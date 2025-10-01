ডি জে, চাউণ্ড চিষ্টেম, মিউজিক চিষ্টেম লৈ যাব নোৱাৰিব প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবলৈ
দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সময়ত ক্ৰমে ২ আৰু ৩ অক্টোবৰত সূচল যাতায়াতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেতবোৰ পথ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত ।
Published : October 1, 2025 at 10:42 PM IST
গুৱাহাটী: কাইলৈ অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে দুৰ্গা পূজাৰ বিজয়া দশমী ৷ যাৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ঘাটসমূহ ৷
দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সময়ত ক্ৰমে ২ আৰু ৩ অক্টোবৰত সূচল যাতায়াতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেতবোৰ পথ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত । বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ১০ বজাৰ পৰা ৩ অক্টোবৰলৈ প্ৰতিমা বিসৰ্জন সম্পূৰ্ণ নোহোৱা পৰ্যন্ত বলৱৎ থাকিব পথৰ এই নীতি-নিৰ্দেশনা । মহানগৰ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে এক প্ৰেছ বিবৃতিযোগে বুধবাৰে জাৰি কৰে এই নিৰ্দেশনা ।
ফাঁচীবজাৰৰ লাচিত ঘাটলৈ বিসৰ্জনৰ বাবে অহা প্ৰতিমা কঢ়িওৱা বাহনৰ বাবে কেতবোৰ নীতি-নিৰ্দেশনা
- চানমাৰী দিশৰ পৰা প্ৰতিমা কঢ়িয়াই অনা বাহনবোৰ গুৱাহাটী ক্লাবত নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ’ব আৰু এম চি ৰোড (বাৰোৱাৰী) - এফ চি ৰোড - হাইকোৰ্ট - এম জি ৰোড হৈ লাচিতঘাটলৈ যাব পাৰিব ।
- টকৌবাৰী, পল্টন বজাৰ, উলুবাৰী, ৰিহাবাৰী, বিৰুবাৰী, ছাত্ৰীবাৰী, বিষ্ণুপুৰ, আঠগাঁও আৰু ফটাশিল অঞ্চলৰ পৰা প্ৰতিমা কঢ়িয়াই অনা বাহনবোৰ আৰ্যনগৰ – এ কে আজাদ ৰোড – নেপালী মন্দিৰ – গধূলি বজাৰ – বিশাল পইণ্ট - পাণবজাৰ উৰণসেতু হৈ পানী টেংকী – এম জি ৰোড হৈ লাচিত ঘাটলৈ যাব ।
- কুমাৰপাৰা আৰু লালগণেশ দিশৰ পৰা অহা যান-বাহনে বিষ্ণুপুৰ ৰোড –ছাবিপুল – আৰ্য নগৰ – এ কে আজাদ ৰোড – নেপালী মন্দিৰ – গধূলি বজাৰ – বিশাল পইণ্ট – পাণবজাৰ পানী টেংকী – এম জি ৰোড হৈ লাচিত ঘাটলৈ যাব ।
- উলুবাৰী আৰু দক্ষিণ শৰণীয়া দিশৰ পৰা অহা যান-বাহনে জি এছ ৰোড - অপ্সৰা – জনতা পইণ্ট – নেপালী মন্দিৰ – গধূলি বজাৰ – বিশাল পইণ্ট - পাণবজাৰ পানী টেংকী – এম জি ৰোড হৈ লাচিত ঘাটলৈ যাব ।
- ৰাজগড়, ভঙাগড় আৰু খ্ৰীষ্টানবস্তি অঞ্চলৰ পৰা মূৰ্তি কঢ়িয়াই অনা বাহনবোৰ জি এছ ৰোড – ভঙাগড় – ৰাজগড় ৰোড – কমাৰ্চ কলেজ পইণ্ট – চানমাৰী – গুৱাহাটী ক্লাব – এম চি ৰোড – এফ চি ৰোড – এম জি ৰোড হৈ লাচিত ঘাটলৈ যাব ।
- গণেশগুৰি, দিছপুৰ আৰু কাহিলীপাৰাৰ পৰা অহা বাহনবোৰ আৰ জি বৰুৱা ৰোড, জি এন বি ৰোড – গুৱাহাটী ক্লাব – এম চি ৰোড – এফ চি ৰোড - এম জি ৰোড হৈ লাচিত ঘাটলৈ যাব ।
- পাণবজাৰ দিশৰ পৰা অহা যান-বাহনে এইচ বি ৰোড – মহামায়া পইণ্ট - পানী টেংকী – এম জি ৰোড হৈ লাচিত ঘাটলৈ যাব ।
- ভৰলুমুখ, শান্তিপুৰৰ দিশৰ পৰা অহা যান-বাহনে ডি জি ৰোড – ভৰলুমুখ পইণ্ট – এ টি ৰোড – পাণবজাৰ পানী টেংকী – এম জি ৰোড হৈ লাচিত ঘাটলৈ যাব ।
- প্ৰতিমা কঢ়িওৱা বাহন বি বৰুৱা ৰোডত চলাচল কৰিব নোৱাৰিব ।
- লাচিত ঘাটত বিসৰ্জনৰ পাছত সকলো যানবাহন এম জি ৰোড – ডি জি ৰোড বা এ টি ৰোড দিশেৰে যাব পাৰিব ।
যাত্ৰীবাহী বাহন চলাচলত কেতবোৰ সালসলনি
- চানমাৰী দিশৰ পৰা জালুকবাৰী দিশলৈ যোৱা বাহনবোৰ টি চি পইণ্ট - জিলা পুথিভঁৰাল - সন্দিকৈ কলেজৰ সন্মুখৰে এইচ বি ৰোড - পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখেৰে মাছখোৱা - ভৰলুমুখ হৈ গন্তব্য স্থানলৈ যাব পাৰিব ৷
- জালুকবাৰী আৰু ভৰলুমুখ দিশৰ পৰা চানমাৰী, দিছপুৰলৈ অহা যান-বাহনক মাছখোৱা পুলিচ পইণ্টত এলিভেটেড কৰিড’ৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰি এফ এ ৰোড আৰু এ টি ৰোডলৈ ডাইভাৰ্ট কৰা হ’ব ।
- উজান বজাৰ, খাৰঘূলি আৰু নুনমাটি দিশৰ পৰা অহা যান-বাহনক প্লেনেট’ৰিয়াম পইণ্টত নিয়ন্ত্ৰণ কৰি লেম্ব ৰোড – জি এন বি ৰোড – টি চি পইণ্ট অভিমুখে যাবলৈ দিয়া হ’ব ৷
পাণ্ডু ঘাটত বিসৰ্জনৰ বাবে প্ৰতিমা কঢ়িওৱা বাহনৰ বাবে কেতবোৰ নীতি-নিৰ্দেশনা
- মালিগাঁও চাৰিআলি দিশৰ পৰা পাণ্ডুলৈ কোনো প্ৰতিমা কঢ়িওৱা বাহন প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ’ব ।
- প্ৰতিমা কঢ়িয়াই অনা বাহনবোৰ আদাবাৰী তিনিআলিৰ দিশত পাণ্ডু পোৰ্ট বিসৰ্জন ঘাটলৈ যাব লাগিব ৷
- বিসৰ্জনৰ পাছত বাহনবোৰ সদিলাপুৰ ৬ নং কলনীৰে জালুকবাৰীলৈ যাব পাৰিব ।
- ভৰলুমুখ আৰু ফটাশিল দিশৰ পৰা প্ৰতিমা কঢ়িয়াই অনা বাহনবোৰ এ টি ৰোড আৰু ডি জি ৰোডেৰে পাণ্ডুলৈ যাব পাৰিব ।
বিসৰ্জনৰ সময়ত কি কৰিব নোৱাৰিব
ডি জে, কোনোধৰণৰ চাউণ্ড চিষ্টেম, মিউজিক চিষ্টেম থকা কোনো যান-বাহনক বিসৰ্জন ঘাটৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ অনুমতি দিয়া নহ’ব ।
লগতে পঢ়ক: সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তাও বিলাব পাৰি দুৰ্গাপূজাৰ জৰিয়তে; তাৰেই নিদৰ্শন এইখন পূজা