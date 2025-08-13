ETV Bharat / state

আকাশলংঘী মাচুল বৃদ্ধি ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত: সাধাৰণ বিচনাৰ মাচুলেই ২০০ টকাৰ পৰা ১৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি - STATE CANCER INSTITUTE GUWAHATI

কম খৰচত উন্নত কর্কট চিকিৎসাৰ শেষ আশাও নিৰ্বাপিত ! কৰ্কট ৰোগীৰ বাবে দুঃসংবাদ ৷ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ দৰেই ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীত ভৰিব লাগিব ধন ।

State Cancer institute Guwahati Service Hike up to 70 percent
ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 13, 2025 at 5:43 PM IST

5 Min Read

গুৱাহাটী: "উন্নত স্বাস্থ্যসেৱা আৰু শিক্ষা এতিয়া সাধাৰণ মানুহৰ সাধ্যৰ বাহিৰত ৷" মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বে আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতে কোৱা এই কথাই দেশত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৷ কিন্তু এয়া যেন সঁচা প্ৰতিপন্ন কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ জড়িত গুৱাহাটীৰ ভঙাগড়স্থিত অসমৰ আগশাৰীৰ চিকিৎসা কেন্দ্ৰ, ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীয়ে ৷

ৰাজ্যত বৰ্ধিত কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত বিপদ ঘণ্টা বজাৰ সময়তে ৰাজ্যবাসীলৈ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছিল ভঙাগড়স্থিত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহিবিদ্যালয়ৰ সমীপৱৰ্তী ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীয়ে । অত্যাধুনিক তথা কম খৰচত সু-চিকিৎসাৰ বাবে বহু দুৰ্গতজনৰ মনলৈ আশাৰ ৰেঙণি কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল । কিন্তু ৰাজ্যৰ কৰ্কট ৰোগীসকললৈ আহিল এটা বেয়া খবৰ ৷ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ দৰেই আকাশলংঘীভাৱে মাচুল বাঢ়িছে ৰাজ্যিক কর্কট প্ৰতিষ্ঠানত ৷ দৰিদ্ৰজনৰ বাবে এতিয়া সাধ্যৰ বাহিৰত হৈ পৰিছে ভঙাগড়ৰ এই ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান ।

আকাশলংঘী মাচুল বৃদ্ধি ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত (ETV Bharat Assam)

সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যিক কর্কট প্ৰতিষ্ঠানে বৃদ্ধি কৰিছে প্ৰায় সকলো ধৰণৰ সেৱা মাচুল । ৭ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে ৰোগীৰ সেৱা মাচুল ৷ আকস্মিকভাৱে সোমবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীয়ে বৃদ্ধি কৰিছে এই মাচুলসমূহ, বন্ধ হৈছে বিনামূলীয়া ঔষধ ।

State Cancer institute Guwahati Service Hike up to 70 percent
কি কি সেৱাত বৃদ্ধি হ'ল মাচুল (ETV Bharat Assam)

যোৰহাট টীয়কৰ পৰা অহা নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক এজন ৰোগীৰ অভিভাৱকে জনাইছে যে তেওঁলোকে কম খৰচত উন্নত মানৰ চিকিৎসাৰ বাবে সোমবাৰে গুৱাহাটীলৈ আহি চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত হৈছিল ৷ কিন্তু সোমবাৰে ৰাজ্যিক কর্কট প্ৰতিষ্ঠানত উপস্থিত হৈয়েই তেওঁলোক উপায়হীন হৈ পৰিছে ৷ চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়া আত্মীয়-স্বজনক ফোন কৰি ধনৰ যোগাৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।

State Cancer institute Guwahati Service Hike up to 70 percent
কি কি সেৱাত বৃদ্ধি হ'ল মাচুল (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ এগৰাকী উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি ৰোগীৰ পঞ্জীয়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেয়িং কেবিনলৈকে সকলোতে উচ্চহাৰত মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে । তথ্য অনুসৰি—

  • পঞ্জীয়ন মাচুল : ১০০ টকাৰ পৰা ৩৬০ টকালৈ বৃদ্ধি
  • জেনেৰেল বেডৰ মাচুল : ২০০ টকাৰ পৰা ১৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি
  • এখন বিচনাৰ কেবিনৰ মাচুল: ৩০০০ টকাৰ পৰা ৪৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি
  • একাধিক বিচনাৰ কেবিনৰ মাচুল : ২০০০ টকাৰ পৰা ৩ হাজাৰলৈ বৃদ্ধি
  • ICUৰ মাচুল : ১৫০০ টকাৰ পৰা ৪ হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি
  • তেজৰ পৰীক্ষাৰ মাচুল : ১২০০ ৰ পৰা ২৪০০ টকালৈ বৃদ্ধি
  • চি টি স্কেন : ৪৫০০ ৰ পৰা ৬৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি
  • ৰোগী ভৰ্তি হোৱাৰ সময়ত জমা দিয়া আমানতৰ ধনৰ পৰিমাণ: ১০,০০০ টকা

বন্ধ হৈছে বিনামূলীয়া কেম’ প্ৰদান :

State Cancer institute Guwahati Service Hike up to 70 percent
ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী (ETV Bharat Assam)

কেৱল সেৱা মাচুল বৃদ্ধিয়েই নহয়, ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীত এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে বিনামূলীয়া কেম’ ব্যৱস্থা । চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ উচ্চপদস্থ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি, ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী সম্প্ৰতি ৰাজ্যিক কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্বন আৰু টাটা ট্রাষ্টে পৰিচালনা কৰি আহিছে ৷ তথ্য অনুসৰি ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীলৈ অসম চৰকাৰে ঔষধ পাতি যোগান বন্ধ কৰি দিছে । যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰতিষ্ঠানটোত কৰ্কট ৰোগীৰ বিনামূলীয়া কেম' বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ।

উল্লেখযোগ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বে চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানটোত দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ৰোগীক ৮ টাকৈ খৰছী কেম' বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা হৈছিল । কিন্তু এতিয়াৰে পৰা দৰিদ্ৰ কৰ্কট ৰোগীয়ে ৫০ হাজাৰৰো অধিক ধন ভৰিব লাগিব কেম'ৰ বাবে । ৰাজ্যিক কৰ্কট চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানৰ কর্তৃপক্ষৰ তথ্য অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ পৰা ইমান দিনে লাভ কৰি অহা কেম'ৰ যোগান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৷ সেয়ে, প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বৰ্তমান বিনামূলীয়া কেম'ৰ সুবিধা বন্ধ কৰি দিবলৈ বাধ্য হৈছে ।

আনহাতে, ব্যক্তিগত হাস্পতালৰ দৰেই এতিয়া ৰোগী ভর্তি কৰিলে ছিকিউৰিটী মাচুল অর্থাৎ আমানত ধনৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি কৰিছে । নতুন নিৰিখ অনুসৰি ৰোগীৰ ভৰ্তিৰ সময়ত আগধন হিচাপে আদায় দি লাগিব ১০,০০০ টকা ।

আকাশলংঘী মাচুল বৃদ্ধিৰ কাৰণ :

ভঙাগড়ৰ ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী এতিয়া আৰু আগৰ দৰে কৰ্কট ৰোগৰ কম খৰচী চিকিৎসা কেন্দ্ৰ হৈ থকা নায় ৷ কৰ্কট ৰোগীৰ বাবে এই দুঃসংবাদ কঢ়িয়াই অনা ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ মাচুল বৃদ্ধি বিষয়টোৱে স্বাভাৱিকতে ৰাজ্য জুৰি উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ কিন্ত কিয় এইদৰে মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে প্ৰটিষ্ঠানটোৱে ?

প্ৰতিষ্ঠানটোত জড়িত এজন নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক কৰ্মচাৰীয়ে জনোৱা অনুসৰি আছাম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্বনে কৰ্কট প্রতিষ্ঠানখনৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব টাটা ট্রাষ্টলৈ হস্তান্তৰ কৰিছে । যাৰ ফলত হাস্পতাল কর্তৃপক্ষই নিজা নিৰ্ধাৰিত হাৰত মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে । পিছে ৰাজ্য চৰকাৰ বা স্বাস্থ্য বিভাগে এতিয়ালৈ এই প্ৰসংগত কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই ।

লগতে পঢ়ক: এখন গাড়ীতে ঘৰ সাজি ৫ বছৰে ভ্ৰমি ফুৰিছে বিভিন্ন দেশ: কোন এইগৰাকী পৰ্যটক ? - NETHERLANDS TOURIST AT KAZIRANGA

জোনাকী কাৰেঙত কোনে বীণ বায় ! গুঞ্জৰিত হ'ব ৰূপকোঁৱৰ চ'ক - RUPKONWAR CHOWK NAGAON

গুৱাহাটী: "উন্নত স্বাস্থ্যসেৱা আৰু শিক্ষা এতিয়া সাধাৰণ মানুহৰ সাধ্যৰ বাহিৰত ৷" মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বে আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতে কোৱা এই কথাই দেশত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৷ কিন্তু এয়া যেন সঁচা প্ৰতিপন্ন কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ জড়িত গুৱাহাটীৰ ভঙাগড়স্থিত অসমৰ আগশাৰীৰ চিকিৎসা কেন্দ্ৰ, ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীয়ে ৷

ৰাজ্যত বৰ্ধিত কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত বিপদ ঘণ্টা বজাৰ সময়তে ৰাজ্যবাসীলৈ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছিল ভঙাগড়স্থিত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহিবিদ্যালয়ৰ সমীপৱৰ্তী ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীয়ে । অত্যাধুনিক তথা কম খৰচত সু-চিকিৎসাৰ বাবে বহু দুৰ্গতজনৰ মনলৈ আশাৰ ৰেঙণি কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল । কিন্তু ৰাজ্যৰ কৰ্কট ৰোগীসকললৈ আহিল এটা বেয়া খবৰ ৷ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ দৰেই আকাশলংঘীভাৱে মাচুল বাঢ়িছে ৰাজ্যিক কর্কট প্ৰতিষ্ঠানত ৷ দৰিদ্ৰজনৰ বাবে এতিয়া সাধ্যৰ বাহিৰত হৈ পৰিছে ভঙাগড়ৰ এই ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান ।

আকাশলংঘী মাচুল বৃদ্ধি ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত (ETV Bharat Assam)

সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যিক কর্কট প্ৰতিষ্ঠানে বৃদ্ধি কৰিছে প্ৰায় সকলো ধৰণৰ সেৱা মাচুল । ৭ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে ৰোগীৰ সেৱা মাচুল ৷ আকস্মিকভাৱে সোমবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীয়ে বৃদ্ধি কৰিছে এই মাচুলসমূহ, বন্ধ হৈছে বিনামূলীয়া ঔষধ ।

State Cancer institute Guwahati Service Hike up to 70 percent
কি কি সেৱাত বৃদ্ধি হ'ল মাচুল (ETV Bharat Assam)

যোৰহাট টীয়কৰ পৰা অহা নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক এজন ৰোগীৰ অভিভাৱকে জনাইছে যে তেওঁলোকে কম খৰচত উন্নত মানৰ চিকিৎসাৰ বাবে সোমবাৰে গুৱাহাটীলৈ আহি চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত হৈছিল ৷ কিন্তু সোমবাৰে ৰাজ্যিক কর্কট প্ৰতিষ্ঠানত উপস্থিত হৈয়েই তেওঁলোক উপায়হীন হৈ পৰিছে ৷ চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়া আত্মীয়-স্বজনক ফোন কৰি ধনৰ যোগাৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।

State Cancer institute Guwahati Service Hike up to 70 percent
কি কি সেৱাত বৃদ্ধি হ'ল মাচুল (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ এগৰাকী উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি ৰোগীৰ পঞ্জীয়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেয়িং কেবিনলৈকে সকলোতে উচ্চহাৰত মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে । তথ্য অনুসৰি—

  • পঞ্জীয়ন মাচুল : ১০০ টকাৰ পৰা ৩৬০ টকালৈ বৃদ্ধি
  • জেনেৰেল বেডৰ মাচুল : ২০০ টকাৰ পৰা ১৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি
  • এখন বিচনাৰ কেবিনৰ মাচুল: ৩০০০ টকাৰ পৰা ৪৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি
  • একাধিক বিচনাৰ কেবিনৰ মাচুল : ২০০০ টকাৰ পৰা ৩ হাজাৰলৈ বৃদ্ধি
  • ICUৰ মাচুল : ১৫০০ টকাৰ পৰা ৪ হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি
  • তেজৰ পৰীক্ষাৰ মাচুল : ১২০০ ৰ পৰা ২৪০০ টকালৈ বৃদ্ধি
  • চি টি স্কেন : ৪৫০০ ৰ পৰা ৬৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি
  • ৰোগী ভৰ্তি হোৱাৰ সময়ত জমা দিয়া আমানতৰ ধনৰ পৰিমাণ: ১০,০০০ টকা

বন্ধ হৈছে বিনামূলীয়া কেম’ প্ৰদান :

State Cancer institute Guwahati Service Hike up to 70 percent
ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী (ETV Bharat Assam)

কেৱল সেৱা মাচুল বৃদ্ধিয়েই নহয়, ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীত এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে বিনামূলীয়া কেম’ ব্যৱস্থা । চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ উচ্চপদস্থ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি, ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী সম্প্ৰতি ৰাজ্যিক কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্বন আৰু টাটা ট্রাষ্টে পৰিচালনা কৰি আহিছে ৷ তথ্য অনুসৰি ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীলৈ অসম চৰকাৰে ঔষধ পাতি যোগান বন্ধ কৰি দিছে । যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰতিষ্ঠানটোত কৰ্কট ৰোগীৰ বিনামূলীয়া কেম' বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ।

উল্লেখযোগ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বে চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানটোত দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ৰোগীক ৮ টাকৈ খৰছী কেম' বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা হৈছিল । কিন্তু এতিয়াৰে পৰা দৰিদ্ৰ কৰ্কট ৰোগীয়ে ৫০ হাজাৰৰো অধিক ধন ভৰিব লাগিব কেম'ৰ বাবে । ৰাজ্যিক কৰ্কট চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানৰ কর্তৃপক্ষৰ তথ্য অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ পৰা ইমান দিনে লাভ কৰি অহা কেম'ৰ যোগান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৷ সেয়ে, প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বৰ্তমান বিনামূলীয়া কেম'ৰ সুবিধা বন্ধ কৰি দিবলৈ বাধ্য হৈছে ।

আনহাতে, ব্যক্তিগত হাস্পতালৰ দৰেই এতিয়া ৰোগী ভর্তি কৰিলে ছিকিউৰিটী মাচুল অর্থাৎ আমানত ধনৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি কৰিছে । নতুন নিৰিখ অনুসৰি ৰোগীৰ ভৰ্তিৰ সময়ত আগধন হিচাপে আদায় দি লাগিব ১০,০০০ টকা ।

আকাশলংঘী মাচুল বৃদ্ধিৰ কাৰণ :

ভঙাগড়ৰ ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী এতিয়া আৰু আগৰ দৰে কৰ্কট ৰোগৰ কম খৰচী চিকিৎসা কেন্দ্ৰ হৈ থকা নায় ৷ কৰ্কট ৰোগীৰ বাবে এই দুঃসংবাদ কঢ়িয়াই অনা ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ মাচুল বৃদ্ধি বিষয়টোৱে স্বাভাৱিকতে ৰাজ্য জুৰি উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ কিন্ত কিয় এইদৰে মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে প্ৰটিষ্ঠানটোৱে ?

প্ৰতিষ্ঠানটোত জড়িত এজন নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক কৰ্মচাৰীয়ে জনোৱা অনুসৰি আছাম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্বনে কৰ্কট প্রতিষ্ঠানখনৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব টাটা ট্রাষ্টলৈ হস্তান্তৰ কৰিছে । যাৰ ফলত হাস্পতাল কর্তৃপক্ষই নিজা নিৰ্ধাৰিত হাৰত মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে । পিছে ৰাজ্য চৰকাৰ বা স্বাস্থ্য বিভাগে এতিয়ালৈ এই প্ৰসংগত কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই ।

লগতে পঢ়ক: এখন গাড়ীতে ঘৰ সাজি ৫ বছৰে ভ্ৰমি ফুৰিছে বিভিন্ন দেশ: কোন এইগৰাকী পৰ্যটক ? - NETHERLANDS TOURIST AT KAZIRANGA

জোনাকী কাৰেঙত কোনে বীণ বায় ! গুঞ্জৰিত হ'ব ৰূপকোঁৱৰ চ'ক - RUPKONWAR CHOWK NAGAON

For All Latest Updates

TAGGED:

SERVICE HIKE UP TO 70 PERCENTSERVICE HIKE IN CANCER TREATMENTইটিভি ভাৰত অসমCANCER TREATMENT IN ASSAMSTATE CANCER INSTITUTE GUWAHATI

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

নিজৰ পিঠিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ইতিহাস কঢ়িয়াই ফুৰা এক জীৱন্ত দলিল; যাৰ নাম মোহনমালা

মহিলাৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ বাবে এক উদ্যোগ 'নিৰ্ময়ী'; কেয়াৰ ইউ ৩৬৫-ৰ বিশেষ পদক্ষেপ

২০% ৰেহাইৰ সৈতে ৰাউণ্ড ট্ৰিপ পেকেজ মুকলি ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগৰ

দুবছৰৰ ভিতৰত এক মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ, কোন এইগৰাকী বিশেষ যুৱতী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.