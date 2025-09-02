গুৱাহাটী: দুৱাৰডলিত শাৰদী ৰাণী । শাৰদী ৰাণীৰ আগমন মানেই হৈছে কঁহুৱা কোমল সুবাসেৰে শাৰদীয় সম্ভাৰৰ উপাচাৰ । কেউফালে আমোলমোল শেৱালিৰ গোন্ধ । এনেহেন শৰতৰ বতৰতে দেৱী দুৰ্গাৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰে আকাশ-বতাহ । শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ ভক্তিৰস আৰু মায়াময় পৰিৱেশত প্ৰকৃতিয়েও বৰণ সলায় ।
উৎকট গৰমৰ বৰ্ষা ঋতু পাৰ হৈ শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে দেহ-মনত এক নতুন পুলক অনুভৱ হয় । পূজা পূজা অনুভৱে সকলোকে ৰোমাঞ্চিত কৰি তোলে ।
বিশেষকৈ এই সময়ছোৱাত খনিকৰ তথা মৃৎশিল্পীসকলৰ উৎসাহ-উদ্দীপনা দুগুণে চৰে । শাৰদীয় উৎসৱৰ বাবে দেৱ-দেৱীৰ মৃণ্ময় প্রতিমাত প্রাণ সঞ্চাৰ কৰাৰ তাগিদাত তেওঁলোকৰ ব্যস্ততা বাঢ়ে । তেনে এক সময়তে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এগৰাকী বিশেষ মৃৎশিল্পীক লৈ আজি আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
কিয় বিশেষ এইগৰাকী মৃৎশিল্পী
মনত যদি প্ৰবল ইচ্ছাশক্তি থাকে, কোনো কাম কৰাৰ আগ্ৰহ থাকে আৰু সেই কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে একাগ্ৰ চিত্তে নিজকে সমৰ্পণ কৰা যায়, তেন্তে কোনো কামে অসম্ভৱ নহয় । আনহাতে, এইক্ষেত্ৰত পুৰুষ-মহিলা বুলিও কোনো পাৰ্থক্য নাথাকে । তাতে আকৌ বৰ্তমান সময়ত পুৰুষৰ সমানে সমানে সকলো কামতে মহিলায়ো খোজত খোজ মিলাই আগবাঢ়িছে ।
আজি আমাৰ প্ৰতিবেদনত এনে এগৰাকী মহিলাৰ কথা উল্লেখ কৰিব বিচৰা হৈছে তেওঁ কিন্তু অইনতকৈ কিছু পৃথক । সাধাৰণতে মহিলাসকলে যেনেধৰণৰ কাম কৰিবলৈ ইচ্ছুক বা কৰি আহিছে, তাতকৈ এক পৃথক পথত খোজ দিছে এইগৰাকী মহিলাই । হয়, এইগৰাকী ব্যতিক্ৰমী মহিলা হৈছে এগৰাকী মৃৎশিল্পী । তেওঁ হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ মহিলা মৃৎশিল্পী ।
পিতৃৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি অগ্ৰসৰ দীপিকা
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাণ্ডুৰ ৩৮ বছৰীয়া দিপীকা পালে পিতৃক দেখিয়েই দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্তি বনোৱা এই শিল্পটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিল । সৰুৰে পৰা পিতৃৰ লগত এই শিল্পটোৰ লগত জড়িত হৈছিল যদিও বিগত ১৫ বছৰে বিভিন্ন ঘাত-প্ৰতিঘাত নেওচি তেওঁ অকলে এই শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আছে ।
বিবাহ বিচ্ছেদৰ পিছত নিউ শিৱ শংকৰ শিল্পালয় নামৰ বিপণিখনৰ জৰিয়তে তেওঁ নিজৰ দুই কন্যা সন্তানক পোহপাল দিয়াৰ উপৰি আন পাঁচটা পৰিয়ালকো পেটৰ ভাতমুঠি মোকলোৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে ।
কেনেকৈ আকৰ্ষিত হৈছিল এই শিল্পৰ প্ৰতি
তেওঁৰ এই যাত্ৰা সন্দৰ্ভত দিপীকা পালে ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "সৰুৰে পৰা দেউতাৰ লগত এই শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰায় ৭ লাখ টকা ঋণ লৈ পাণ্ডুত নিউ শিৱ শংকৰ শিল্পালয় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । এই শিল্পটোক ব্যৱসায়িকভাৱে আৰম্ভণি কৰোঁতেই আপোন মানুহে হাঁহিছিল । ছোৱালী হৈ কেনেকৈ কৰিব এই কাম । আমি ল'ৰা হৈ নোৱাৰো, ছোৱালী হৈ কেনেকৈ কৰিব । দুদিন পিছতেই বন্ধ কৰিব লাগিব । কিন্তু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত মই যোৱা ১৫ বছৰে এই কাম কৰি আহিছোঁ ।"
কি কি মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰে ?
এইবাৰ দুৰ্গামূৰ্তিৰ অৰ্ডাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আমাৰ ছয় মাহ কাম হয় । মে' মাহৰ পৰা কামৰ বতৰ আৰম্ভ হয় । গণেশ, বিশ্বকৰ্মা, দুৰ্গা, কালী, মনসা, সৰস্বতী আদি সকলো মূৰ্তি বনাওঁ । এইবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ বাবে গুৱাহাটী, হাজো, বেজেৰা আদি ঠাইৰ পৰা ১৫ টা দুৰ্গামূৰ্তিৰ অৰ্ডাৰ আহিছে । ৫ ফুটৰ পৰা ১৪ ফুট উচ্চতাৰ দুৰ্গামূৰ্তি বনাই আছোঁ । এই দুৰ্গামূৰ্তিবোৰৰ মূল্য ৩০ হাজাৰৰ পৰা ৭০ হাজাৰ পৰ্যন্ত ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এইবাৰ পূজাবোৰ ওচৰা-ওচৰিকৈ পৰাৰ বাবে বেছি দুৰ্গামূৰ্তিৰ অৰ্ডাৰ ল'ব পৰা নাই । এই বতৰত দিনে-নিশাই কাম কৰিবলগীয়া হৈছে । যাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানো আহিছে । কিন্তু যোৱা বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ বজাৰ অলপ ভাল হৈছে ।"
মৃৎশিল্পীৰ আদৰ আৰু মূল্য কমিছে
তেওঁ লগতে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, "মূৰ্তি বনোৱাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কেঁচা সামগ্ৰী মাটি, বাঁহ, খেৰ আদি আমিনগাঁৱৰ পৰা আনো আৰু মূৰ্তিটোৰ সাজ-সজ্জাৰ সামগ্ৰীবোৰ শিলিগুৰি আৰু কলকাতাৰ পৰা অনা হয় । এই সামগ্ৰীবোৰৰ মূল্য দিনে দিনে বৃদ্ধি হৈছে যদিও গ্ৰাহকে মূৰ্তিবোৰৰ দাম দিব নিবিচাৰে । অসমলৈ বাহিৰৰ পৰা শিল্পী অহাৰ বাবে আমি কাম কৰিলেও উচিত মূল্য নাপাওঁ আৰু সন্মানো নাপাওঁ । বৰ্তমান সময়ত এই বজাৰখনত বহুত প্ৰতিযোগিতা আহি পৰিছে । এই শিল্পটো মই কৰিছোঁ যদিও মোৰ পিছৰ প্ৰজন্ম, মোৰ ছোৱালীক জড়িত হ'ব নিদিওঁ ।"
আনহাতে, মহিলাসকল আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয়, "মহিলাসকল স্বাৱলম্বী হ'ব লাগে । কামৰ কোনো সৰু-ডাঙৰ নাই । নিজৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি মহিলা-যুৱতীসকলে কাম কৰিব লাগে । আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব নালাগে । নিজে নিজৰ ভৰিত থিয় দিব লাগে ।"