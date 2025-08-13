গুৱাহাটী: "উন্নত স্বাস্থ্যসেৱা আৰু শিক্ষা এতিয়া সাধাৰণ মানুহৰ সাধ্যৰ বাহিৰত ৷" মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বে আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতে কোৱা এই কথাই দেশত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৷ কিন্তু এয়া যেন সঁচা প্ৰতিপন্ন কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ জড়িত গুৱাহাটীৰ ভঙাগড়স্থিত অসমৰ আগশাৰীৰ চিকিৎসা কেন্দ্ৰ, ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীয়ে ৷
ৰাজ্যত বৰ্ধিত কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত বিপদ ঘণ্টা বজাৰ সময়তে ৰাজ্যবাসীলৈ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছিল ভঙাগড়স্থিত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহিবিদ্যালয়ৰ সমীপৱৰ্তী ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীয়ে । অত্যাধুনিক তথা কম খৰচত সু-চিকিৎসাৰ বাবে বহু দুৰ্গতজনৰ মনলৈ আশাৰ ৰেঙণি কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল । কিন্তু ৰাজ্যৰ কৰ্কট ৰোগীসকললৈ আহিল এটা বেয়া খবৰ ৷ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ দৰেই আকাশলংঘীভাৱে মাচুল বাঢ়িছে ৰাজ্যিক কর্কট প্ৰতিষ্ঠানত ৷ দৰিদ্ৰজনৰ বাবে এতিয়া সাধ্যৰ বাহিৰত হৈ পৰিছে ভঙাগড়ৰ এই ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান ।
সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যিক কর্কট প্ৰতিষ্ঠানে বৃদ্ধি কৰিছে প্ৰায় সকলো ধৰণৰ সেৱা মাচুল । ৭ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে ৰোগীৰ সেৱা মাচুল ৷ আকস্মিকভাৱে সোমবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীয়ে বৃদ্ধি কৰিছে এই মাচুলসমূহ, বন্ধ হৈছে বিনামূলীয়া ঔষধ ।
যোৰহাট টীয়কৰ পৰা অহা নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক এজন ৰোগীৰ অভিভাৱকে জনাইছে যে তেওঁলোকে কম খৰচত উন্নত মানৰ চিকিৎসাৰ বাবে সোমবাৰে গুৱাহাটীলৈ আহি চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত হৈছিল ৷ কিন্তু সোমবাৰে ৰাজ্যিক কর্কট প্ৰতিষ্ঠানত উপস্থিত হৈয়েই তেওঁলোক উপায়হীন হৈ পৰিছে ৷ চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়া আত্মীয়-স্বজনক ফোন কৰি ধনৰ যোগাৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।
ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ এগৰাকী উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি ৰোগীৰ পঞ্জীয়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেয়িং কেবিনলৈকে সকলোতে উচ্চহাৰত মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে । তথ্য অনুসৰি—
- পঞ্জীয়ন মাচুল : ১০০ টকাৰ পৰা ৩৬০ টকালৈ বৃদ্ধি
- জেনেৰেল বেডৰ মাচুল : ২০০ টকাৰ পৰা ১৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি
- এখন বিচনাৰ কেবিনৰ মাচুল: ৩০০০ টকাৰ পৰা ৪৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি
- একাধিক বিচনাৰ কেবিনৰ মাচুল : ২০০০ টকাৰ পৰা ৩ হাজাৰলৈ বৃদ্ধি
- ICUৰ মাচুল : ১৫০০ টকাৰ পৰা ৪ হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি
- তেজৰ পৰীক্ষাৰ মাচুল : ১২০০ ৰ পৰা ২৪০০ টকালৈ বৃদ্ধি
- চি টি স্কেন : ৪৫০০ ৰ পৰা ৬৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি
- ৰোগী ভৰ্তি হোৱাৰ সময়ত জমা দিয়া আমানতৰ ধনৰ পৰিমাণ: ১০,০০০ টকা
বন্ধ হৈছে বিনামূলীয়া কেম’ প্ৰদান :
কেৱল সেৱা মাচুল বৃদ্ধিয়েই নহয়, ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীত এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে বিনামূলীয়া কেম’ ব্যৱস্থা । চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ উচ্চপদস্থ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি, ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী সম্প্ৰতি ৰাজ্যিক কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্বন আৰু টাটা ট্রাষ্টে পৰিচালনা কৰি আহিছে ৷ তথ্য অনুসৰি ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীলৈ অসম চৰকাৰে ঔষধ পাতি যোগান বন্ধ কৰি দিছে । যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰতিষ্ঠানটোত কৰ্কট ৰোগীৰ বিনামূলীয়া কেম' বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ।
উল্লেখযোগ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বে চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানটোত দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ৰোগীক ৮ টাকৈ খৰছী কেম' বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা হৈছিল । কিন্তু এতিয়াৰে পৰা দৰিদ্ৰ কৰ্কট ৰোগীয়ে ৫০ হাজাৰৰো অধিক ধন ভৰিব লাগিব কেম'ৰ বাবে । ৰাজ্যিক কৰ্কট চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানৰ কর্তৃপক্ষৰ তথ্য অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ পৰা ইমান দিনে লাভ কৰি অহা কেম'ৰ যোগান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৷ সেয়ে, প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বৰ্তমান বিনামূলীয়া কেম'ৰ সুবিধা বন্ধ কৰি দিবলৈ বাধ্য হৈছে ।
আনহাতে, ব্যক্তিগত হাস্পতালৰ দৰেই এতিয়া ৰোগী ভর্তি কৰিলে ছিকিউৰিটী মাচুল অর্থাৎ আমানত ধনৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি কৰিছে । নতুন নিৰিখ অনুসৰি ৰোগীৰ ভৰ্তিৰ সময়ত আগধন হিচাপে আদায় দি লাগিব ১০,০০০ টকা ।
আকাশলংঘী মাচুল বৃদ্ধিৰ কাৰণ :
ভঙাগড়ৰ ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী এতিয়া আৰু আগৰ দৰে কৰ্কট ৰোগৰ কম খৰচী চিকিৎসা কেন্দ্ৰ হৈ থকা নায় ৷ কৰ্কট ৰোগীৰ বাবে এই দুঃসংবাদ কঢ়িয়াই অনা ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ মাচুল বৃদ্ধি বিষয়টোৱে স্বাভাৱিকতে ৰাজ্য জুৰি উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ কিন্ত কিয় এইদৰে মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে প্ৰটিষ্ঠানটোৱে ?
প্ৰতিষ্ঠানটোত জড়িত এজন নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক কৰ্মচাৰীয়ে জনোৱা অনুসৰি আছাম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্বনে কৰ্কট প্রতিষ্ঠানখনৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব টাটা ট্রাষ্টলৈ হস্তান্তৰ কৰিছে । যাৰ ফলত হাস্পতাল কর্তৃপক্ষই নিজা নিৰ্ধাৰিত হাৰত মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে । পিছে ৰাজ্য চৰকাৰ বা স্বাস্থ্য বিভাগে এতিয়ালৈ এই প্ৰসংগত কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই ।