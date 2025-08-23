যোৰহাট: অসমত উৎপাদিত চাহৰ ৫২ শতাংশ উৎপাদন কৰে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে । কিন্তু চাহক জীৱিকা হিচাপে লৈ আগবাঢ়ি যোৱা ২ লাখৰো অধিক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কলৈ নামি আহিছে সংকট । কিয় এই সংকট নামি আহিছে তাৰ বিৱৰণ দাঙি ধৰিলে সদৌ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ সভাপতি ৰাজেন বৰাই ।
যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাজেন বৰাই কয়, "আমি সদৌ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাই দেখিছোঁ যে আমাৰ অসমত বিশেষকৈ উজনি অসমত আমাৰ যিসকল ফেক্টৰীয়ে পাত লয়, পাত লোৱা ফেক্টৰীসমূহৰ বেছিভাগ ফেক্টৰীয়েই ইমান কম দামলৈ ৰেটটো লৈ আহিছে য'ত নেকি আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । তিনিচুকীয়া জিলাত ১১ টকাতো পাত ল'ম বুলি কৈছে । গতিকে এইটো এটা আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক ধ্বংস কৰাৰ এটা তেওঁলোকৰ প্ৰৱণতা, তেওঁলোকৰ ষড়যন্ত্ৰ । তাৰ আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এইক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় চাহ বোৰ্ড আজিও কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত আছে । তেওঁলোকে আজিও তেওঁলোকৰ এই মেচিনেৰীটো কোনো ধৰণৰ কামত লগোৱা নাই । সেই কাৰণে ভাৰতীয় চাহ বোৰ্ড সম্পূৰ্ণ বিফল হৈছে এইক্ষেত্ৰত আৰু আমাৰ জিলা আয়ুক্তসকলৰ এখন প্ৰাইজ মনিটৰিং সমিতি আছে । সেই প্ৰাইজ মনিটৰিং সমিতিখনে এইক্ষেত্ৰত ভূমিকা ল'ব লাগে । তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰিত ৰেটটো খেতিয়কে পোৱাটো নিশ্চিত কৰিব লাগে । এইক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কিন্ত কোনো ব্যৱস্থা নাই ।"
তেওঁ লগতে কয় যে ভাৰতীয় চাহ বোৰ্ড বগা হাতীলৈ পৰিণত হৈছে আৰু ভাৰতীয় চাহ বোৰ্ডে চৰকাৰী দৰমহা খাই বহি আছে, কিন্তু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক ন্যায় দিব পৰা নাই । লগতে তেওঁ কয় যে অনাগত দিনত যদি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ সমস্যা সমাধান নকৰে, তেতিয়া হলে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে ভয়াৱহ ৰূপত প্ৰতিবাদ কৰিব আৰু তেতিয়া আন্দোলন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো সলনি হৈ যাব । এই প্ৰতিবাদৰ বাবে ভাৰতীয় চাহ বোৰ্ড, চৰকাৰ আৰু জিলাসমূহৰ আয়ুক্তসকল জগৰীয়া হ'ব বুলি সকীয়াই দিয়ে ।
আনহাতে, জিলা আয়ুক্তসকলৰ অধীনত থকা প্ৰাইজ মনিটৰিং সমিতিয়ে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক উচিত মূল্য দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ আলোচনা অনুষ্ঠিত নকৰাৰো অভিযোগ উথাপন কৰে । ইয়াৰ উপৰি আলোচনা হ'লেও সেই সিদ্ধান্তসমূহ জিলা আয়ুক্তৰ অধীনত থকা সমিতিখনে কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
ইফালে চৰকাৰে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যদিও সেয়া প্ৰতিশ্ৰুতি হৈয়ে থাকে বুলিও তেওঁ আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে ।
আনহাতে, শ্ৰীলংকা, নেপাল আৰু কেনিয়া পৰা আমদানি কৰা নিম্নমানৰ, কম মূল্যৰ চাহপাতে ভাৰত তথা অসমৰ চাহ ক্ষেত্ৰখনত প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু আমদানি শুক্ল নোহোৱাকৈ বহিঃৰাষ্ট্ৰ পৰা চাহ আমদানি কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ পৰা চাহ আমদানি কৰাটো ভাৰত চৰকাৰে বন্ধ কৰিব লাগে কয় ।
উল্লেখ্য যে বৰ্তমান ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ক্ষুদ্ৰ চাহখেতিয়কে কেঁচাপাতৰ উচিত মূল্য নোপোৱাত একপ্ৰকাৰ হাহাকাৰ কৰিবলগা হৈছে । ফলত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ মৰ্মবেদনা কোনে বুজি পাব সেয়া এক লক্ষণীয় বিষয় হৈ পৰিছে ।