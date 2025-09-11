ETV Bharat / state

প্ৰসংগ জনজাতিকৰণ : প্ৰধানমন্ত্রীক ১১ বছৰ পূৰ্বে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি সোঁৱৰাই দিলে গৌৰৱ গগৈয়ে

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক লৈ দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি সোঁৱৰাই দিয়াৰ লগতে গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাক অনতিপলমে অব্যাহতি দিয়াৰ আহ্বান গৌৰৱ গগৈৰ।

Gaurav Gogoi reminded the Prime Minister of his 2014 promise
গৌৰৱ গগৈ (Gaurav Gogoi's FB photo)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 11, 2025 at 11:29 PM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী : জনজাতিকৰণৰ দাবীকলৈ ৰাজ্য উত্তাল হৈ থকাৰ সময়তে অহা ১৩ ছেপ্টেম্বৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই অসম ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা লোকসভাৰ উপ-দলপতি গৌৰৱ গগৈয়ে জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগত সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ।

সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰি প্ৰধানমন্ত্রী মোদীক ২০১৪ চনত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিষয়ে সোঁৱৰাই দিছে । সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, ২০১৪ চনতেই আপুনি অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠি ক্ৰমে আহোম, মৰাণ, মটক, চাহ-জনগোষ্ঠী, চুতীয়া আৰু কোচ ৰাজবংশীক শাসনলৈ আহিয়েই ছয় মাহৰ ভিতৰত জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । আপুনি শাসনলৈ অহাৰ ১১ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল, কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আজিও পূৰণ নহ’ল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "সম্প্ৰতি অসমৰ ৰাইজে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বাস্তৱ ৰূপায়ণ বিচাৰি পুনৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদত নামিছে । কিন্তু প্ৰতিবাদী জনতাৰ কথা শুনাৰ পৰিৱৰ্তে বুধবাৰে ধুবুৰীৰ গোলকগঞ্জত জনজাতিকৰণৰ দাবীত কোচ-ৰাজবংশী ৰাইজে যেতিয়া ৰাজপথত জোঁৰ সমদল উলিয়াইছিল তেতিয়া অসম চৰকাৰৰ মতগৰ্বী আৰক্ষীয়ে বৰ্বৰ লাঠি-চালনা কৰি সমদল তেজেৰে ৰাঙলী কৰিলে । খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আজি ৰাজপথত আৰু ৰাজপথত অহংকাৰী চৰকাৰে খিলঞ্জীয়াৰ তেজ নিগৰাইছে । এই নিন্দনীয় ঘটনাৰ পিছত অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনতিপলমে অব্যাহতি দিয়ক ।"

প্ৰধানমন্ত্রীক উদ্দেশ্যি তেওঁ লগতে কয়, "তিনিচুকীয়া জিলাতো বিভিন্ন ঠাইত হাজাৰ-হাজাৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীয় ৰাইজে জনজাতিকৰণৰ দাবীত জোঁৰ হাতত লৈ ৰাজপথত প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াইছে । অসমৰ ৰাইজ তথা বিশেষকৈ যুৱসমাজ আজি ৰাজপথত প্ৰতিবাদমুখৰ । ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে শাসনলৈ অহাৰ পূৰ্বে আপোনালোকে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠিৰ জনসাধাৰণক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণত দেখুওৱা চুড়ান্ত অৱহেলা আৰু ব্যৰ্থতা । মই আশা কৰো যে অহা ১৩ আৰু ১৪ চেপ্তেম্বৰৰ আপোনাৰ অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত বিজেপিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সমূহ বাস্তৱত কাৰ্যকৰী কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহন কৰিব । অসমৰ ৰাইজে আৰু মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি নিবিচাৰে ।"

উল্লেখ্য যে, ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈছে ৰাজ্যৰ উজনি-নামনি । এফালে ধুবুৰীত জনজাতিকৰণৰ দাবীত কোচ ৰাজবংশীৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু আনফালে তিনিচুকীয়াত মৰাণসকলে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে ।

এই প্ৰতিবাদৰ মাজতে আজি মুখ্যমন্ত্রী সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগত কয় যে নৱেম্বৰত বিধানসভাত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হ'ব । ইফালে প্ৰতিবাদত বাধা প্ৰদান কৰি আৰক্ষীৰ লাঠি চাৰ্জ কৰা ঘটনাকলৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

