰখন বহুত লাভজনক । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে হাঁহ পালন আৰু ড্ৰেগন খেতিৰ লগতো জড়িত হৈ আছোঁ । বৰ্তমান মোৰ ইয়াত ১৫০০ৰো অধিক হাঁহ আছে । এইবাৰ ইয়াতে হাঁহ পোৱালি প্ৰজননৰ বাবেও ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । সকলো ব্যৱসায় মিলাই বছৰি ৩ কোটি টকাৰ অধিক ব্যৱসায় হয় ।"
এয়াই হৈছে অসমীয়া ব্যৱসায়, অসমীয়াগিৰি । বৰ্তমান লীলাচৰণ দত্ত সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত এটা চিনাকি নামত পৰিণত হৈছে ।