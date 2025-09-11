এছ আই টিৰ প্ৰতিবেদন : এইবাৰ কিছু পৃথক প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্রীৰ

এছ আই টিৰ প্ৰতিবেদন : এইবাৰ কিছু পৃথক প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্রীৰ
গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে বিশেষ তদন্তকাৰী দলে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ এদিন পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি বিৰোধী নেতাগৰাকীক পৰোক্ষভাৱে সমালোচনা কৰে ।
Published : September 11, 2025 at 10:10 PM IST
গুৱাহাটী : সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ পাকিস্তান সংযোগৰ প্ৰসংগত তদন্ত কৰি এছ আই টিয়ে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত পুনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । এক দীঘলীয়া সময় ধৰি ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত তথা সমাজ জীৱনত বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈ আহিছিল এই বিশেষ প্ৰসংগটো ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে ঘোষণা কৰাৰ দৰে ১০ ছেপ্টেম্বৰৰ সন্ধিয়া এছ আই টিয়ে মুখ্যমন্ত্রীৰ হাতত দাখিল কৰিছিল তদন্তৰ প্ৰতিবেদন । প্ৰতিবেদন দাখিলৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল । প্ৰতিবেদনখন কেবিনেটত আলোচনা কৰাৰ পিছত ৰাজহুৱা কৰাৰ কথা সদৰী কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রীয়ে । লক্ষণীয়ভাৱে আজি সন্ধিয়া প্ৰতিবেদনখনক লৈ পুনৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।
এছ আই টি প্ৰতিবেদন বুলি শিৰোনামা দি মুখ্যমন্ত্রীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে কয়, "এখন ৯৬ পৃষ্ঠাজোৰা দস্তাবেজ-সীমিত সমলেৰে প্ৰস্তুত কৰা যদিও এই প্রতিবেদনখনে বহু সত্য উন্মোচন কৰিছে । প্রতিবেদনখনৰ কেইটামান বিশেষ বাক্যই মনটো গধুৰ কৰি তুলিলে, আৰু ভাবিবলৈ বাধ্য কৰালে যে কিমান সহজে মানুহে শিপা পাহৰি কেৱল নিজৰ অভিপ্রায় সিদ্ধিৰ বাবে উত্তৰ প্রজন্মৰ ভৱিষ্যতকো বিনিময় কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে নাম উল্লেখ নকৰাকৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰসংগত কয়, "আমাৰ দুখ এগৰাকী পিতৃৰ পতনৰ বাবে নহয়, দুটি নিষ্পাপ সন্তানৰ ভৱিষ্যতৰ কণ্ঠ মূক কৰি তোলাক লৈহে । সেই দুটি সন্তানৰ পৰা কি কাঢ়ি নিয়া হৈছে- তাক উপলব্ধি কৰিবলৈও তেওঁলোকৰ বয়স কম । মোৰ প্ৰাৰ্থনা তেওঁলোকৰ সৈতে সদায় থাকিব ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্ৰতিবেদনখনৰ সত্য উন্মোচন কৰাৰ বিপৰীতে এক আবেগিক স্থিতিৰে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰা অনুসৰি ১০ ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ বুধবাৰে সন্ধিয়া এছ আই টিয়ে দাখিল কৰে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন । সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সংযোগ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীৰ নিৰ্দেশত তদন্ত কৰাৰ বাবে গঠন কৰা হৈছিল এছ আই টি ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে ১০ ছেপ্টেম্বৰত এছ আই টিৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা সদৰী কৰিছিল । সেই অনুসৰি এছ আই টিয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰি ১০ ছেপ্টাম্বৰৰ দিনাই বিয়লি প্ৰতিবেদন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰিছিল ।
দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত বিশেষ তদন্তকাৰী গোটৰ হৈ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই প্ৰতিবেদন মুখ্যমন্ত্রীক প্ৰদান কৰিছিল আৰু উপস্থিত আছিল আৰক্ষী বিষয়া ৰ’জী কলিতা, প্ৰণৱজ্যোতি গোস্বামী আৰু মৈত্ৰেয়ী ডেকা । প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে লগে লগে মুখ্যমন্ত্রীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল ।
সেই প্ৰতিক্ৰিয়াত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছিল, "২০২৫ চনৰ ১৭ ফেব্ৰুৱাৰীত অসম কেবিনেটে আলী তৌকীৰ শ্বেখ নামৰ এজন পাকিস্তানী নাগৰিক আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলৰ ভাৰতবিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ তদন্তৰ বাবে এক বিশেষ তদন্তকাৰী গোট গঠন কৰে । এই বিস্তৃত তদন্তৰ সময়ত এছ আই টিয়ে আশ্চৰ্যকৰ তথ্য উদঘাটন কৰিছে, যি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ সাৰ্বভৌমত্বক দুৰ্বল কৰাৰ উদ্দেশ্যে এক বৃহত্তৰ ষড়যন্ত্ৰৰ দিশটোক আঙুলিয়াই দিছে । এছ আই টিয়ে আলী তৌকীৰ শ্বেখৰ বৃহত্তৰ ভাৰতবিৰোধী কাৰ্যকলাপত ভাৰতৰ এগৰাকী সাংসদৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা ব্ৰিটিছ নাগৰিক জড়িত থকাৰ কথাও প্ৰমাণ কৰিছে । তদুপৰি পাকিস্তান চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰ্যালয়ে কেনেদৰে অসমৰ এজন মাননীয় সাংসদক তেওঁলোকৰ দেশলৈ ভ্ৰমণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল, সেই বিষয়েও অনুসন্ধানত আলোকপাত কৰা হৈছে । অসম চৰকাৰে এতিয়া এছ আই টিৰ প্ৰতিবেদন বিতংভাৱে পৰীক্ষা কৰি অসম কেবিনেটৰ সন্মুখত দাখিল কৰিব । বিষয়টো কেবিনেটত আলোচনা হোৱাৰ পাছত তদন্তৰ সময়ত সংগ্ৰহ কৰা তথ্য ৰাজহুৱা কৰা হ'ব ।"
আজি পুনৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে এছ আই টিৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । এতিয়া সকলোৱে উৎকন্ঠাৰে অপেক্ষাৰত হৈ আছে যে কেতিয়া প্ৰতিবেদনৰ তথ্য ৰাজহুৱা হ'ব আৰু কি আছে প্ৰতিবেদনখনত ।