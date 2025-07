শিৱসাগৰ : ইতিহাস মানৱ সমাজৰ দলিলস্বৰূপ । ইতিহাসৰ দিন আৰু সময় সঠিক নিৰ্ধাৰণ হ'লেহে যিকোনো বিষয়ৰ ইতিহাসে পূৰ্ণতা লাভ কৰে । শিৱসাগৰ হৈছে আহোম যুগৰ আধাৰ । আহোম ৰাজত্বৰ আটাইতকৈ গৌৰৱোজ্জ্বল সময়ত ৰংপুৰ আছিল আহোমৰ ৰাজধানী ।

ৰংপুৰত ৰাজধানী থকা ৯০ বছৰ আহোম বুৰঞ্জীৰ এক উল্লেখযোগ্য যুগ । এই ৰংপুৰকে এতিয়া শিৱসাগৰ ৰূপে গণ্য কৰা হয় । তেনেহ'লে আধুনিক শিৱসাগৰৰ সম্পদসমূহৰ ইতিহাসৰ সঠিক মূল্যায়ন হোৱা দৰকাৰ ।

শিৱসাগৰ পৌৰসভা গঠনৰ পুৰণি নথি পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল শিৱসাগৰ পৌৰসভা ?

আধুনিক শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিতৰত শিৱসাগৰ পৌৰসভা অন্যতম । এক কথাত শিৱসাগৰ নগৰৰ হাওঁফাওঁ শিৱসাগৰ পৌৰসভা । কিন্তু শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ প্ৰতিষ্ঠাকাল ১৯১৬ বুলি কৈ অহা বা লিখি অহা ফলক লগোৱা দিনটো সঁচাকৈয়ে শুদ্ধ হয়নে ? শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিন ১৯১৬ বুলি তালিকাভুক্ত কৰি আমি শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ আৰু অধিক ইতিহাস মচি পেলাব লোৱা নাই নে ?

বৰ্তমানৰ প্ৰতিষ্ঠা দিনৰ আধাৰ কি ?

শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিন ১৯১৬ বুলি কোৱাৰ আঁৰত আছে এখন ঘোষণাপত্ৰ । যিখন ঘোষণাপত্ৰক শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ 'জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ' বুলি অভিহিত কৰে শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ কৰ্তৃপক্ষই । কিন্তু এইখন ঘোষণাপত্ৰ শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ 'জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ' নহয় । এইখন হৈছে তেতিয়াৰ পৌৰসভা পৰিচালিত হোৱা আইন আঁতৰাই শিৱসাগৰ পৌৰসভাক 'বেংগল মিউনিচিপাল এক্ট ১৮৮৪' ৰ অধীনলৈ অনা তদানীন্তন চীফ কমিচনাৰৰ এক অধ্যাদেশ ।

শিৱসাগৰ পৌৰসভা গঠনৰ পুৰণি নথি পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

১৮ নৱেম্বৰ ১৯১৬ চনত জাৰি কৰা এই অধ্যাদেশত এইদৰে কোৱা হৈছে- "In exercise of the power conferred by section 8 of the Bengal Municipal Act, 1884 (Bengal Act III of 1884) the Chief Commissioner is pleased to extend the said Act to the station of Sibasagar with effect from 22nd November 1916" ।

আকৌ শেষত লিখিছে- "The name of the Municipality shall be inserted in the first and second schedules of the Act and number of commissioner shall be twelve" । ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হয় যে ১৯১৬ চনৰ আগত শিৱসাগৰ পৌৰসভা বৰ্তি আছিল আৰু এই পৌৰসভা 'বেংগল মিউনিচিপাল এক্ট ১৮৮৪' ৰ সলনি আন বিধি-বিধানৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আছিল ।

শিৱসাগৰ পৌৰসভা গঠনৰ পুৰণি নথি পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

পুৰণি তথ্যই কি কয় ?

বি চি এলেনে সম্পাদনা কৰা আৰু ১৯০৬ চনত প্ৰকাশ পোৱা 'শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট গেজেটাৰছ' ভলিউম ৭ ৰ 'মিউনিচিপাল শিৱসাগৰ' খণ্ডত উল্লেখ কৰা অনুসৰি শিৱসাগৰ নগৰৰ এখন পৌৰ সমিতি এক্ট ভি(বি চি) ১৮৭৬ ৰ আধাৰত গঠন কৰা হয় । ইয়াত কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল সেই সময় উল্লেখ নাই যদিও ১০ জন লোকৰ দ্বাৰা এই পৌৰ সমিতি গঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰে ৩ গৰাকী চৰকাৰী বিষয়া হোৱাৰ বিপৰীতে ৭ গৰাকী সদস্য মুখ্য আয়ুক্তই মনোনীত কৰিব বুলি উল্লেখ আছে । লগতে উক্ত সমিতিৰ আয়ৰ উৎস কি হ'ব সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰাৰ লগতে ১৯০১ চনৰ শিৱসাগৰ নগৰৰ এক জৰীপ তথ্যও উল্লেখ কৰিছে ।

শিৱসাগৰ পৌৰসভা (ETV Bharat Assam)

সেই অনুসৰি শিৱসাগৰ নগৰৰ জনসংখ্যা আছিল ৫,৭১২ গৰাকী । সেই বছৰৰ পৌৰ সমিতিৰ আয় আছিল ১২,০০০ টকা । এই পৌৰ কাৰ্যালয় শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ পাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । নগৰৰ মুঠ পৰিসৰ আছিল ২.৯৪ মাইল । নগৰীয়া পথৰ দৈৰ্ঘ আছিল ১৭ মাইল, ইয়াৰে প্ৰায় ৫ মাইল পকীপথ আছিল ।

লগতে এই বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে- "The town is little more than prosperous village. There is comparatively little trade and had it not been the headquarters of the district the place would have been if very small importance" । ইয়াৰ দ্বাৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে ১৯০১ চনত শিৱসাগৰ পৌৰ সমিতি এখন আছিল আৰু এই সমিতিয়ে নগৰীয়া ব্যৱস্থাপনাৰ তদাৰক কৰিছিল । সেইদৰে ১৮৯৯-১৯০০ চনৰ 'Report on the Administration of the province of Assam'ত তেতিয়াৰ অসমৰ ১৪ খন পৌৰ সমিতিৰ কথা উল্লেখ কৰি গৈছে ।

শিৱসাগৰ পৌৰসভা গঠনৰ পুৰণি নথি পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

শিলচৰ, চিলেট, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, গুৱাহাটী, বৰপেটা, তেজপুৰ, নগাঁও, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, শ্বিলং, হাবিগঞ্জ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট নগৰত আছিল পৌৰ সমিতি । ইয়াৰে প্ৰথম দুখন পৌৰসভা, পাছৰ ৬ খন দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পৌৰসভা, শিৱসাগৰ আৰু শ্বিলং 'ষ্টেচন' তথা শেষৰ তিনিখনক 'ইউনিয়ন' বুলি উল্লেখ কৰিছে ।

আনহাতে, ইয়াত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য এইদৰে উল্লেখ কৰিছে-"...an aggregated of fourteen municipal institutions with a population of 84, 727. The population within the jurisdiction of the various municipal bodies varied from 14,027 Sylhet to 2,211 in Golaghat, the figures in all cases being those of the census of 1891" ।

ইয়াৰ দ্বাৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে শিৱসাগৰ পৌৰসভা ১৮৯১ চনৰ আগত বৰ্তি আছিল । তেন্তে এতিয়া এক প্ৰশ্ন সততে উত্থাপন হ'ব যে শিৱসাগৰ পৌৰসভা অথবা পৌৰ সমিতি কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল ? ১৮৯১ চনৰ আগত শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ অস্তিত্ব আছিল সেয়া নিশ্চিত । কিন্তু কোন চনত শিৱসাগৰ পৌৰসভা গঠিত হৈছিল তাৰ স্পষ্ট উল্লেখ লাভ কৰা হোৱা নাই যদিও 'Act V(B.C.) of 1876' ৰ আওঁতালৈ চাই শিৱসাগৰ নগৰৰ বাবে এখন পৌৰ সমিতি ১৮৭৬-৭৭ চনত গঠন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ।

শিৱসাগৰ পৌৰ সভা গঠনৰ সময়ক লৈ বিভ্ৰান্তি (ETV Bharat Assam)

কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে শিৱসাগৰ পৌৰসভা কোনো কাৰণতে ১৯১৬ চনত গঠন হোৱা নাই ! আহোম যুগৰ সম্পদসমূহৰ সংৰক্ষণক লৈ আমি যিদৰে সচেতন, শতায়ু পাৰ কৰা শিৱসাগৰ পৌৰসভা গঠনৰ প্ৰকৃত সময় নিৰ্ধাৰণ কৰাও আমাৰ দায়িত্ব । শিৱসাগৰ পৌৰ এলেকাত বাস কৰি কেৱল কৰ প্ৰদান আৰু পৌৰ নিয়ম পালনেই এজন পৌৰ নাগৰিকৰ দায়িত্ব নহয় । নগৰৰ হাওঁফাওঁ স্বৰূপ এইখন পৌৰ সমিতিৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সেৱাক অধিক গৌৰৱোজ্জ্বল কৰিবলৈ শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ গঠনৰ দিন আমাৰ বাবে অতি জৰুৰী । নগৰৰ সকলো লোকৰ জন্মৰ লেখ-জোখ লোৱা শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ প্ৰকৃত জন্মৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা আমাৰ সকলোৰে এক দায়িত্ব !

