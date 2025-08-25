ETV Bharat / state

কথা গুৰুচৰিতত উল্লেখ কৰা অনুসৰি প্ৰায় ১৫১৬ খ্ৰীষ্টাব্দত গাংমৌথানত উপস্থিত হৈছিল গুৰুজনা ।

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সাত বছৰ ছয়মাহ কটোৱা গাংমৌথান (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 25, 2025 at 8:40 PM IST

বিশ্বনাথ চাৰিআলি: একশৰণ নামধৰ্মৰ আদৰ্শৰে বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰসাৰত ব্ৰতী হোৱা গুৰুজনাৰ অন্যতম ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ স্থান হৈছে উত্তৰ অসমৰ বিহালী সমষ্টিৰ গাংমৌথান । প্ৰায় সাত বছৰ ছয়মাহ সময় এই স্থানত থাকিয়েই গুৰুজনাই প্ৰচাৰ কৰিছিল এক শৰণ নামধৰ্মৰ বাণী ।

বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা পূৰ্বে ২৫ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা বৰগাঙৰ ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা দক্ষিণ দিশে গাংমৌথানলৈ যাব লাগে প্ৰায় ৮ কিলোমিটাৰ । কথা গুৰুচৰিতত উল্লেখ কৰা অনুসৰি প্ৰায় ১৫১৬ খ্ৰীষ্টাব্দত এই গাংমৌথান উপস্থিত হৈছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ।

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সাত বছৰ ছয়মাহ কটোৱা গাংমৌথান (ETV Bharat Assam)

প্ৰায় সাত বছৰ ছয়মাহ সময় এই স্থানতে থাকি গুৰুজনাই বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ যেনে নেপালী, কলিতা, কৈৱৰ্ত ইত্যাদি লোকক সামৰি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ মাজত নাম ধৰ্মৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰে ।

বিহালী সমষ্টিৰ গাংমৌথান চৌহদৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ (ETV Bharat Assam)
গুৰুজনাই খন্দোৱা পদুম পুখুৰীটো (ETV Bharat Assam)

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াত জাহ :

তথ্য অনুসৰি গুৰুজনাই কেইবাটাও বৰগীত এই ঠাইতে ৰচনা কৰিছিল । তাৰে ভিতৰত 'পাৱে পৰি হৰি' অন্যতম । এই স্থানতে তেওঁ পদুম পুখুৰীৰ পাৰতে স্থাপন কৰিছিল ঐতিহ্যমণ্ডিত গাংমৌথানৰ । কালক্ৰমত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰপাৰত অৱস্থিত এই থান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াত জাহ যায় । পিছলৈ প্ৰায় ১৯২৬ চনত স্থানীয় ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে বৰ্তমানৰ ঠাইখিনিতে গাংমৌথানৰ পুনৰ স্থাপন কৰে ।

গাংমৌথানৰ আৱাসিক গৃহ (ETV Bharat Assam)

সাঁচিপতীয়া ধৰ্মপুথিৰ সংৰক্ষণ :

এই ঐতিহাসিক থানত আজি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে গুৰুজনাক স্মৰণ কৰি উলহ-মালহৰে উদযাপন কৰে জন্মজয়ন্তী । নাম-প্ৰসংগৰ লগতে সত্ৰীয়া নৃত্য আৰু বৰগীতেৰে ভক্তসকলে গুৰুজনাৰ আদৰ্শক জীপাল কৰি তোলে ।

বিহালী সমষ্টিৰ গাংমৌথান (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে উত্তৰ অসমৰ অন্যতম এই গাংমৌথানতে তেওঁৰ দুটাকৈ সন্তান জন্ম হৈছিল বুলি ৰাইজৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত আছে । লগতে দেখা পোৱা যায় যে গুৰুজনাই নিজ হাতেৰে লিখা সাঁচিপতীয়া ধৰ্মপুথিৰ কিছু এই থানখনত বৰ্তমান সংৰক্ষিত হৈ আছে ।

বিহালী সমষ্টিৰ গাংমৌথানত থকা দবা (ETV Bharat Assam)

গুৰুজনাই খন্দোৱা পদুম পুখুৰীটো:

ইফালে, গুৰুজনাই খন্দোৱা পদুম পুখুৰীটো অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা কৰিছে । তাৰ লগতে দূৰ দূৰণিৰ ভক্তৰ সুবিধা হোৱাকৈ এটা আৱাসিক গৃহ অসম চৰকাৰৰ নেতৃত্বত নিৰ্মিত সম্পূৰ্ণ হৈছে ।

বিহালী সমষ্টিৰ গাংমৌথান (ETV Bharat Assam)

এক আঁচনিসমূহৰ বাবে অসম চৰকাৰে ৪ কোটি টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰপাৰে জিঅ' বেগৰ দ্বাৰা খহনীয়া প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা কৰিছে অসম চৰকাৰে; কিন্তু উপযুক্ত আন্তঃগাঁথনি আৰু প্ৰচাৰৰ অভাৱত ঠাইখন আন আন সত্ৰৰ দৰে জিলিকিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।

বিহালী সমষ্টিৰ গাংমৌথান (ETV Bharat Assam)

স্থানীয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ অহৰহ প্ৰচেষ্টাত বৰ্তমান কিছু প্ৰাণ পাই উঠা দেখা গৈছে থানখন । ইফালে আজি থানখনত স্থানীয় ভক্তসকলৰ গাংমৌথানত গুৰু জনাৰ ৪৫৭ সংখ্যক তিৰোভাৱ তিথিৰ আয়োজন কৰে ।

বিহালী সমষ্টিৰ গাংমৌথান চৌহদ (ETV Bharat Assam)

কোমোৰাকাটি চাপৰিৰ নামৰ আৰৰ কাহিনী :

এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা এজন স্থানীয় ভক্ত সন্তোষ বৰাই কয়, "শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই নগাঁৱৰ বৰদোৱাৰ পৰা ভক্ত-বৈষ্ণৱক লগত লৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰে উজাই আহি কুমুৰাকাটি নামৰ চাপৰিত উপস্থিত হয় । সেই কোমোৰাকাটি চাপৰি বৰ্তমান মোনাবাৰী চাহ বাগিচাৰ দক্ষিণ ফালে চৰ অঞ্চল । সেই কোমোৰাকাটি চাপৰিত থাকোতে তেওঁ এটা কোমোৰা কাটি এসাঁজ অন্ন ধৰিছিল বাবে চাপৰিটো নাম কোমোৰাকাটি হ'ল । বৰ্তমান সেই কোমোৰাকাটি চাপৰিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত জাহ গ'ল । তাৰ পিছত গুৰুজনাই অলপ উত্তৰে আহি গাংমৌথানত উপস্থিত হয় । এই গাংমৌথানতে সাত বছৰ ৬ মাহ কাল অতিবাহিত কৰিছিল ।"

বিহালী সমষ্টিৰ গাংমৌথান (ETV Bharat Assam)

ইফালে, থান পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি কোষেশ্বৰ দাসে কয়, "গুৰুজনাৰ দুজন সন্তান হৰিচৰণ আৰু কমললোচন এই ঐতিহাসিক গাংমৌথানl থকা সময়তে জন্ম হৈছিল বুলি প্ৰবাদ আছে ।" লগতে তেওঁ কয় যে ২০১৯ চনত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰা ৫ কোটি টকাৰ সাহাৰ্যৰে থানখনৰ যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে । এই পুঁজিৰ দ্বাৰা এটা পদুম পুখুৰী, অতিথিৰ বাবে আৱাসিক গৃহ নিৰ্মাণৰ লগতে বিভিন্ন আন্তঃগাথঁনিৰ উন্নয়ন কৰা হৈছে ।

