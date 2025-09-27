ETV Bharat / state

আনন্দৰামৰ ঘৰত বাঘ-হৰিণাৰ ছাল ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিল ?

হাতীগাঁৱৰ ভেটাপাৰাত বন বিভাগৰ অভিযান । অভিযানত জব্দ বাঘ, হৰিণাৰ ছাল । জালত পৰিল এজন ।

Skin of tiger and deer and various body parts of tiger seized in Hatigaon
ভেটাপাৰাত বন বিভাগৰ অভিযান (ETV Bharat Assam)
Published : September 27, 2025 at 8:46 PM IST

গুৱাহাটী: চোৰাং চিকাৰী, বন মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈছে বন বিভাগ । কিন্তু বন বিভাগৰ চকুত ধূলি মাৰি একাংশই এতিয়াও চলাই গৈছে বন্য জীৱ-জন্তুৰ সংহাৰ । বন্য জীৱ-জন্তুৰ শৰীৰৰ বিশেষ বিশেষ অংগৰ চোৰাং বেহাৰ বাবে নিধন কৰি গৈছে নিৰীহ জীৱ-জন্তুবোৰক । মহানগৰীৰ এটা বিশেষ অঞ্চলত বন বিভাগৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হোৱা কিছু সামগ্ৰী দেখিলে আপুনিও ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব এই কথা ।

শনিবাৰে গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত ভেটাপাৰাত চলিল বন বিভাগৰ অভিযান । শনিবাৰে ভেটাপাৰাৰ জ্যোতি পথত চলা এই অভিযানত জব্দ কৰা হয় বাঘৰ ছাল, হৰিণাৰ ছালৰ লগতে বাঘৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ । এই অভিযানকালতে বন বিভাগে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় এজন লোকক । জানিব পৰা মতে আটকাধীন ধৃত লোকজনৰ নাম আনন্দৰাম ডেকা ।

ভেটাপাৰাত বন বিভাগৰ অভিযান (ETV Bharat Assam)

বিগত কেইবাবছৰো ধৰি আনন্দৰাম ডেকাই নিজৰ তিনিমহলীয়া ঘৰটোৰ ওপৰত নিজে থাকি তলত সাজি লৈছিল এটা ব্যক্তিগত দুৰ্গা মন্দিৰ । সেই গৃহৰ স্বত্বাধিকাৰী হোৱাৰ লগতে সেই মন্দিৰটোৰ পুৰোহিতো আছিল লোকজন । দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্যপ্ৰাণী অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগে দৃষ্টি ৰাখিছিল আনন্দৰাম ডেকাৰ ওপৰত । শনিবাৰে হঠাৎ বন বিভাগৰ এটা বৃহৎ দলে হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ সহযোগত অভিযান চলাই আনন্দৰাম ডেকাৰ এই বাসগৃহটোৰ পৰা বাঘৰ ছাল, হৰিণৰ ছাল আৰু বাঘৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ উদ্ধাৰ কৰে ।

Skin of tiger and deer and various body parts of tiger seized in Hatigaon
বাঘ, হৰিণাৰ ছাল আৰু বাঘৰ শৰীৰৰ অংগৰ সৈতে আটকাধীন আনন্দৰাম ডেকা (ETV Bharat Assam)

লগতে আনন্দৰাম ডেকা নামৰ লোকজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । জানিব পৰা মতে লোকজনৰ বাসগৃহত বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা লুকুৱাই থোৱাৰ সম্ভেদ লাভ কৰি এই অভিযান চলোৱা হৈছিল । কিন্তু লকাৰৰ চাবি নাই বুলি কোৱা বাবেই উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে ধনখিনি । পিছে ধনৰ পৰিৱৰ্তে ওলাল এইসমূহ নিষিদ্ধ সামগ্ৰীহে ।

Skin of tiger and deer and various body parts of tiger seized in Hatigaon
জব্দ কৰা বাঘৰ ছাল (ETV Bharat Assam)

কিন্তু কেনেকৈ কি পৰিস্থিতিত বাঘৰ ছালসহ আন অংগসমূহ লোকজনৰ ঘৰলৈ আহিল, নে লোকজনে নিজেই বাঘ বা অন্যান্য জীৱ-জন্তুৰ চিকাৰ কৰি আহিছে এই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য এতিয়াও লাভ কৰা নাই । অভিযানকাৰী দলটোৰ ফালৰ পৰাও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনোধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়োৱা নাই ।

