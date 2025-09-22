নিজে ৰোৱা চন্দনৰ সুবাসত পঞ্চভূতত বিলীন হ'ব প্ৰকৃতিপ্ৰেমী জুবিন
গছ ভালপোৱা জুবিনে ওপজা দিনত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ৰোপণ কৰিছিল চন্দন, নাহৰৰ লগতে বহুকেইজোপা গছ । এতিয়া সেই চন্দনে সুবাসিত কৰিব জুবিনৰ নশ্বৰদেহ ।
Published : September 22, 2025 at 8:38 PM IST
গুৱাহাটী : 'তুমি বকুল, মই নাহৰ... ৷' বকুল গছজোপাৰ ওচৰত নাহৰ গছজোপা ৰুই এই বাক্যশাৰী কৈছিল অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গে ।
সেয়া আছিল ২০১৭ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ কথা । প্ৰকৃতি তথা গছৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ থকা হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গে ২০১৭ বৰ্ষৰ ১৮ নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ তেওঁৰ ওপজা দিনৰ দিনা বৃক্ষমানৱ বকুল গগৈৰ উদ্যোগত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ৰোপণ কৰিছিল নাহৰ গছ । লগতে ৰোপণ কৰিছিল এজোপা চন্দন গছ । শিল্পীগৰাকীয়ে নিজহাতে ৰোপণ কৰা সেই চন্দন গছৰ এটা অংশ মঙলবাৰে দিয়া হ'ব শিল্পীগৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত ।
মঙলবাৰে সোণাপুৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া । অন্তিম বিদায়ৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে সমাধিক্ষেত্ৰ । শিল্পীগৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত দিবৰ বাবে চন্দনজুপিৰ এডাল ডাল সোমবাৰে কটা হয় ।
কলাক্ষেত্ৰ সমাজ আৰু বকুল গগৈয়ে গছজোপাৰ ডালটো সোমবাৰে লৈ যাব সোণাপুৰলৈ । জুবিন পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, মুখ্যমন্ত্ৰী, কলাক্ষেত্ৰ সমাজ, বকুল গগৈয়ে নিজহাতে চিতাত আগবঢ়াব এই চন্দন গছৰ ডালটুকুৰা ।
এই সন্দৰ্ভত কলাক্ষেত্ৰৰ সচিব সুদৰ্শন ঠাকুৰে কয়, "অসম আৰু অসমীয়াৰ গৌৰৱ জুবিন গাৰ্গদেৱৰ প্ৰকৃতিৰ সৈতে এটা নিবিড় সম্পৰ্ক আছিল । গছ ভাল পাইছিল, বৃক্ষৰ প্ৰতি তেওঁৰ এটা টান আছিল । আমি অতি সৌভাগ্যৱান যে কলাক্ষেত্ৰলৈ আহি ২০১৭ বৰ্ষৰ ১৮ নৱেম্বৰ তাৰিখে তেখেতে বৃক্ষৰোপণ কৰিছিল । এজোপা বগা চন্দন তেওঁ কলাক্ষেত্ৰত থকা নামঘৰৰ সমীপত ৰোপণ কৰিছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমি বিচাৰিছোঁ তেখেতে ৰুই যোৱা সেই বগা চন্দনৰ এটা ডাল যাতে কাইলৈ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত তেখেতৰ পৰিয়ালৰ জৰিয়তে বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ । লগতে তেখেতৰ পৱিত্ৰ স্মৃতিত আজি আমি কলাক্ষেত্ৰৰ চৌহদত এটা নাহৰৰ পুলি ৰোপণ কৰিছোঁ জুবিন বৃক্ষৰূপে ।"
আনহাতে, বৃক্ষমানৱ বকুল গগৈয়ে কয়, "২০১৭ চনত জুবিনদাৰ ওপজা দিনটোৰ দিনা নাহৰ, চন্দনৰ লগতে ভালেকেইডাল গছ ৰোপণ কৰিছিল । সাধাৰণতে গছ মই নাকাটো যদিও জুবিনদাৰ বাবে এই ডাল কটা হৈছে । লগতে নাহৰজোপাক আমি জুবিন বৃক্ষ হিচাপে সন্মান দিয়াৰ বাবে এটা পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল ।"
লগতে বৃক্ষ মানৱ বকুল গগৈয়ে জুবিন গাৰ্গৰ সমাধি ক্ষেত্ৰৰ চাৰিওকাষে নাহৰ গছ ৰুব বুলিও জনায় ।