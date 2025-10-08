ETV Bharat / state

অৱশেষত হাতকেৰেয়া লাগিল ডি এছ পি সন্দীপন গাৰ্গৰ

এ পি এছ বিষয়া তথা জুবিন গাৰ্গৰ সম্পৰ্কীয় ভ্ৰাতৃ সন্দীপন গাৰ্গক গ্ৰেপ্তাৰ এছ আই টিৰ । ৭ দিনৰ জিম্মাত দিলে আদালতে ।

SIT arrested police officer Sandipan Garg in connection with Zubeen Garg's death case
অৱশেষত সন্দীপন গাৰ্গক গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 8, 2025 at 2:10 PM IST

গুৱাহাটী: গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল সন্দীপন গাৰ্গ । জুবিন গাৰ্গৰ শেষ সময়ৰ সংগীৰ ভিতৰত মুঠ ৫ জনক বৰ্তমানলৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা , শ্যামকানু মহন্ত, শেখৰ গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ পিছত কেইবাদিনো ধৰি চলা জেৰাৰ অন্তত বুধবাৰে এছ আই টিয়ে সন্দীপন গাৰ্গক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

এই কথা বিশেষ তদন্তকাৰী গোটৰ মুৰব্বী তথা বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই সদৰী কৰে ।



তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আজি সন্দীপন গাৰ্গক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । আদালতত হাজিৰ কৰি সোধাপোছাৰ বাবে ১৪ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিন্মাত বিচাৰিম । ছিংগাপুৰৰ প্ৰৱাসী অসমীয়ালৈ চমন পঠিওৱা হৈছে, তাৰ ভিতৰত ৰূপকমল কলিতা আহিছে, তেওঁক সোধাপোছা কৰি থকা হৈছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "বাকীবোৰলৈকো আকৌ চমন জাৰি কৰা হ'ব । তেওঁলোকৰ সৈতে বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যোগাযোগ চলি আছে । তেওঁলোকে আমাক তদন্তত সহযোগ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ ।" আনহাতে তদন্তকাৰী দল ছিংগাপুৰলৈ যোৱা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ছিংগাপুৰত তদন্ত কৰিবলৈ যাবলৈ প্ৰক্ৰিয়া আছে ,তাৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ ।"

আনহাতে মঙলবাৰে ছয় ঘন্টাৰ জেৰাৰ অন্তত প্ৰৱাসী অসমীয়া ৰূপকমল কলিতাক যাবলৈ দিয়া হয় যদিও বুধবাৰে এছ আই টিয়ে পুনৰ ৰূপকমল কলিতাক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।

ইফালে শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি যদিও এছ আই টিয়ে সন্দীপন গাৰ্গক ১৪ দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল, কিন্তু আদালতে মাত্ৰ ৭ দিনৰ বাবেহে এছ আই টিৰ জিম্মাত দিয়ে সন্দীপন গাৰ্গক । উল্লেখ্য যে সন্দীপনক জুবিন গাৰ্গে লৈ গৈছিল য়ট যাত্ৰালৈয়ো । সেয়ে, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ অন্যতম প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিল সন্দীপন ৷ সেয়ে সন্দীপন গোটেই ঘটনাক্ৰমৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি ।

