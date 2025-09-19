জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ ছিংগাপুৰৰ পৰা কেতিয়া পাবহি মাতৃভূমি অসম ?

জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ ছিংগাপুৰৰ পৰা কেতিয়া পাবহি মাতৃভূমি অসম ?
সকলো সুকলমে হৈ গ’লে শনিবাৰে সন্ধিয়া অসমত পাবহি জুবিন গাৰ্গ : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।
গুৱাহাটী : অগনন গুণমুগ্ধ আৰু অসমবাসীক কন্দুৱাই ছিংগাপুৰত সাগৰৰ মাজত মৃত্যু ঘটা সংগীতৰ যাদুকৰ জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ কেতিয়া পাবহি অসম ? সকলো ঠিকে থাকিলে হেনো শনিবাৰে আবেলি অসম পাবহি জুবিন গাৰ্গৰ মৃতদেহ । এই কথা সদৰী কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনায় যে ছিংগাপুৰত ভাৰতীয় হাই কমিছনাৰ শিল্পক আম্বুলেৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে, যাতে শিল্পীজনৰ নশ্বৰদেহ অসমলৈ সোনকালে ঘূৰাই আনিব পৰা যায় । ভাৰতীয় হাই কমিছনে ছিংগাপুৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কেতিয়া জুবিন গাৰ্গ অসম পাবহি ।
“যদি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজন হয়, তেন্তে জুবিনৰ মৰদেহ সম্ভৱতঃ শনিবাৰে সন্ধিয়া অসমত উপনীত হ’ব ।” শৰ্মাই কয় । তাৰ পাচত ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে সৰুসজাইত ৰখা হ’ব জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ । এই কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
শব্দ আজি নিজেই নিজত আবদ্ধ— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 19, 2025
Today Assam lost one of its favourite sons. I am in a loss of words to describe what Zubeen meant for Assam. He has gone too early, this was not an age to go.
Zubeen's voice had an unmatched ability to energise people and his music spoke directly to…
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া সংবাদ মাধ্যমক জনায়, “আমি মই ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূতৰ সৈতে কথা পাতিছিলো, তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰি আছে - পোষ্টমৰ্টেম লাগিব নেকি ? যদি পোষ্টমৰ্টেম লাগে তেন্তে আজি সপন্ন কৰিব ৷ তেতিয়া আমি শনিবাৰে সন্ধিয়া জুবিন গাৰ্গক উভতাই আনিব পাৰিম ৷”
Today is a tragic day#Zubeen pic.twitter.com/45WyBIw89Z— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 19, 2025
‘এক্স’ত এক পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনসাধাৰণক আশ্বাস দি কয়, “আমি জুবিনৰ নশ্বৰদেহ যিমান সোনকালে সম্ভৱ অসমলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ সমন্বয় কৰি আছো । প্ৰক্ৰিয়াটো চূড়ান্ত হোৱাৰ লগে লগে মই এক আপডেট শ্বেয়াৰ কৰিম ।”
আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিশপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু প্ৰসংগ আৰু শেষযাত্ৰা তথা সৎকাৰ প্ৰসংগত মন্ত্ৰী সভা আৰু বিষয়া বৰ্গৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হৈছে ।
কেনেকৈ অনা হ’ব জুবিন গাৰ্গৰ মৃতদেহ ?
অসম চৰকাৰৰ উচ্চ স্তৰীয় সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি ছিংগাপুৰৰ নীতি-নিয়ম অনুসৰি পোষ্টমৰ্টেমকে ধৰি সকলো আনষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হ’লে শনিবাৰে সন্ধিয়ালৈ ওপজা ভূমি অসম পাবহি জুবিন গাৰ্গৰ মৃতদেহ । প্ৰথমে দিল্লী নাইবা কলকাতালৈ বিমানযোগে শিল্পীগৰাকীৰ মৃতদেহ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে । পিছত তাৰ পৰা বিশেষ ছাটাৰ্ড নাইবা এয়াৰ এম্বুলেন্সৰ যোগেদি অসমলৈ অনাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
পিছুৱাই দিয়া হ’ল ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছমহীয়া পৰীক্ষা
জুবিন গাৰ্গৰ দেহাৱসানৰ পিছতেই পিছুৱাই দিয়া হ’ল ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছমহীয়া পৰীক্ষা । কিংবদন্তি শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰদেহৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া নোহোৱা পৰ্যন্ত সকলো শিক্ষানুষ্ঠানকে পৰীক্ষা পিছুৱাই দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া দিছে শিক্ষা বিভাগে । ইতিমধ্যে অসমৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকসকলক এই নিৰ্দেশ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ।
In view of the untimely death of Late Zubeen Garg, all Inspectors of Schools/DEEO are instructed to postpone the half-yearly examination scheduled tomorrow until the cremation of the mortal remains of the legendary artist.— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) September 19, 2025
