ETV Bharat / state

সৌৰ শক্তিৰে জিলিকি থাকিব ড৹ ভূপেন হাজৰিকা সেতু: প্ৰকল্প উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ - Indias second longest Bridge

By ETV Bharat Assamese Team

উল্লেখ্য যে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মিত ধলা-শদিয়া দলং, যাক ‘‘ড৹ ভূপেন হাজৰিকা সেতু’’ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে ৷ সেই দলংখন নিৰ্মাণ হৈছিল Ministry of Road Transport and Highway, Central Govt of India (কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পথ পৰিবহন মন্ত্ৰণালয়)ৰ উদ্যোগত আৰু দলংখনৰ শুভ উদ্বোধন কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ২০১৭ চনৰ ২৬ মে’ত ৷

দলংখনৰ আলোকীকৰণ প্ৰকল্প এটাৰ কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে ৷ দলংখনৰ আলোকীকৰণৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পথ পৰিবহন মন্ত্ৰণালয়ৰ উদ্যোগত আৰু অসম লোকনিৰ্মাণ (ঘাইপথ) বিভাগৰ দ্বাৰা এটি সৌৰশক্তি উৎপাদনৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে ৷ প্ৰকল্পৰ অনুমোদিত মূল্য ৫৫.৮৪ কোটি টকা আৰু নিবিদা মূল্য ৫২.৬০ কোটি টকা ৷

115 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত সম্পন্ন হোৱা এই প্ৰকল্পৰ দৈৰ্ঘ্য ১০.১৫০ কিল’মিটাৰ ৷ তাৰে দলঙৰ ৯.১৫০ কিল’মিটাৰ আৰু দুয়োফালে আধা কিলোমিটাৰকৈ সংযোগী পথত আলোকীকৰণ কৰা হৈছে ৷ আজি এই আলোকীকৰণ প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । আজিৰে পৰা ইয়াৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ নিশা দলংখন আলোকিত হ’ব আৰু এই দলঙেৰে পাৰ হোৱা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অনুভৱ কৰা অভাৱ এটা পূৰণ হ’ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: শিক্ষকতাক চাকৰি হিচাপে নলৈ সেৱা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব লাগে : মুখ্যমন্ত্ৰী - Teachers day 2024

অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ জালত নপৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে এই পৰামৰ্শ... - Online trading scam

চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত : পাব কি কি সুবিধা ? - HIMANTA BISWA SARMA