শেখৰজ্যোতি-শ্যামকানু-সিদ্ধাৰ্থৰ ঘৰত এছ আই টিৰ অভিযান: গ্ৰেপ্তাৰ ভিক্টৰ দাস-অজয় ফুকন

ধীৰেণপাৰাত আক্ৰমণাত্মক উত্তেজিত জনতা ৷ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ ঘৰৰ সন্মুখত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷

ZUBEEN GARG DEATH
জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰ'জী কলিতা নেতৃত্বাধীন অভিযানকাৰী দলটো (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী: অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হোৱা ৰহস্য উদঘাটন কৰাৰ বাবে গঠন কৰা চি আই ডিৰ বিশেষ তদন্তকাৰী দলে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা ব্যাপক অভিযান চলায় । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান মুন্নাপ্ৰসাদ গুপ্তাৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা ৯ জনীয়া তদন্তকাৰী দলটোৱে আজিৰে পৰা জোৰদাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।

বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগত গুৱাহাটীৰ গীতানগৰৰ কাৰ্বি পথত থকা শ্যামকানু মহন্তৰ বাসগৃহত আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল লৈ এছ আই টিয়ে তদন্ত কৰে । এছ আই টিৰ মুখ্য তদন্তকাৰী বিষয়া তথা জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰ'জী কলিতাৰ নেতৃত্বত যোৱা দলটোৱে শ্যামকানু মহন্তৰ ঘৰত তালাচী চলায় ।

এছ আই টিৰ অভিযানৰ সময়ত উদ্ভৱ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)

ইফালে তদন্তকাৰী দলটো অহাৰ পূৰ্বৰে পৰাই শ্যামকানু মহন্তৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত আৰু কাৰ্বি পথত চি আৰ পি এফৰ উপস্থিতিত গঢ়ি তোলা হয় কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা । কিন্তু তাৰপাছতো বহুসংখ্যক জুবিনপ্ৰেমীয়ে শ্যামকানু মহন্তৰ ঘৰৰ বাহিৰত সমবেত হৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । বহুতে ঘৰত প্ৰৱেশৰো চেষ্টা কৰে । অৱশ্যে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে কাৰণ যি কোনো সময়ত পৰিস্থিতি বেয়া হ'ব পাৰে । কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজতে স্থানীয় মহিলাই আহি শ্যামকানু মহন্তৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ।

স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰি কয়, ‘‘সাত দিন ধৰি শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা পলাই আছে । তেওঁলোকক নাঙঠ কৰি চোঁচৰাই আনিব লাগিব । কেৱল তদন্ত দিলেই নহ'ব । শাস্তি হ'বই লাগিব । চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে নেপালৰ দৰে দৌৰাই দৌৰাই তেওঁলোকক মৰা হ'ব । চৰকাৰে নোৱাৰিলে আমি কৰিম । জুবিন দাৰ যিমান সম্পত্তি নাই, তাৰ বহু বেছি সম্পত্তি এই দালালবোৰৰ আছে ।’’

ইফালে আজি শ্যামকানু মহন্তৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে এজন আৰক্ষী (আই টি বি পি) ৰ জোৱানে উপস্থিত ৰাইজৰ সৈতে 'জয় জুবিন দা' বুলি শ্ল'গান দি জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা নিজৰ প্ৰেম-ভালপোৱা দাঙি ধৰে । আবেগিক হৈ জোৱানজনে এনেদৰে শ্লোগান দিয়ে । জোৱানজনে অত্যন্ত আবেগিক হৈ কয়, ‘‘আমাৰ জুবিন দাক যিদৰে লৈ গৈছিল সেইদৰে ঘূৰাই নানিলে । জুবিন দাক অসমবাসীয়ে ভাল পাই, ময়ো ভালপাওঁ । বহুত দুখ লাগিছে । যিজনে লৈ গৈছিল তেওঁ শাস্তি পাবই লাগিব । অসম চৰকাৰে কৰি আছে আৰু কৰিবই । মই জুবিন দাৰ কাৰণে মৰিব পাৰো ।’’

ZUBEEN GARG DEATH
ধীৰেণপাৰাত আক্ৰমণাত্মক উত্তেজিত জনতা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে আজি এছ আই টিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ ঘৰত অভিযান চলায় । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ বাবে গুৱাহাটীৰ মানপাৰাস্থিত অৰ্কিড হিলভিউ এপাৰ্টমেণ্টত থকা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ ফ্লেটত এছ আই টিয়ে অভিযান চলায় । দীৰ্ঘসময় অভিযান চলাই এছ আই টিৰ বৃহৎ দলটোৱে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্র আৰু এটা লেপটপ জব্দ কৰে । দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত এছ আই টিৰ দলটোৱে তলা ভাঙি সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি অভিযান চলায় কাৰণ ঘৰটোত সেই সময়ত কোনো নাছিল । এপাৰ্টমেণ্টটোৰ তৃতীয় মহলাত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ ঘৰ । ইফালে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ ঘৰৰ সন্মুখত বহুসংখ্যক জুবিনপ্ৰেমী সমবেত হয় । সকলোৱে ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । আনকি উত্তেজিত জনতাই আৰক্ষীৰ বাধা নেওচি এপাৰ্টমেণ্টৰ গেট খুলি ভিতৰত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলায় ৷

পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উক্ত স্থানত বহু সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা হয় । হাজাৰ হাজাৰ লোক সমবেত হৈ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে এছ আই টিৰ দলটোৱে অভিযান চলাই ওলাই যোৱাৰ সময়ত উত্তেজিত ৰাইজে শিল দলিয়াই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । এই ঘটনাত আৰক্ষীৰ বাহনো ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । এক কথাত উত্তেজিত জনতাই তদন্তকাৰী দলটোকে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় ।

প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ মাজত ভিক্টৰ দাসক দেখিবলৈ পোৱা যায় । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় । একপ্ৰকাৰ ৰণক্ষেত্রত পৰিণত হয় সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বাসগৃহৰ সন্মুখভাগ । উত্তেজিত জনতাই শীঘ্ৰে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাই উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । আনহাতে এই ঘটনাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ভিক্টৰ দাস আৰু অজয় ফুকনক ।

ZUBEEN GARG DEATH
অজয় ফুকন (ETV Bharat Assam)

এপাৰ্টমেণ্টটোৰ আবাসীয়ে জনোৱা মতে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তিনিদিনৰ পাছতেই সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ মাতৃ, ভাতৃ আৰু ভগ্নীয়ে ফ্লেট এৰি গুচি গৈছিল । ২০১৯ চনৰ পাছত ফ্লেটলৈ আহিছিল সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু পৰিয়ালটো । তৃতীয় মহলাৰ 3A নম্বৰ ফ্লেটত আছিল সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ পৰিয়াল । হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰে সমগ্ৰ এলেকাটো । নিশা বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে জনসমাগম আৰু বৃদ্ধি পাইছে ৷ সকলোৱে ভাবিছে যে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা ঘৰটোত আছে ।

বৃহস্পতিবাৰে এছ আই টিৰ দলটোৱে গুৱাহাটীৰ গাড়ীগাঁৱত জুবিন গাৰ্গৰ বাদ্যযন্ত্রী শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ ঘৰতো অভিযান চলায় । অভিযানকালত দলটোৱে তেওঁক জেৰা চলায় । উল্লেখ্য যে জুবিন গাৰ্গৰ ছিংগাপুৰ ভ্ৰমণৰ অন্যতম সংগী আছিল বাদ্যযন্ত্ৰ শিল্পী শেখৰজ্যোতি গোস্বামী । এছ আই টিয়ে ঘৰটোত অভিযান চলাই গোস্বামীক সোধ-পোছ কৰাৰ পিছত সেই স্থান পৰিত্যাগ কৰে । অভিযানকাৰী দলটোৱে শ্যামকানু মহন্তৰ বাসগৃহৰ পৰাও কেতবোৰ নথিপত্ৰ জব্দ কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, ছিংগাপুৰত সাগৰত য়ট ভ্ৰমণত সংগী আছিল শেখৰজ্যোতি গোস্বামী । অসমলৈ ঘূৰি আহি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত বহু বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছিল শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে । তদন্তকাৰী গোটে এই অভিযানৰ অন্তত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু শ্যামকানু মহন্ত উভয়ৰে বাসগৃহ দুটা ছীল কৰে ৷

ZUBEEN GARG DEATH
ভিক্টৰ দাস (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি ৰাজ্য উত্তাল হৈ থকাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্রীৰ নিৰ্দেশত এছ আই টিয়ে একচন মুডত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।

ভিক্টৰ দাস আৰু অজয় ফুকনক গ্ৰেপ্তাৰ

ইফালে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ভিক্টৰ দাস আৰু অজয় ফুকনক । আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ দুয়োজনক । সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বাসগৃহৰ পৰা এছ আই টিৰ দল ওলাই যোৱা পাছতে ভিক্টৰ দাস আৰু অজয় ফুকনে উচতনিমূলক কাৰ্যত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । অভিযোগ অনুসৰি ভিক্টৰ দাস আৰু অজয় ফুকনে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বাসগৃহৰ সমুখত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাত একাংশই আৰক্ষীলৈ শিল দলিয়াইছিল । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা কৰিছিল । যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে দুয়োজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্তৰ বাবে আই পি এছ মুন্নাপ্ৰসাদ গুপ্তাৰ নেতৃত্বত SIT গঠন

