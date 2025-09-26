বিসর্জন ঘাটত নচলিব ছাউণ্ড চিষ্টেম-ডি জে: আধ্যাত্মিক পৰিৱেশতহে কৰিব লাগিব প্ৰতিমা বিসৰ্জন
শাৰদীয় দুৰ্গাপূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ থলী হিচাপে পৰিগণিত হৈ অহা গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুঘাটতো এইবেলি বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া কেৱল মাংগলিক তথা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশতহে শৃংখলাবদ্ধভাৱে সম্পন্ন কৰা হ’ব ।
Published : September 26, 2025 at 5:58 PM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ জনতাৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অকাল বিয়োগত শোকাহত হৈ আছে ৰাজ্যবাসী । আনকি সমাগত শ্ৰীশ্ৰী দুৰ্গাপূজাতো ইয়াৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । বেছিভাগ পূজা উদযাপন কমিটীয়ে নিশাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাতিল কৰাৰ লগতে আন আন বহু কাৰ্যসূচী বাতিল কৰি কেৱল মাংগলিক বা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশতহে পূজা উদযাপন কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে ।
শাৰদীয় দুৰ্গাপূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ থলী হিচাপে পৰিগণিত হৈ অহা গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুঘাটতো এইবেলি বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া কেৱল মাংগলিক তথা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশতহে শৃংখলাবদ্ধভাৱে সম্পন্ন কৰা হ’ব বুলি ঘোষণা কৰিছে পাণ্ডুঘাট বিসৰ্জন কমিটীয়ে ।
এই উপলক্ষে জালুকবাৰী সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত পাণ্ডুস্থিত জালুকবাৰী নাগৰিক কমিটীৰ কাৰ্যালয়ত পাণ্ডুঘাট বিসৰ্জন কমিটীৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হয় । কমিটীৰ সভাপতি নিমাই চন্দ্ৰ দাসৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাখনৰ উদ্দেশ্য বাখ্যা কৰে সাধাৰণ সম্পাদক দ্বিজেন লহকৰে ৷ উপস্থিত সকলোকে আদৰণি জনায় কাৰ্যকৰী সভাপতি শ্যামল ভট্টাচাৰ্যই । সভাৰ আৰম্ভণিতে সদ্য প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ ঘটনাত গভীৰ শোক ব্যক্ত কৰি এক মিনিট সময় মৌন প্ৰার্থনা জনোৱাৰ লগতে ঘটনাৰ এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী জনোৱা হয় ।
আনহাতে, জালুকবাৰী সমজিলাৰ আয়ুক্ত জীৱন কৃষ্ণ গোস্বামীয়ে সভাৰ আঁত ধৰি কয় যে জুবিন গাৰ্গৰ অকাল বিয়োগত সকলোৱে শোকাহত হৈ থকাৰ বাবে এইবেলি পূৰ্বৰ দৰে পাণ্ডুঘাটত আনন্দ-উৎসৱৰ সলনি বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া মাংগলিক বা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজতহে সম্পন্ন হ’ব ৷ পূজা উদযাপন কমিটীসমূহে সন্ধিয়া আন্ধাৰ হোৱাৰ আগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিব লাগিব । প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সময়ত কোনো ছাউণ্ড চিষ্টেম বা ডি জে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ।
গুৱাহাটী পশ্চিম জিলাৰ অতিৰিক্ত উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত মৈত্ৰেয়ী ডেকা, জালুকবাৰী সংমণ্ডলৰ সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্ত অনুকূল মালাকাৰ, যান-বাহন শাখাৰ সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্তদ্বয় ক্ৰমে দ্বীপজ্যোতি দাধৰা আৰু প্ৰিয়া বড়ো, জালুকবাৰী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কংকন মহন্তকে ধৰি কেইবাজনো আৰক্ষী বিষয়া, এছ ডি আৰ এফ, শক্তি, লোকনিৰ্মাণ, গুৱাহাটী পৌৰ নিগম, আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ, অগ্নি আৰু আপাদকালীন বিভাগকে ধৰি বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়া-অভিযন্তাসকল এই সভাত উপস্থিত আছিল ।
সভাৰ অন্তত উপস্থিত সকলোৱে পাণ্ডুঘাটৰ প্রতিমা বিসর্জন ঘাট পৰিদৰ্শন কৰে । বিজয়া দশমী আৰু তাৰ পাছদিনা কেনেদৰে শৃংখলাবদ্ধভাৱে দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হ'ব তাৰ বুজ লয় দলটোৱে ।
জানিব পৰা মতে এইবেলি গুৱাহাটী পশ্চিম আৰক্ষী জিলা এলেকাত ১০১ খন দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হ'ব । ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে জিলা প্রশাসনে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । পূজাৰ কেইদিনত নিৰাপত্তাৰ দিশতো আৰক্ষীয়ে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
