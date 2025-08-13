গুৱাহাটী: ইতিহাস হোৱাৰ দিশে অসম চৰকাৰৰ অংশীদাৰিত্ব থকা অসম কেন্সাৰ প্ৰতিষ্ঠানত কম খৰচত ৰোগীয়ে অত্যাধুনিক চিকিৎসা লাভ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি । প্ৰতিষ্ঠানটোৱে পঞ্জীয়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰোগীৰ বিচনাৰ ভাৰালৈ সকলোতেই সোমবাৰৰ পৰা বিশাল পৰিমাণৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰা ঘটনাই ৰাজ্যজুৰি উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত ৰাজ্যজুৰি বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷
ফলত, বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় ৷ বুধবাৰে অসম কেন্সাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ দায়িত্ববাহী কৰ্তৃপক্ষক মাতি আলোচনাত বহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় । আনহাতে, বিৰোধীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপি চৰকাৰ সোৱঁৰাই দিছে তেঁওলোকে দিয়া বিনামূলীয়া আৰু সুলভ চিকিৎসা সেৱাৰ লগতে কেন্সাৰ কেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা ।
১০০০০ টকাৰ আগধন জমা লোৱাৰ বাতিলৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ:
ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যমত তথ্যসহ মাচুল বৃদ্ধি মাচুল বৃদ্ধিৰ বাতৰি সবিশেষ প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ ১০০০০ টকাৰ আগধন জমা লোৱাৰ যি ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল সেয়া ভুল সিদ্ধান্ত আছিল বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
এই সন্দৰ্ভত তেঁও কয়,"১০০০০ টকাৰ আগধন জমা লোৱাৰ যি ব্যৱস্থা সেয়া মই উঠাই ল’বলৈ নিৰ্দেশ দিছোঁ । ইতিমধ্যে সেয়া বাতিল কৰা হৈছে ৷” মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে এই বিষয়টোত ভুল বুজাবুজি হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "কেন্সাৰৰ মাচুল ৰাইজে দিব নালাগে । আয়ুস্মান ভাৰত আৰু আয়ুস্মান অসম কাৰ্ডত চৰকাৰে পইচাটো দিব । লিখা হৈছে জেনেৰেল বেডৰ ইমান টকা বাঢ়িলে । বেডৰ পইচাতো ৰাইজে দিব নালাগে ৷ চৰকাৰেহে দিব ।"
তেওঁ লগতে কয়,"কাৰ্ডৰ টকাখিনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিব । এইটো ভালহে বঢ়াই লোৱা মাচুলখিনি কেন্দ্ৰৰ পৰা আনি আমি আকৌ কেন্সাৰ ৰোগীৰ কাৰণে খৰচ কৰিব পাৰিম । এই কথাটো বুজি নোপোৱা বাবে ভুল বুজাবুজি হৈছে । ১০০০০ টকা লোৱাটো ভুল হৈছে । এইটো মই উইড্ৰ’ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছোঁ ।”
সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত মাচুলৰ নিৰিখ অস্বীকাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ:
অসম কেন্সাৰ প্ৰতিষ্ঠান, গুৱাহাটীৰ কৰ্তৃপক্ষ অসম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ মুখ্য প্ৰৱন্ধন বিষয়া জে পি প্ৰসাদে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ বুধবাৰে বিষয়াজনে হাস্পতালখনৰ মানদণ্ড অক্ষুন্ন ৰখা, সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ স্বাৰ্থত কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত সামান্য মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলি স্বীকাৰ কৰিলেও সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত মাচুলৰ নিৰিখ অস্বীকাৰ কৰে ।
অসম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিষয়া প্ৰসাদে কয়,"চৰকাৰী বিধি অনুসৰি নুন্যতম মাচুলহে বৃদ্ধি কৰা হৈছে । আমি নতুন নতুন বহুত সেৱা আগবঢ়াইছোঁ ৷ যিবোৰৰ কোনো নিৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাছিল ৷ নিৰ্ধাৰিত এটা মাচুল থাকিলেহে ৰাইজে হাস্পতালখনক বিশ্বাস কৰিব । এই সামান্য মাচুলে আৰ্থিকভাৱে অস্বচ্চলসকলক কোনো ধৰণে প্ৰভাৱিত নকৰে । আনহাতে PMJAY/BPL কাৰ্ড থকাসকলে সম্পূৰ্ণ ৰেহাই লাভ কৰিব ।”
অসম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ মুখ্য প্ৰৱন্ধন বিষয়াগৰাকীযে এই সন্দৰ্ভত কয়:
- এই প্ৰক্ৰিয়া পৰীক্ষামূলকভাৱেহে কৰা হৈছে । প্ৰয়োজন সাপেক্ষে মাচুলৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ বিবেচনা কৰা হ'ব । পঞ্জীয়ন মাচুল কেৱল ১০ টকাহে বৃদ্ধি কৰা হৈছে
- বাহিৰত চিকিৎসা কৰি যি সকলে ইয়াত পৰৱৰ্তী সময়ত সাময়িক সেৱা ল’বলৈ আহে সেই সকলৰ ক্ষেত্ৰতহে পঞ্জীয়ন মাচুল কিছু বৃদ্ধি কৰা হৈছে
- ১০ হাজাৰ টকা আগধন প্ৰথমে লোৱা হৈছিল যদিও সেই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰা হৈছে
- আনহাতে কেন্সাৰ ধৰা পৰাৰ আগতে হোৱা পৰীক্ষা সমূহৰো পিছত ৰোগ নিশ্চিত হোৱাৰ পিছত ঘূৰাই পোৱাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি দিওঁ।
মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা সোঁৱৰাই দিলে দেৱব্ৰত শইকীয়াই:
আনহাতে, অসম চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰীক কেন্সাৰ কেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পূৰ্বে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা সোঁৱৰাই দিলে দেৱব্ৰত শইকীয়াই । বিৰোধীৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়,"সৰ্বভাৰতীয় যি কেন্সাৰ হাৰ তাতকৈ অসমত কেন্সাৰ ৰোগীৰ সংখ্যা বহুত বেছি । প্ৰতি এক লাখত ১১৪ জন কেন্সাৰ ৰোগী আছে অসমত ৷ সৰ্বভাৰতীয় হাৰ হৈছে প্ৰতি এক লাখত ৯৭ জন কেন্সাৰ ৰোগী । আমাৰ ইয়াত কেন্সাৰ ৱেছি হয় ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "সেই বাবে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল টাবা ট্ৰাষ্টৰ লগত লগ লাগি সুলভ মূল্যত তেখেতসকলে আছাম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেচনৰ জড়িয়তে বিভিন্ন জিলাত সেৱা ব্যৱস্থা কৰিব । টাটা ট্ৰাষ্ট হ’ল এটা দাতব্য সংস্থা ৷ ইয়াৰ বাবে খৰচ কম হ’ব ৷ চৰকাৰে ইয়াত অংশীদাৰিত্ব ইয়াত এই বাবেই কৰিছে যাতে দৰিদ্ৰ আৰু অসহায়জনে কেন্সাৰ ৰোগৰ চিকিৎসা পাব পাৰে ।”
কেছলেচ কাৰ্ড দাবী বিৰোধীৰ দলপতিৰ:
অসম কেন্সাৰ প্ৰতিষ্ঠান, গুৱাহাটীয়ে হঠাৎ তেওঁলোকৰ চিকিৎসা মাচুল পঞ্জীয়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিচনা, আই চি ইউলৈকে বৃদ্ধি কৰা বিষয়টোত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে দেৱব্ৰত শইকীয়াই ৷ পোনপটীয়াভাৱে কেছলেচ কাৰ্ড সেৱা আগবঢ়াবৰ ৰাজ্য চৰকাৰক আহ্বান জনাই কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে ৷
দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, "কিন্তু কালি হঠাৎ তেওঁলোকে মাচুল কেইবাগুণো বঢ়াই দিলে ইয়াৰ ফলত আমাৰ সাধাৰণ কেন্সাৰ ৰোগীসকলে বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব । ১০,০০০ টকা আগধন জমা দিবলৈ কোৱা হৈছে ৷ যিবিলাক অটল অমিত, পি এম জে ৱাই, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰোগ্য নিধি আদি থাকিলেও কামত নিদিয়ে ৷ যদি কিবা ডায়গ'নেষ্টিক কৰিবলগীয়া থাকে এমাহৰ পিছত তাৰিখ দিয়ে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "তেতিয়ালৈ ৰোগীৰ অৱস্থা কাহিল হৈ পৰে । গতিকে আমাৰ ইয়াত আন ৰাজ্যত থকাৰ দৰে কেছলেচ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ৷ আপোনালোকে অসম আৰোগ্য নিধিত গৈ খবৰ ল’লে দেখিব যে সৰহ সংখ্যক লোকে ৰি-এমব্ৰিজমেণ্টো নাপায় ৷ গতিকে চৰকাৰে অসমত বিভিন্ন জটিল ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত ৰি-এমব্ৰিজমেণ্ট নহয়, এখন কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰক, যাৰ দ্বাৰা কেছলেচভাৱে চিকিৎসা কৰাব পাৰে ।"