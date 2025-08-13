ETV Bharat / state

ৰাজ্যিক কেন্সাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ মাচুল বৃদ্ধিত ৰাজ্য তোলপাৰ: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ - STATE CANCER INSTITUTE GUWAHATI

দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগৰ ব্যয়বহুল চিকিৎসা সেৱা । চৌদিশে লাগিছে হাহাকাৰ । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে হস্তক্ষেপ ।

State Cancer Institute Guwahati treatment fees hike controversy
কেন্সাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ মাচুল বৃদ্ধি প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 13, 2025 at 8:24 PM IST

গুৱাহাটী: ইতিহাস হোৱাৰ দিশে অসম চৰকাৰৰ অংশীদাৰিত্ব থকা অসম কেন্সাৰ প্ৰতিষ্ঠানত কম খৰচত ৰোগীয়ে অত্যাধুনিক চিকিৎসা লাভ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি । প্ৰতিষ্ঠানটোৱে পঞ্জীয়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰোগীৰ বিচনাৰ ভাৰালৈ সকলোতেই সোমবাৰৰ পৰা বিশাল পৰিমাণৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰা ঘটনাই ৰাজ্যজুৰি উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত ৰাজ্যজুৰি বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷

ফলত, বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় ৷ বুধবাৰে অসম কেন্সাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ দায়িত্ববাহী কৰ্তৃপক্ষক মাতি আলোচনাত বহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় । আনহাতে, বিৰোধীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপি চৰকাৰ সোৱঁৰাই দিছে তেঁওলোকে দিয়া বিনামূলীয়া আৰু সুলভ চিকিৎসা সেৱাৰ লগতে কেন্সাৰ কেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা ।

১০০০০ টকাৰ আগধন জমা লোৱাৰ বাতিলৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ:

ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যমত তথ্যসহ মাচুল বৃদ্ধি মাচুল বৃদ্ধিৰ বাতৰি সবিশেষ প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ ১০০০০ টকাৰ আগধন জমা লোৱাৰ যি ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল সেয়া ভুল সিদ্ধান্ত আছিল বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

কেন্সাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ মাচুল বৃদ্ধি প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত তেঁও কয়,"১০০০০ টকাৰ আগধন জমা লোৱাৰ যি ব্যৱস্থা সেয়া মই উঠাই ল’বলৈ নিৰ্দেশ দিছোঁ । ইতিমধ্যে সেয়া বাতিল কৰা হৈছে ৷” মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে এই বিষয়টোত ভুল বুজাবুজি হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "কেন্সাৰৰ মাচুল ৰাইজে দিব নালাগে । আয়ুস্মান ভাৰত আৰু আয়ুস্মান অসম কাৰ্ডত চৰকাৰে পইচাটো দিব । লিখা হৈছে জেনেৰেল বেডৰ ইমান টকা বাঢ়িলে । বেডৰ পইচাতো ৰাইজে দিব নালাগে ৷ চৰকাৰেহে দিব ।"

তেওঁ লগতে কয়,"কাৰ্ডৰ টকাখিনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিব । এইটো ভালহে বঢ়াই লোৱা মাচুলখিনি কেন্দ্ৰৰ পৰা আনি আমি আকৌ কেন্সাৰ ৰোগীৰ কাৰণে খৰচ কৰিব পাৰিম । এই কথাটো বুজি নোপোৱা বাবে ভুল বুজাবুজি হৈছে । ১০০০০ টকা লোৱাটো ভুল হৈছে । এইটো মই উইড্ৰ’ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছোঁ ।”

সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত মাচুলৰ নিৰিখ অস্বীকাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ:

অসম কেন্সাৰ প্ৰতিষ্ঠান, গুৱাহাটীৰ কৰ্তৃপক্ষ অসম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ মুখ্য প্ৰৱন্ধন বিষয়া জে পি প্ৰসাদে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ বুধবাৰে বিষয়াজনে হাস্পতালখনৰ মানদণ্ড অক্ষুন্ন ৰখা, সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ স্বাৰ্থত কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত সামান্য মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলি স্বীকাৰ কৰিলেও সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত মাচুলৰ নিৰিখ অস্বীকাৰ কৰে ।

অসম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিষয়া প্ৰসাদে কয়,"চৰকাৰী বিধি অনুসৰি নুন্যতম মাচুলহে বৃদ্ধি কৰা হৈছে । আমি নতুন নতুন বহুত সেৱা আগবঢ়াইছোঁ ৷ যিবোৰৰ কোনো নিৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাছিল ৷ নিৰ্ধাৰিত এটা মাচুল থাকিলেহে ৰাইজে হাস্পতালখনক বিশ্বাস কৰিব । এই সামান্য মাচুলে আৰ্থিকভাৱে অস্বচ্চলসকলক কোনো ধৰণে প্ৰভাৱিত নকৰে । আনহাতে PMJAY/BPL কাৰ্ড থকাসকলে সম্পূৰ্ণ ৰেহাই লাভ কৰিব ।”

অসম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ মুখ্য প্ৰৱন্ধন বিষয়াগৰাকীযে এই সন্দৰ্ভত কয়:

কেন্সাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ মাচুল বৃদ্ধি প্ৰসংগত কৰ্তৃপক্ষ (ETV Bharat Assam)
  • এই প্ৰক্ৰিয়া পৰীক্ষামূলকভাৱেহে কৰা হৈছে । প্ৰয়োজন সাপেক্ষে মাচুলৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ বিবেচনা কৰা হ'ব । পঞ্জীয়ন মাচুল কেৱল ১০ টকাহে বৃদ্ধি কৰা হৈছে
  • বাহিৰত চিকিৎসা কৰি যি সকলে ইয়াত পৰৱৰ্তী সময়ত সাময়িক সেৱা ল’বলৈ আহে সেই সকলৰ ক্ষেত্ৰতহে পঞ্জীয়ন মাচুল কিছু বৃদ্ধি কৰা হৈছে
  • ১০ হাজাৰ টকা আগধন প্ৰথমে লোৱা হৈছিল যদিও সেই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰা হৈছে
  • আনহাতে কেন্সাৰ ধৰা পৰাৰ আগতে হোৱা পৰীক্ষা সমূহৰো পিছত ৰোগ নিশ্চিত হোৱাৰ পিছত ঘূৰাই পোৱাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি দিওঁ।

মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা সোঁৱৰাই দিলে দেৱব্ৰত শইকীয়াই:

আনহাতে, অসম চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰীক কেন্সাৰ কেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পূৰ্বে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা সোঁৱৰাই দিলে দেৱব্ৰত শইকীয়াই । বিৰোধীৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়,"সৰ্বভাৰতীয় যি কেন্সাৰ হাৰ তাতকৈ অসমত কেন্সাৰ ৰোগীৰ সংখ্যা বহুত বেছি । প্ৰতি এক লাখত ১১৪ জন কেন্সাৰ ৰোগী আছে অসমত ৷ সৰ্বভাৰতীয় হাৰ হৈছে প্ৰতি এক লাখত ৯৭ জন কেন্সাৰ ৰোগী । আমাৰ ইয়াত কেন্সাৰ ৱেছি হয় ৷"

কেন্সাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ মাচুল বৃদ্ধি প্ৰসংগত বিৰোধী দলপতি (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "সেই বাবে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল টাবা ট্ৰাষ্টৰ লগত লগ লাগি সুলভ মূল্যত তেখেতসকলে আছাম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেচনৰ জড়িয়তে বিভিন্ন জিলাত সেৱা ব্যৱস্থা কৰিব । টাটা ট্ৰাষ্ট হ’ল এটা দাতব্য সংস্থা ৷ ইয়াৰ বাবে খৰচ কম হ’ব ৷ চৰকাৰে ইয়াত অংশীদাৰিত্ব ইয়াত এই বাবেই কৰিছে যাতে দৰিদ্ৰ আৰু অসহায়জনে কেন্সাৰ ৰোগৰ চিকিৎসা পাব পাৰে ।”

কেছলেচ কাৰ্ড দাবী বিৰোধীৰ দলপতিৰ:

অসম কেন্সাৰ প্ৰতিষ্ঠান, গুৱাহাটীয়ে হঠাৎ তেওঁলোকৰ চিকিৎসা মাচুল পঞ্জীয়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিচনা, আই চি ইউলৈকে বৃদ্ধি কৰা বিষয়টোত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে দেৱব্ৰত শইকীয়াই ৷ পোনপটীয়াভাৱে কেছলেচ কাৰ্ড সেৱা আগবঢ়াবৰ ৰাজ্য চৰকাৰক আহ্বান জনাই কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে ৷

দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, "কিন্তু কালি হঠাৎ তেওঁলোকে মাচুল কেইবাগুণো বঢ়াই দিলে ইয়াৰ ফলত আমাৰ সাধাৰণ কেন্সাৰ ৰোগীসকলে বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব । ১০,০০০ টকা আগধন জমা দিবলৈ কোৱা হৈছে ৷ যিবিলাক অটল অমিত, পি এম জে ৱাই, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰোগ্য নিধি আদি থাকিলেও কামত নিদিয়ে ৷ যদি কিবা ডায়গ'নেষ্টিক কৰিবলগীয়া থাকে এমাহৰ পিছত তাৰিখ দিয়ে ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "তেতিয়ালৈ ৰোগীৰ অৱস্থা কাহিল হৈ পৰে । গতিকে আমাৰ ইয়াত আন ৰাজ্যত থকাৰ দৰে কেছলেচ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ৷ আপোনালোকে অসম আৰোগ্য নিধিত গৈ খবৰ ল’লে দেখিব যে সৰহ সংখ্যক লোকে ৰি-এমব্ৰিজমেণ্টো নাপায় ৷ গতিকে চৰকাৰে অসমত বিভিন্ন জটিল ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত ৰি-এমব্ৰিজমেণ্ট নহয়, এখন কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰক, যাৰ দ্বাৰা কেছলেচভাৱে চিকিৎসা কৰাব পাৰে ।"

