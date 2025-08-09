Essay Contest 2025

অসমতো 'ছাৰ': দিছপুৰৰ পৰা জাৰি হ'ল নিৰ্দেশ - SIR IN ASSAM

'ছাৰ' ৰ প্ৰস্তুতি চলাবলৈ ৰাজ্যৰ সকলো জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়ালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই ৷

SIR in Assam
প্ৰতীকী ফটো (ANI Photo)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 9, 2025 at 7:55 PM IST

গুৱাহাটী: বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সংক্ষিপ্ত ভোটাৰ তালিকাৰ সংশোধনী (SIR) ব্যৱস্থাই ৬৫ লাখ ভোটাৰৰ নাম কৰ্তনৰ ঘটনাই দেশৰ ৰাজনীতিত তোলপাৰ লগাই থকাৰ সময়তেই শীঘ্ৰেই অসমতো ‘‘ছাৰ’’ৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তুতি নিৰ্বাচনী আয়োগৰ । শীঘ্ৰেই সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো আৰম্ভ হ’ব ‘‘ছাৰ’’ ৰ কামকাজ ।

অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলৰ এখন পত্ৰই নিশ্চিত কৰে এই বিষয়টো । ‘‘ছাৰ’’ ৰ প্ৰস্তুতি চলাবলৈ ৰাজ্যৰ সকলো জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়ালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াজনে ৷

SIR in Assam
ভোটাৰ তালিকা সংশোধনৰ বাবে SIR ৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)

অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলে জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াসকললৈ শেহতীয়াকৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন পত্ৰত উল্লেখ কৰিছে যে সমগ্ৰ দেশতেই শীঘ্ৰেই নিৰ্বাচনী আয়োগে সংক্ষিপ্ত তালিকা সংশোধন (SIR) ৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে । ভাৰতীয় নিৰ্বাচনী আয়োগে (ECI) আগন্তুক ১৫-২০ দিনৰ ভিতৰত এই সম্পৰ্কীয় সময়সূচী ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই সকলো জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াক (DEOs) কেতবোৰ পদক্ষেপসমূহ তৎকালীনভাৱে গ্ৰহণ কৰিবলৈ CEO/MIS/2023/II/Vol.II/56 নম্বৰ পত্ৰৰ দ্বাৰা নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে । এই পদক্ষেপসমূহৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া সুকলমে সম্পন্ন কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।

জিলা নিৰ্বাচনী সভালৈ কি কি নিৰ্দেশনা অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়োগৰ ?

নিৰ্বাচনী বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীৰ কৰ্মস্থলীত উপস্থিতি নিশ্চিতকৰণ —

সকলো নিৰ্বাচনী তালিকা বিষয়া (EROs), সহকাৰী নিৰ্বাচনী তালিকা বিষয়া (AEROs) আৰু বুথ লেভেল বিষয়া (BLOs) সকলৰ নিজৰ কৰ্তব্যস্থলীত থকাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, ভোটাৰ তালিকাৰ প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত এই বিষয়াসকলৰ উপস্থিতি আৰু কাৰ্যক্ষমতা SIR প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

  • নতুন ভোটকেন্দ্ৰৰ বাবে অতিৰিক্ত BLO নিযুক্তি
  • ভোটকেন্দ্ৰৰ পুনৰ্বিন্যাসৰ পিছত নতুন ভোটকেন্দ্ৰৰ বাবে অতিৰিক্ত বুথ লেভেল বিষয়া (BLOs) চিনাক্ত কৰাৰ কাম তৎকালীনভাৱে আৰম্ভ কৰিব লাগিব । এই প্ৰস্তাৱ দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ দ্বাৰা অনুমোদিত হ’লে আৰু মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা নিৰ্দেশ জাৰি হ’লে এই নিযুক্তি সম্পন্ন কৰা হ’ব ।
  • নিৰ্বাচনী কৰ্মচাৰীৰ দায়িত্ব সীমিতকৰণ
  • SIR ৰ সময়সূচী ঘোষণাৰ পিছত জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া, নিৰ্বাচনী কৰ্মচাৰী আৰু তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰা কৰ্মচাৰী (Data Entry Operator)— এইসকল কৰ্মচাৰীক কোনো অতিৰিক্ত দায়িত্ব প্ৰদান কৰা নহ’ব । এই কৰ্মচাৰীসকলে কেৱল নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় কামতহে মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব ।
  • BTR ৰ জিলাসমূহত সমাগত বড়ো স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ (BTC) নিৰ্বাচনৰ বাবে জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া, তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰী আৰু ডাটা অপাৰেটৰ কৰ্মচাৰীৰ সেৱা ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব । এইক্ষেত্ৰত বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ পত্ৰখনত জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়ালৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, ৪০ খন পৰিষদীয় আসন আৰু ২৬.৬৯ লাখ ভোটাৰ থকা বি টি আৰৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচন অক্টোবৰ মাহত দুৰ্গাপূজাৰ আগতে সম্পন্ন হ’ব ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিশ্চিত কৰিছে এই তথ্য ।

  • ভোটাৰ তালিকাৰ সঠিক উপলব্ধতাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তৰ পত্ৰখনত । ২০০৫ চনৰ তীব্ৰ সংশোধনৰ পিছত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ ৱেবছাইটত ইতিমধ্যে প্ৰকাশিত হৈছে । জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে এই তথ্য সকলো স্বীকৃত ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে বিনিময় কৰিব লাগিব বুলি ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া গোৱেলে জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াসকললৈ নিৰ্দেশ দিছে ।

জিলা যোগাযোগ কেন্দ্ৰ (DCCs) ৰ কাৰ্যকৰণ

জিলা যোগাযোগ কেন্দ্ৰসমূহ আয়োগৰ তৰফৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হ’ব উল্লেখ কৰিছে অনুৰাগ গোৱেলে । কিন্তু জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ত ফোন গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু NGSP প’ৰ্টেলত প্ৰতিদিনৰ তথ্য ডিজিটেলী জমা কৰিবলৈ কৰ্মচাৰী চিনাক্ত কৰিব লাগিব । এই কাৰ্যৰ বাবে কোনো অতিৰিক্ত খৰচ কৰা নহ’ব বুলিও পত্ৰখনত জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলক জনোৱা হৈছে ৷

উল্লেখযোগ্য যে, অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পত্ৰখনত এই নিৰ্দেশনাসমূহ অতি জৰুৰীভাৱে পালন কৰিবলৈ সকলো জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াক নিৰ্দেশ জনোৱা হৈছে । অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনাৰ বাবে সকলো জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াক সজাগ হৈ থাকিবলৈ কোৱা হৈছে ।

