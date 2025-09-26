আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত কৰিব লাগিব পূজা, নচলিব ডি জে
শোণিতপুৰ জিলাত ৪৮৬খন পূজাৰ আয়োজন । সকলোৱে পালন কৰিব লাগিব এছ অ' পি ।
Published : September 26, 2025 at 10:26 PM IST
তেজপুৰ: শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাথোঁ এটা দিন । পূজাৰ পেণ্ডেলসমূহ যিধৰণে হৈ উঠিব লাগিছিল সেয়া হোৱা নাই । তাৰ মাজতে শোণিতপুৰত জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে এক নতুন এছ অ' পি ।
তেজপুৰ চহৰৰ লগতে শোণিতপুৰ জিলাত প্ৰায় ৪৮৬ খন পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । এই পূজা কমিটী সমূহলৈ সাধাৰণ ৰাইজৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এক বিশেষ গোহাৰি জনাইছে প্ৰশাসনে । জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে ইটিভি ভাৰতক জনায় যে পূজা-অৰ্চনা কৰা পেণ্ডেল সমূহত কোনো ধৰণৰ উচ্চ প্রাবল্যৰ শব্দ প্ৰয়োগ অৰ্থাৎ ভক্তিৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ সংগীত ব্যবস্থাপনা নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে ।
পূজাত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ বাহিৰে সংগীত বজালে জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত বজোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে । আনহাতে পূজা কমিটী সমূহে পূজা অৰ্চনা কৰা পেণ্ডেলত জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব পাৰিব । তেজপুৰৰ কেইবাখনো পূজা কমিটীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ লগতে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিকৃতি স্থাপন কৰাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে যদিও পেণ্ডেল সমূহ এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত হৈ উঠা নাই ।
আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে কয়, "শুকুৰবাৰে জিলাখনৰ প্ৰায় শতাধিক পূজা কমিটীলৈ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতি বছৰে আগবঢ়াই অহা মাননী প্ৰদান কৰা হয় । তেজপুৰ চহৰৰ মুঠ ১১৪ খন পূজা কমিটীলৈ চেক বিতৰণ কৰা হয় ।"
পূজাথলীত কি নকৰিব :
পূজাত কোনো ধৰণৰ ডি জে বজোৱা পৰিহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে । এয়া কোনো দাবী নহয়, ৰাইজলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু ৰাইজেও সঁহাৰি জনাইছে । আনহাতে পূজাৰ বিজয়া দশমীত দেৱী বিসৰ্জনৰ সমদলত উচ্চ সুৰীয়া গীতৰ পৰিৱৰ্তে জুবিন গাৰ্গৰ গীত বজালে ৰাইজৰ মাজত এটা ভাল পৰিবেশ থাকিব । আনহাতে তেজপুৰ বেংগলী সমাজৰ পূজাথলী সমূহেও তেওঁলোকে ঢাক আদি বজোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব বুলি আয়ুক্ত গৰাকীয়ে জনায় । তেজপুৰ মাৰোৱাৰী সমাজৰ পূজাথলী সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই । সকলো পূজা কমিটীয়ে শনিবাৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰি তোলাৰ বাবে কামত লাগি আছে ।
এগৰাকী উদ্যোক্তা তাপস ঘোষে কয়, "আমি আমাৰ পেণ্ডেলৰ এটা বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছো, এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ বহুত বাকী । অহা তিনিদিনৰ ভিতৰতহে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব । আমিও জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিম । এই ঘটনাৰ পিছত আমাৰ পূজাৰ যি আনন্দ সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ম্লান পৰিল ।"
তেওঁ কয়, "এইবাৰ যিহেতু ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ, সেইবাবে সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিচ্ছবিও পূজাথলীত থাকিব । পূজাৰ প্ৰকক্ষণতে এক অভাৱনীয় আৰু অপৰিকল্পিত ঘটনাই সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আমাকো ব্যাথিত কৰি তুলিলে । এই বিষাদৰ পৰা আমি আতৰি আহিব পৰা নাই ।"