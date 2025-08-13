নগাঁও: বহু উৎকণ্ঠাৰ অন্তত অৱশেষত মঙলবাৰে নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ নামেৰে নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা ঢাকাপট্টিৰ নতুন নাম । চহৰখনৰ মাজমজিয়াত থকা ঢাকাপট্টিয়ে ৰূপকোঁৱৰ চ'ক নামেৰে নতুন পৰিচয় লাভ কৰাৰ পাছতেই উৎফুল্লিত হৈ পৰে সৰ্বস্তৰৰ লোক ।
পূৰ্বৰ ঢাকাপট্টিক ইতিহাস কৰি জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই নতুন পৰিচয় ঘোষণা কৰা ৰূপকোঁৱৰ চ'ক মঙলবাৰে সন্ধিয়া শুভাৰম্ভ কৰে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই । পূৰ্বৰ ঢাকাপট্টি তথা নতুন পৰিচয় লাভ কৰা ৰূপকোঁৱৰ চ'কৰ প্ৰৱেশ পথতেই থকা ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ আবক্ষ মূৰ্তিত সন্ধিয়া মাল্যাৰ্পণ কৰাৰ লগতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই ।
নগাঁৱৰ ব্যৱসায়িক প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ ৰূপকোঁৱৰ চ'কৰ শুভাৰম্ভ কৰি চ'কটোত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এটি পূৰ্ণাংগ মূৰ্তি স্থাপনৰ কথা ঘোষণা কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ।
নিতৌ সন্ধিয়া ৰূপকোঁৱৰ চ'কলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী লোকে শুনিবলৈ পাব জ্যোতি সংগীত । ৰূপকোঁৱৰ চ'কত সন্ধিয়া জ্যোতি সংগীত বজোৱাৰ কথাও ঘোষণা কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে । বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই কয়, "নগাঁওবাসীৰ বাবে আনন্দৰ বতৰা, গৌৰৱৰ কথা । ঢাকাপট্টি চ'ক আজিৰে পৰা ৰূপকোঁৱৰ চ'ক নামেৰে জনাজাত হ'ল ।"
ইপিনে, নতুনকৈ নামকৰণ হোৱা ৰূপকোঁৱৰ চ'কত থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যৱসায়ীকে দোকানৰ ফলকসমূহত থকা পূৰ্বৰ ঢাকাপট্টি সলাই এমাহৰ ভিতৰতে ৰূপকোঁৱৰ চ'ক বুলি লিখিবলৈয়ো নিৰ্দেশ দিয়ে আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।
সন্ধিয়া ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ আবক্ষ মূৰ্তিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শুভাৰম্ভ কৰা অনুষ্ঠানটোত বিধায়কগৰাকীৰ লগতে নগাঁও সংগীত শিল্পী মঞ্চ, ভোগালী বিহু উদযাপন সমিতিকে ধৰি নগাঁৱৰ সমাজ জীৱনৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠান আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।