জুবিন মৃত্যুৰ প্ৰত্যক্ষ সাক্ষী সন্দীপন গাৰ্গে কি ক’লে জেৰাৰ পিছত ?
প্ৰায় দহ ঘণ্টা সময় চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত কটোৱা সন্দীপন গাৰ্গক সোধা-পোছাৰ পিছত নিশা যাবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে ৷
Published : October 1, 2025 at 12:30 PM IST
গুৱাহাটী: ছিংগাপুৰৰ সাগৰত নৌকাবিহাৰ কৰিবলৈ যোৱা অৱস্থাত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ সময়ত যিসকল উপস্থিত আছিল, তাৰ ভিতৰত অন্যতম হ’ল অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া সন্দীপন গাৰ্গ ৷ সন্দীপন গাৰ্গ হ’ল জুবিন গাৰ্গৰ সম্পৰ্কীয় ভাতৃ, খুৰাকৰ পুত্ৰ ৷ জুবিন গাৰ্গে ছিংগাপুৰ দেখুৱাবলৈ লৈ গৈছিল সন্দীপন গাৰ্গক ।
সন্দীপনক জুবিন গাৰ্গে লৈ গৈছিল য়ট যাত্ৰালৈয়ো । সেয়ে, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ অন্যতম প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিল সন্দীপন ৷ সেয়ে সন্দীপন গোটেই ঘটনাক্ৰমৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি ।
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছত সন্দীপনৰ ভূমিকাক লৈয়ো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আহিছে । যোৱা মঙলবাৰে সন্দীপনক চি আই ডিৰ এছ আই টিয়ে মাতি আনি জেৰা কৰে । প্ৰায় দহ ঘণ্টা সময় চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত কটোৱা সন্দীপন গাৰ্গক সোধা-পোছাৰ পিছত নিশা যাবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে বিচাৰিলেই যিকোনো সময়ত হাজিৰ হ’ব লাগিব সন্দীপন গাৰ্গ ।
চি আই ডিৰ সোধা-পোছাৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত সন্দীপনে মঙলবাৰে ৰাতি কয়, “মই প্ৰাইম উইটনেছ হয়, ঘটনাস্থলীত মই আছিলোঁ । যিহেতু তদন্ত চলি আছে, এছ আই টি গঠন হৈছে । সেয়ে মই বেলেগ ষ্টেটমেণ্ট দিব নোৱাৰোঁ । মই এছ আই টিত সকলোখিনি কৈছোঁ ৷”
শ্যামকানু মহন্ত আৰু মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ দৰে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছত পলাই থকা নাই সন্দীপন । সেই অভিশপ্ত দুৰ্ঘটনাটোৰ সময়ৰ পৰা শেষ যাত্ৰালৈকে জুবিন গাৰ্গৰ লগত আছিল সন্দীপন । সেই কথা উল্লেখ কৰিছে এইদৰে, “মই ন্যায় বিচাৰিছোঁ বাবেই চি আই ডিৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ । কোনোবাই কৈছে মই পলাই আছোঁ । কিন্তু পলাই থকা নাই । মই দাদাক ছিংগাপুৰৰ পৰা অনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিল্লী এয়াৰপৰ্টৰ পৰা কাহিলীপাৰা পোৱালৈকে মই লগত আছোঁ । কাহিলীপাৰাৰ ঘৰলৈ মই গৈ আছোঁ ৷ দাদাই ন্যায় পোৱাটো মই বিচাৰিছোঁ । অধিক মন্তব্য কৰিলে তদন্তত বিঘিনি ঘটিব পাৰে । মই ন্যায় বিচাৰিছোঁ ।”
সন্দীপন গাৰ্গে লগতে কয়,“মই যি তথ্য দিব লাগে সকলো এছ আই টিক দিছোঁ । এই ঘটনাৰ ন্যায়ৰ বাবে মই যি কৰিব লাগে সকলো কৰিম । এজন ভায়েক হিচাপেও কৰিম, এজন আৰক্ষী বিষয়া হিচাপেও কৰিম ৷”