ভূপেন হাজৰিকাৰ কুঠৰীৰ বাসগৃহৰ দুই বিশ্বস্ত সহযোগী নবৰ-সুৰেনে স্মৰণ কৰিলে সোণসেৰীয়া স্মৃতি

দুগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি । ভূপেন হাজৰিকাৰ দুই বিশ্বস্ত সহযোগীৰে কুঠৰীৰ বাসগৃহৰ পৰা ই টিভি ভাৰতৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

Bhupen Hazarika
ভূপেন হাজৰিকাৰ কুঠৰীৰৰ বাসগৃহৰ দুই বিশ্বস্ত সহযোগী নবৰ আলী আৰু সুৰেন নেওগে স্মৰণ কৰিলে সোণসেৰীয়া স্মৃতি (ETV Bharat Assam)
Published : September 19, 2025 at 2:53 PM IST

5 Min Read
নগাঁও : এখন বগা ৰঙৰ এম্বেছেডৰ বাহন যিকোনো সময়তে প্ৰৱেশ কৰে বিশাল চৌহদৰ ভিতৰত থকা এটা বাসগৃহত । লগে লগে প্ৰথমেই দৌৰা-দৌৰি আৰম্ভ হয় বিশেষ দুগৰাকী ব্যক্তিৰ । মুহূৰ্তৰ ভিতৰতেই ভিৰ কৰে অজস্রজনে । বগা এম্বেছেডৰ বাহনত অহা বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীক সাক্ষাৎ পোৱাই বহুতৰ লক্ষ্য । ভিতৰত থকা ব্যক্তিগৰাকীয়েই আছিল অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু, বিশ্ববিশ্ৰুত শিল্পী, সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা ।

এয়া সত্তৰ দশকৰ কথা । বগা এম্বেছেডৰখন চৌহদৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগেই প্ৰথমে উপস্থিত থকা বিশেষ ব্যক্তি দুগৰাকীয়েই হৈছে নবৰ আলী আৰু সুৰেন নেওগ । কুঠৰীস্থিত বাসগৃহত সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ অন্যতম বিশ্বস্ত সহযোগী আছিল এই দুগৰাকী ব্যক্তি নবৰ আলী আৰু সুৰেন নেওগ ।

সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱা ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ দুয়োগৰাকী সহযোগী নবৰ আলী আৰু সুৰেন নেওগে বহু স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি ব্যক্ত কৰিলে নিজৰ অনুভৱ ।

ইটিভি ভাৰতৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজকৰিকাৰ অন্যতম সহযোগী নবৰ আলীয়ে কয়, “দাদাৰ লগত বহু বছৰ আছিলোঁ । একেটা ঘৰৰ বেলেগ এটা কোঠাত আছিলোঁ । ঘৰ-বাৰী সকলো চোৱা-চিতা কৰিছিলোঁ । দাদাই খাই ভালপোৱা ৰঙালাওৰ খেতি মই এই বাৰীতে কৰিছিলোঁ । লগতে আলু খেতিও কৰিছিলোঁ । দাদা আহিলেই বাৰীৰ ৰঙালাও, আলু, শাক-পাচলি আদি লৈ যায় । দাদাৰ পৰিয়ালৰ আটাইকেইজনেই ।"

ভূপেনদাৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি তেওঁ কয়, "দাদাই প্ৰথম লগ পায়েই মোক কৈছিল তুমি মোৰ সৰু ভাই । এয়া তুমিয়েই চোৱা-চিতা কৰিবা । তোমাৰোতো পৰিয়াল আছে, তোমাক মই মাহে চাৰিশ টকাকৈ দিম । তেনেকৈ মই দাদাৰ কুঠৰীৰ সকলো কামেই কৰি গৈছিলোঁ । মই চাহ বনাই খুৱাও । দাদা বহুত ভাল মানুহ আছিল । মোক বহুত মৰম কৰিছিল । দাদা অহা গম পালে ইয়াত ইমানেই ভিৰ হয় কেতিয়াবা উপায় নাপাই দাদা নাই বুলি বাহিৰত চাইন বোৰ্ড মাৰি থওঁ ।”

কুঠৰীৰ বাসগৃহত ভূপেন হাজৰিকাৰ বহু সৃষ্টি এইগৰাকী নবৰ আলীৰ সন্মুখতেই হোৱা বুলিও উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, “এই বাসগৃহতেই চামেলি মেমচাহাব আহিছিল । মোৰ চকুৰ সন্মুখতেই হৈছিল শ্বুটিঙো । কাজিৰঙা, চম্পা নহয় মোৰে নাম চামেলি আদি গীতৰ সৃষ্টি কুঠৰীৰ এই ঘৰৰ পৰাই হৈছিল ।”

কুঠৰীত ভূপেন হাজৰিকাৰ আবক্ষ মূৰ্তি (ETV Bharat Assam)

ভূপেন হাজৰিকাৰ সেই সময়ৰ স্মৃতি সুঁৱৰি নবৰ আলীয়ে ভূপেন হাজৰিকাৰ গানৰ কলিও গুণগুনায় । ৯ টাকৈ বছৰ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাক কুঠৰীৰ ঘৰত সহযোগ কৰা নবৰ আলীও উৎফুল্লিত ঘৰটো পুনৰ উভতাই লোৱা বাবে ।

আনগৰাকী সহযোগী সুৰেন নেওগেও সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ বহু স্মৃতি সুঁৱৰি ইটিভি ভাৰতৰ সাক্ষাৎকাৰত কয়, “১৯৭৪ চনতেই এই ঘৰখনত সোমাই মই ভূপেনদাক লগ পাইছিলোঁ । আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁৰ সৈতে মোৰ সম্পূৰ্ণ ঘনিষ্ঠতা হৈছিল । দাদাৰ জিৰণি ঘৰ সদৃশ এই ঘৰত মই তেখেতক ৰান্ধি-বাঢ়িও খুৱাইছিলোঁ । তেখেতে কুঠৰীৰ এই ঘৰৰ এই বিছনাখনত বহিয়েই বহু গীত ৰচনা কৰিছিল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "দাদাৰ পৰিয়ালৰ আটায়ে মোক বহুত মৰম কৰিছিল । বিহু স্মৃতি জড়িত এই ঘৰ-মাটি বিক্ৰী কৰি দিয়াত মনত বহুত আঘাত পাইছিলোঁ । কিন্তু এতিয়া ঘৰটো পুনৰ ঘূৰাই লোৱাত বহুত ভাল পাইছোঁ । কাৰণ কুঠৰীৰ ৰাইজৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসী, স্থানীয় সাংবাদিক বন্ধুসকলেও বিচাৰিছিল ঘৰটো ঘূৰাই লোৱাটো । এই ঘৰটো ঘূৰাই পাই ভূপেনদাক জীৱিত অৱস্থাত পালোঁ ।"

কুঠৰীত ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, সুধাকণ্ঠৰ সৈতে থকা বহু স্মৃতি সুঁৱৰি সুৰেন নেওগে কয়, “দাদাই দৈ খাই ভাল পাইছিল । কিন্তু ঘৰৰ বাঁহৰ চুঙাৰ দৈ বিচাৰিলে দাদাই । মই ঘৰৰ গৰুৰ গাখীৰ বাঁহৰ চুঙাত ভৰাই দৈ প্ৰস্তুত কৰি খুৱাইছিলোঁ দাদাক । সান্দহ গুড়ি, জীয়া শ’ল মাছ, কাৰ্বি পাহাৰৰ কমলা লৈ প্ৰায়েই গুৱাহাটীলৈও গৈছিলোঁ । খুব আনন্দেৰে খাইছিল দাদাই । নিজৰ বাটিৰ পৰাই ভাত, আলু পিটিকা খুৱাইছিল । এইবোৰ স্মৃতি মৰাৰ আগলৈকে আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ । মই ঘৰৰ পৰাও খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি দিওঁ । ভূপেনদাক পাই মই ভাবিছিলোঁ এইজনেই মোৰ ভগৱান, মোৰ মাতৃ, পিতৃ ।”

কুঠৰীৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত হূপেন হাজৰিকাৰ আবক্ষ মূৰ্তি (ETV Bharat Assam)

বহু বছৰ ঘৰটোৰ চোৱা-চিতাৰ দায়িত্ব পালন কৰা সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ সহযোগী হিচাপে থকা সুৰেন নেওগে কুঠৰীৰ ঘৰটোৰ লগতে সম্পত্তি চৰকাৰে উভতাই অনাৰ পাছত আনন্দত যেন আত্মহাৰা হৈ এতিয়াও ঘৰটো চোৱা-চিতা কৰাৰ দায়িত্ব ল'বলৈ সাজু বুলিও উল্লেখ কৰে ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত ।

উল্লেখ্য যে প্ৰায় ছয় বিঘা মাটিসহ ভূপেন হাজৰিকাৰ কুঠৰীৰ বাসগৃহ বিক্ৰী কৰিছিল ডঃ ভূপেন হাজৰিকা জীৱিত অৱস্থাতেই । কিন্তু সুধাকণ্ঠৰ মৃত্যুৰ পাছত চৰকাৰে সুধাকণ্ঠৰ স্মৃতি বিজড়িত কুঠৰীৰ বাসগৃহ পুনৰ ঘূৰাই লোৱাৰ বাবে তৎপৰতা চলাইছিল । অৱশেষত নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই লোৱা তৎপৰতাৰ বাবেই বাসগৃহসহৰ মাটি ঘূৰাই নিজৰ আওতালৈ আনে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে । সুধাকণ্ঠৰ ঘৰ-মাটি পুনৰ প্ৰশাসনে উভতাই লোৱাত এতিয়া কুঠৰী, কলিয়াবৰবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে হৈ পৰিছে উৎফুল্লিত ।

