আনন্দৰামৰ ঘৰত বাঘ-হৰিণাৰ ছাল ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিল ?
হাতীগাঁৱৰ ভেটাপাৰাত বন বিভাগৰ অভিযান । অভিযানত জব্দ বাঘ, হৰিণাৰ ছাল । জালত পৰিল এজন ।
Published : September 27, 2025 at 8:46 PM IST
গুৱাহাটী: চোৰাং চিকাৰী, বন মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈছে বন বিভাগ । কিন্তু বন বিভাগৰ চকুত ধূলি মাৰি একাংশই এতিয়াও চলাই গৈছে বন্য জীৱ-জন্তুৰ সংহাৰ । বন্য জীৱ-জন্তুৰ শৰীৰৰ বিশেষ বিশেষ অংগৰ চোৰাং বেহাৰ বাবে নিধন কৰি গৈছে নিৰীহ জীৱ-জন্তুবোৰক । মহানগৰীৰ এটা বিশেষ অঞ্চলত বন বিভাগৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হোৱা কিছু সামগ্ৰী দেখিলে আপুনিও ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব এই কথা ।
শনিবাৰে গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত ভেটাপাৰাত চলিল বন বিভাগৰ অভিযান । শনিবাৰে ভেটাপাৰাৰ জ্যোতি পথত চলা এই অভিযানত জব্দ কৰা হয় বাঘৰ ছাল, হৰিণাৰ ছালৰ লগতে বাঘৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ । এই অভিযানকালতে বন বিভাগে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় এজন লোকক । জানিব পৰা মতে আটকাধীন ধৃত লোকজনৰ নাম আনন্দৰাম ডেকা ।
বিগত কেইবাবছৰো ধৰি আনন্দৰাম ডেকাই নিজৰ তিনিমহলীয়া ঘৰটোৰ ওপৰত নিজে থাকি তলত সাজি লৈছিল এটা ব্যক্তিগত দুৰ্গা মন্দিৰ । সেই গৃহৰ স্বত্বাধিকাৰী হোৱাৰ লগতে সেই মন্দিৰটোৰ পুৰোহিতো আছিল লোকজন । দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্যপ্ৰাণী অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগে দৃষ্টি ৰাখিছিল আনন্দৰাম ডেকাৰ ওপৰত । শনিবাৰে হঠাৎ বন বিভাগৰ এটা বৃহৎ দলে হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ সহযোগত অভিযান চলাই আনন্দৰাম ডেকাৰ এই বাসগৃহটোৰ পৰা বাঘৰ ছাল, হৰিণৰ ছাল আৰু বাঘৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ উদ্ধাৰ কৰে ।
লগতে আনন্দৰাম ডেকা নামৰ লোকজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । জানিব পৰা মতে লোকজনৰ বাসগৃহত বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা লুকুৱাই থোৱাৰ সম্ভেদ লাভ কৰি এই অভিযান চলোৱা হৈছিল । কিন্তু লকাৰৰ চাবি নাই বুলি কোৱা বাবেই উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে ধনখিনি । পিছে ধনৰ পৰিৱৰ্তে ওলাল এইসমূহ নিষিদ্ধ সামগ্ৰীহে ।
কিন্তু কেনেকৈ কি পৰিস্থিতিত বাঘৰ ছালসহ আন অংগসমূহ লোকজনৰ ঘৰলৈ আহিল, নে লোকজনে নিজেই বাঘ বা অন্যান্য জীৱ-জন্তুৰ চিকাৰ কৰি আহিছে এই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য এতিয়াও লাভ কৰা নাই । অভিযানকাৰী দলটোৰ ফালৰ পৰাও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনোধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়োৱা নাই ।