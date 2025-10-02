ETV Bharat / state

মাজুলীত জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৭ সংখ্যক জন্মোৎসৱ উদযাপন

হৰিনামৰ ধ্বনি, খোল-তালৰ মাত, ঊষা কীৰ্তন, আইসকলৰ নামত এতিয়া মুখৰিত হৈ পৰিছে মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ ।

Sankardev birth anniversary
মাজুলীত জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৭ সংখ্যক জন্মোৎসৱ উদযাপন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2025 at 3:01 PM IST

2 Min Read
মাজুলী: আজি বিজয়া দশমী । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দুৰ্গাপূজা চলি থকাৰ সময়ত দুৰ্গাপূজাবিহীন মাজুলীত জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৭ সংখ্যক জন্মোৎসৱক লৈ উৎসৱমুখৰ পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে ।

বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান মাজুলীত নাই পূজাৰ আনন্দ ৷ তাৰ বিপৰীতে মাজুলীৰ ৩৫ খনকৈ সত্ৰ আৰু প্ৰায় তিনি শতাধিক নামঘৰত জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৭ সংখ্যক জন্মোৎসৱভাগি উদযাপন কৰিছে ।

মাজুলীত জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৭ সংখ্যক জন্মোৎসৱ উদযাপন (ETV Bharat Assam)

মাজুলীৰ সত্ৰ-নামঘৰসমূহৰ উপৰি মাজুলীৰ বিভিন্ন ৰাজহুৱা স্থানতো আয়োজন কৰা হৈছে গুৰুজনাৰ ৫৭৭ সংখ্যক জন্মোৎসৱ । হৰি নামৰ ধ্বনি, খোল-তালৰ মাত, ঊষা কীৰ্তন, আইসকলৰ নামত এতিয়া মুখৰিত হৈ পৰিছে মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ ।

ইয়াৰ মাজতে উজনি মাজুলীৰ নৱৰতনপুৰ নামঘৰত শ্ৰীৰাম ভকতিদুৱাৰ আঞ্চলিক ধৰ্মালোচনী সভাৰ উদ্যোগত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে গুৰুজনাৰ ৫৭৭ সংখ্যক জন্মোৎসৱ । বৃহস্পতিবাৰে প্ৰথমদিনা পুৱা পৰিবেশ নিকাকৰণ, গছপুলি ৰোপণ, নাম-প্ৰসংগ, ধৰ্মধজ্জা উত্তোলন, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, ভাগৱত শোভাযাত্ৰা, ভাগৱত প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত ভাগৱত পাঠৰ শুভাৰম্ভ হয় ।

আনহাতে, শুকুৰবাৰে ভাগৱত পাঠ আৰু শেষৰ দিনা ভাগৱত পাঠৰ সামৰণি পৰাৰ অন্তত নিশাৰ ভাগলৈ গাঁৱৰ শিশু শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা কুৰ্ম অৱতাৰ ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰিব ।

ইফালে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক বিয়োগত এতিয়াও মৰ্মাহত প্ৰতিজন অসমীয়া । জুবিন অবিহনে যেন অসমত আজিৰ তাৰিখত সকলো আধৰুৱা । জুবিনৰ মৃত্যুৰ পাছত এতিয়া অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিটো অনুষ্ঠানতে দেখা গৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা ।

উজনি মাজুলীৰ নৱৰতনপুৰ নামঘৰত শ্ৰীৰাম ভকতিদুৱাৰ আঞ্চলিক ধৰ্মালোচনী সভাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত গুৰুজনাৰ ৫৭৭ সংখ্যক জন্মোৎসৱতো জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা দেখা গৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী আয়োজকে কয়, "শ্ৰীৰাম ভকতিদুৱাৰ আঞ্চলিক ধৰ্মালোচনী সভাৰ সৌজন্যত বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবছৰো ৫৭৭ সংখ্যক গুৰুজনাৰ জন্ম জয়ন্তীভাগ আমি উলহ-মালহেৰে নৱৰতনপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত নৱৰতনপুৰ নামঘৰত আজি পুৱাৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে । পুৱা গাঁৱৰ ৰাইজে পৰিবেশ নিকাকৰণৰ পিছতে আমাৰ ভাগৱতৰ বেদী জল আহৰণ পৰ্ব আয়তীসকলে সম্পন্ন কৰিছে । তাৰ পিছত এলেঙী শ্ৰীশ্ৰী নৰসিংহ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৰ দ্বাৰা বন্তি প্ৰজ্জ্বলন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক :কাজিৰঙাত হ'ব ৩৪ কিঃমিঃ দৈৰ্ঘ্যৰ এলিভেটেড কৰিড'ৰ: কেন্দ্ৰই জনালে অনুমোদন
লগতে পঢ়ক :সাতভনীৰ সংস্কৃতিৰ সমাহাৰেৰে কেতেকীবাৰী দুৰ্গাপূজাৰ ব্যতিক্ৰমী আয়োজন

