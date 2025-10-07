দুমাহ ধৰি কাৰ কাৰ লগত ম'বাইলেৰে যোগাযোগ আছিল জুবিন গাৰ্গৰ ? অভিমন্যুৰ পৰা সাধনলৈকে সকলোকে জেৰা
জুবিন গাৰ্গৰ ষ্টুডিঅ'ৰ কেয়াৰটেকাৰ, ব্যক্তিগত সহায়কৰ ভাষ্য় গ্ৰহণ ল'লে এছ আই টিয়ে ৷
Published : October 7, 2025 at 7:55 AM IST
গুৱাহাটী: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত ক্ষিপ্ৰ গতিত অব্যাহত ৰাখিছে এছ আই টিয়ে । ৯ জনীয়া এছ আই টিয়ে দুই মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধার্থ শৰ্মাৰ লগতে জুবিনৰ সহযোগী বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্রভা মহন্তকো মাৰথন জেৰা চলাইছে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে সোমবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ লগত জড়িত আন কেইবাজনো লোকৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰে এছ আই টিয়ে ।
কেৱল ঘটনাৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিয়ে নহয়, বিগত এমাহ, দুমাহ ধৰি জুবিন গাৰ্গে যিসকলৰ লগত ম'বাইল ফোন যোগে যোগাযোগ কৰিছিল সেইসকল লোকৰ পৰাও ভাষ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছে । এই সকলো লোকৰ লগত প্ৰয়োজনীয় তথ্য আছিল নেকি, কিবা জানিছিল নেকি, কেনেধৰণে জুবিন গাৰ্গৰ লগত যোগাযোগ হৈছিল, কাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল আদি তথ্যবোৰ তদন্তকাৰী বিষয়াই সংগ্ৰহ কৰিছে ।
সোমবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ ষ্টুডিঅ'ৰ কেয়াৰটেকাৰ অভিমন্যু তাঁতী, জুবিনৰ ব্যক্তিগত সহায়ক সাধন নাথ, ঋতু প্ৰয়াগ গাৰ্গ, প্ৰাৰ্থনা বৰা, পৰিস্মিতা দত্তৰো ভাষ্য গ্ৰহণ কৰে এছ আই টিয়ে । তদুপৰি শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নী অনিতা ডেকা মহন্তৰো ভাষ্য এছ আই টিয়ে গ্ৰহণ কৰে । উল্লেখ্য যে দেওবাৰৰ দিনটোত এছ আই টিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ সহশিল্পী, বাদ্যযন্ত্ৰী, অভিনেত্ৰী, সাংবাদিক, জুবিনৰ দেহৰক্ষী, বাহন চালকৰ ভাষ্যও গ্ৰহণ কৰিছিল ।
জুবিন গাৰ্গৰ ষ্টুডিঅ'ৰ কেয়াৰটেকাৰ অভিমন্যু তাঁতীয়ে সংবাদিকৰ আগত কয়, "মই ২০২৪ৰ পৰা আছো । সিদ্ধাৰ্থৰ ব্যৱহাৰ আমাৰ লগত ভালেই আছিল । মোৰ যিখিনি ক'ব লগা আছিল মই কৈছো ।"
জুবিন গাৰ্গৰ ব্যক্তিগত সহায়ক সাধন নাথে কয়, "২০০৮-০৯ চনৰ পৰা খাৰঘূলিৰ ঘৰটো চোৱা-চিতা কৰি আছো । ১৩ ছেপ্টেম্বৰত খাৰঘূলিত আহি কথা পাতিছিল । ছিংগাপুৰৰ পৰা ঘূৰি আহি ঘৰৰ কাম কৰিম বুলি কৈছিল । সিদ্ধাৰ্থৰ ব্যৱহাৰ বেয়া আছিল । মোৰ লগত ইমান বেছি কথা পতা নাছিল সিদ্ধাৰ্থই ।"