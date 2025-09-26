ETV Bharat / state

আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত কৰিব লাগিব পূজা, নচলিব ডি জে

শোণিতপুৰ জিলাত ৪৮৬খন পূজাৰ আয়োজন । সকলোৱে পালন কৰিব লাগিব এছ অ' পি ।

Durga Puja preparation in Tezpur
আপোন শিল্পীক হেৰুওৱাৰ বেদনা, তেজপুৰত সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2025 at 10:26 PM IST

3 Min Read
তেজপুৰ: শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাথোঁ এটা দিন । পূজাৰ পেণ্ডেলসমূহ যিধৰণে হৈ উঠিব লাগিছিল সেয়া হোৱা নাই । তাৰ মাজতে শোণিতপুৰত জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে এক নতুন এছ অ' পি ।

তেজপুৰ চহৰৰ লগতে শোণিতপুৰ জিলাত প্ৰায় ৪৮৬ খন পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । এই পূজা কমিটী সমূহলৈ সাধাৰণ ৰাইজৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এক বিশেষ গোহাৰি জনাইছে প্ৰশাসনে । জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে ইটিভি ভাৰতক জনায় যে পূজা-অৰ্চনা কৰা পেণ্ডেল সমূহত কোনো ধৰণৰ উচ্চ প্রাবল্যৰ শব্দ প্ৰয়োগ অৰ্থাৎ ভক্তিৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ সংগীত ব্যবস্থাপনা নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে ।

শোণিতপুৰত আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ আহ্বান (ETV Bharat Assam)

পূজাত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ বাহিৰে সংগীত বজালে জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত বজোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে । আনহাতে পূজা কমিটী সমূহে পূজা অৰ্চনা কৰা পেণ্ডেলত জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব পাৰিব । তেজপুৰৰ কেইবাখনো পূজা কমিটীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ লগতে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিকৃতি স্থাপন কৰাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে যদিও পেণ্ডেল সমূহ এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত হৈ উঠা নাই ।

আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে কয়, "শুকুৰবাৰে জিলাখনৰ প্ৰায় শতাধিক পূজা কমিটীলৈ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতি বছৰে আগবঢ়াই অহা মাননী প্ৰদান কৰা হয় । তেজপুৰ চহৰৰ মুঠ ১১৪ খন পূজা কমিটীলৈ চেক বিতৰণ কৰা হয় ।"

পূজাথলীত কি নকৰিব :

পূজাত কোনো ধৰণৰ ডি জে বজোৱা পৰিহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে । এয়া কোনো দাবী নহয়, ৰাইজলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু ৰাইজেও সঁহাৰি জনাইছে । আনহাতে পূজাৰ বিজয়া দশমীত দেৱী বিসৰ্জনৰ সমদলত উচ্চ সুৰীয়া গীতৰ পৰিৱৰ্তে জুবিন গাৰ্গৰ গীত বজালে ৰাইজৰ মাজত এটা ভাল পৰিবেশ থাকিব । আনহাতে তেজপুৰ বেংগলী সমাজৰ পূজাথলী সমূহেও তেওঁলোকে ঢাক আদি বজোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব বুলি আয়ুক্ত গৰাকীয়ে জনায় । তেজপুৰ মাৰোৱাৰী সমাজৰ পূজাথলী সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই । সকলো পূজা কমিটীয়ে শনিবাৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰি তোলাৰ বাবে কামত লাগি আছে ।

Durga Puja preparation in Tezpur
আপোন শিল্পীক হেৰুওৱাৰ বেদনা, তেজপুৰত সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ (ETV Bharat Assam)

এগৰাকী উদ্যোক্তা তাপস ঘোষে কয়, "আমি আমাৰ পেণ্ডেলৰ এটা বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছো, এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ বহুত বাকী । অহা তিনিদিনৰ ভিতৰতহে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব । আমিও জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিম । এই ঘটনাৰ পিছত আমাৰ পূজাৰ যি আনন্দ সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ম্লান পৰিল ।"

তেওঁ কয়, "এইবাৰ যিহেতু ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ, সেইবাবে সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিচ্ছবিও পূজাথলীত থাকিব । পূজাৰ প্ৰকক্ষণতে এক অভাৱনীয় আৰু অপৰিকল্পিত ঘটনাই সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আমাকো ব্যাথিত কৰি তুলিলে । এই বিষাদৰ পৰা আমি আতৰি আহিব পৰা নাই ।"

লগতে পঢ়ক:বিসর্জন ঘাটত নচলিব ছাউণ্ড চিষ্টেম-ডি জে: আধ্যাত্মিক পৰিৱেশতহে কৰিব লাগিব প্ৰতিমা বিসৰ্জন

আহিছে শৰৎ, ফুলিছে কঁহুৱা, কিন্তু শাৰদীয় উচাহ নাই কৃষকৰ মনত

