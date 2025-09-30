উচটনিমূলক মন্তব্য কৰি সাংবাদিকৰ ৰোষত কণ্ঠশিল্পী নিলোৎপল বৰা: এজাহাৰ দাখিল
সমগ্ৰ ঘটনাৰ পিছত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত নিলোৎপল বৰাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ উপৰি বৰ্জনৰ আহ্বান ।
Published : September 30, 2025 at 2:01 PM IST
গুৱাহাটী: সাংবাদিকৰ কেমেৰা ভাঙিম বুলি কৈ অৱশেষত ৰাইজ তথা সাংবাদিকৰ ৰোষত কণ্ঠশিল্পী নিলোৎপল বৰা । নিলোৎপল বৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন সাংবাদিক সন্থাৰ এজাহাৰ দাখিল । লগতে নিলোৎপল বৰাক বৰ্জনৰ আহ্বান জনাইছে সাংবাদিক সন্থাই ।
সদৌ অসম সাংবাদিক মঞ্চই নিলোৎপল বৰাক বৰ্জন কৰিছে । ধুবুৰী মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা জাৰি কৰা এক বিবৃতিত সদৌ অসম সাংবাদিক মঞ্চই কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত কেৱল নিলোৎপল বৰাই আবেগিক হোৱা নাই, প্ৰতিজন অসমীয়াৰ সমান্তৰালকৈ সাংবাদিক সমাজো আবেগিক হৈছে । আমাৰ সকলোৰে হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ বিয়োগ কোনোপধ্যেই আমি অসমীয়াই মানি ল'ব নোৱাৰো । জুবিন গাৰ্গৰ বিযোগৰ পিছতেই দিনে-নিশাই কষ্ট কৰি বাতৰিবোৰ যোগান ধৰি আহিছে । কিন্তু হঠাৎ নিলোৎপল বৰা নামৰ এজন গায়কে জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত সাংবাদিকৰ কেমেৰা ভাঙি দিব লাগে বুলি উচটাই দিয়া বিষয়টো সদৌ অসম সাংবাদিক মঞ্চই মানি ল'ব পৰা নাই ।"
লগতে লিখিছে, "স্পৰ্শকাতৰ এই বিষয়টোক লৈ গায়ক নিলোৎপল বৰাক বয়কট কৰাৰ লগতে তেওঁৰ অনাগত দিনত হ'বলগা সকলো কাৰ্যসূচী বৰ্জন কৰিবলৈ সদৌ অসম সাংবাদিক মঞ্চই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।"
আনহাতে, গুৱাহাটী যুৱ সাংবাদিকৰ হৈ ৬১ গৰাকী সাংবাদিকৰ স্বাক্ষৰ সহিতে দিছপুৰ থানাত নিলোৎপল বৰাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে ।
ইফালে গায়ক নিলোৎপল বৰাৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ থানাতো এজাহাৰ দাখিল । শিৱসাগৰ ই-মেডিয়া সংস্থাই দাখিল কৰে এজাহাৰ ।
আনহাতে, গায়ক নিলোৎপল বৰাৰ বিৰুদ্ধে ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সদৌ অসম জাৰ্নেলিষ্ট এণ্ড ডিজিটেল মিডিয়া সংস্থা, অসমে ।
একেদৰে যোৰহাটতো নিলোৎপল বৰাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে বিগত ২১ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ কাহিলিপাৰাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে লক্ষাধিক লোকৰ সমাগম ঘটিছিল । তাৰ লগতে কান্দোনত ভাঙি পৰিছিল সমগ্ৰ কাহিলিপাৰা । সেই সময়তে প্ৰতিজন সাংবাদিক তথা ভিডিঅ' সাংবাদিকে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি আছিল ।
কিন্তু সেই সময়ত হঠাতে কণ্ঠশিল্পী নিলোৎপল বৰাই তাত থকা সাংবাদিকসকলক উদ্দেশ্য কৰি এক অশোভনীয় মন্তব্য কৰে । লগতে সাংবাদিকৰ কেমেৰা ভাঙিম বুলি মন্তব্য কৰে ।
তাৰ এদিন পিছত এনে এক ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে মহানগৰীৰ এটা ব্যক্তিগত ছেটেলাইট টেলিভিছন চেনেলৰ কেমেৰা ভাঙি দিয়াৰ লগতে সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰে । এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পিছতে সোমবাৰে নিলোৎপল বৰাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । লগতে সমগ্ৰ সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰে ।
এই সমগ্ৰ বিষয়টোত নিলোৎপল বৰাই কয়, "সেই ভিডিঅ'টো আগৰ ভিডিঅ' । সেইদিনা অত্যন্ত ভিৰ লাগি আছিল । যাৰ বাবে ডি জি পিয়েও কৈ আছিল । সকলো ওলাই যোৱাৰ পিছত দুটামান সৰু কেমেৰা আঁতৰি যোৱা নাছিল । সেইবাবে বাবে ভাঙি পেলাম বুলি কৈছিলোঁ ।"
লগতে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত বেপৰোৱা উত্তৰ নিলোৎপলৰ বৰাৰ । তেওঁ কয়, "আপোনালোকৰ আজি কোনো কণ্টেণ্ট নাই বাবে কণ্টেণ্ট বিচাৰি আহিছে নেকি ? আপোনালোকৰ যদি বেয়া লাগিছে তেনেহ'লে এফ আই আৰ দিয়ক ৷"
অৱশ্যে জুবিনদাৰ ঘৰত উপস্থিত থকা একাংশ অনুৰাগীৰ দাবীত অনিচ্ছাকৃতভাৱে হ'লেও ক্ষমা খোজে নিলোৎপল বৰাই ৷