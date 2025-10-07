ETV Bharat / state

দুমাহ ধৰি কাৰ কাৰ লগত ম'বাইলেৰে যোগাযোগ আছিল জুবিন গাৰ্গৰ ? অভিমন্যুৰ পৰা সাধনলৈকে সকলোকে জেৰা

জুবিন গাৰ্গৰ ষ্টুডিঅ'ৰ কেয়াৰটেকাৰ, ব্যক্তিগত সহায়কৰ ভাষ্য় গ্ৰহণ ল'লে এছ আই টিয়ে ৷

Zubeen Garg death case SIT probe
জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 7, 2025 at 7:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত ক্ষিপ্ৰ গতিত অব্যাহত ৰাখিছে এছ আই টিয়ে । ৯ জনীয়া এছ আই টিয়ে দুই মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধার্থ শৰ্মাৰ লগতে জুবিনৰ সহযোগী বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্রভা মহন্তকো মাৰথন জেৰা চলাইছে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে সোমবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ লগত জড়িত আন কেইবাজনো লোকৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰে এছ আই টিয়ে ।

কেৱল ঘটনাৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিয়ে নহয়, বিগত এমাহ, দুমাহ ধৰি জুবিন গাৰ্গে যিসকলৰ লগত ম'বাইল ফোন যোগে যোগাযোগ কৰিছিল সেইসকল লোকৰ পৰাও ভাষ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছে । এই সকলো লোকৰ লগত প্ৰয়োজনীয় তথ্য আছিল নেকি, কিবা জানিছিল নেকি, কেনেধৰণে জুবিন গাৰ্গৰ লগত যোগাযোগ হৈছিল, কাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল আদি তথ্যবোৰ তদন্তকাৰী বিষয়াই সংগ্ৰহ কৰিছে ।

জুবিন গাৰ্গৰ ষ্টুডিঅ'ৰ কেয়াৰটেকাৰ, ব্যক্তিগত সহায়কৰ ভাষ্য় গ্ৰহণ (ETV Bharat Assam)

সোমবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ ষ্টুডিঅ'ৰ কেয়াৰটেকাৰ অভিমন্যু তাঁতী, জুবিনৰ ব্যক্তিগত সহায়ক সাধন নাথ, ঋতু প্ৰয়াগ গাৰ্গ, প্ৰাৰ্থনা বৰা, পৰিস্মিতা দত্তৰো ভাষ্য গ্ৰহণ কৰে এছ আই টিয়ে । তদুপৰি শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নী অনিতা ডেকা মহন্তৰো ভাষ্য এছ আই টিয়ে গ্ৰহণ কৰে । উল্লেখ্য যে দেওবাৰৰ দিনটোত এছ আই টিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ সহশিল্পী, বাদ্যযন্ত্ৰী, অভিনেত্ৰী, সাংবাদিক, জুবিনৰ দেহৰক্ষী, বাহন চালকৰ ভাষ্যও গ্ৰহণ কৰিছিল ।

জুবিন গাৰ্গৰ ষ্টুডিঅ'ৰ কেয়াৰটেকাৰ অভিমন্যু তাঁতীয়ে সংবাদিকৰ আগত কয়, "মই ২০২৪ৰ পৰা আছো । সিদ্ধাৰ্থৰ ব্যৱহাৰ আমাৰ লগত ভালেই আছিল । মোৰ যিখিনি ক'ব লগা আছিল মই কৈছো ।"

জুবিন গাৰ্গৰ ব্যক্তিগত সহায়ক সাধন নাথে কয়, "২০০৮-০৯ চনৰ পৰা খাৰঘূলিৰ ঘৰটো চোৱা-চিতা কৰি আছো । ১৩ ছেপ্টেম্বৰত খাৰঘূলিত আহি কথা পাতিছিল । ছিংগাপুৰৰ পৰা ঘূৰি আহি ঘৰৰ কাম কৰিম বুলি কৈছিল । সিদ্ধাৰ্থৰ ব্যৱহাৰ বেয়া আছিল । মোৰ লগত ইমান বেছি কথা পতা নাছিল সিদ্ধাৰ্থই ।"

লগতে পঢ়ক:জুবিন মৃত্যু তদন্তত ছিংগাপুৰীয়া অসমীয়াৰ অসহযোগ: আজি এছ আই টিৰ সন্মুখত হাজিৰ হ’ব এগৰাকী প্ৰৱাসী অসমীয়া

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ তদন্ত: দেৱজিত হাজৰিকা অসমলৈ আহিবনে ?

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসমZUBEEN GARG DEATH CASESITZUBEEN CARETAKERZUBEEN GARG DEATH PROBE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.