শেষলৈকে যুঁজাৰ সংকল্পৰে প্ৰমাণ-ভাষ্য় প্ৰদান কৰিলে কণ্ঠশিল্পী মানস ৰবীনে

ছিংগাপুৰলৈ কোনে মাতিছিল ? আগদিনা পাৰ্টীত কোন কোন আছিল, কি কি খাইছিল ? শেষৰটো ভিডিঅ' ক'ত ? প্ৰশ্ন মানস ৰবীনৰ ।

Singer Manas Robin appeared before SIT in Guwahati
এছ আই টিৰ সন্মুখত হাজিৰ হোৱাৰ পূৰ্বে মানস ৰবীন
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 8, 2025 at 8:11 PM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী: অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ সকলো পক্ষকেই সকীয়ালে কণ্ঠশিল্পী মানস ৰবীনে । আজি মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত এছ আই টিৰ সন্মুখত প্ৰমাণ আৰু ভাষ্য় প্ৰদান কৰাৰ পিচত এইদৰে সকীয়ালে মানস ৰবীনে । কেৱল সেয়াই নহয়,কণ্ঠশিল্পী গৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ু সন্দৰ্ভত কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিলে ।

বুধবাৰে এছ আই টিৰ সন্মুখত হাজিৰ হৈ মানস ৰবীনে তেওঁৰ হাতত থকা তথ্য প্ৰমাণ দাখিল কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰাৰ দম অসমত কাৰোৱেই নাই । জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰা বুলি কোনোবাই বেলেগ ৰাজনীতি কৰি নাথাকিলে ভাল পাম ।"

এছ আই টিৰ সন্মুখত হাজিৰ কণ্ঠশিল্পী মানস ৰবীন

কেৱল সেয়াই নহয়, মানস ৰবীনে এই সন্দৰ্ভত চাৰিটা প্ৰশ্নৰো উত্তৰ বিচাৰিলে । কণ্ঠশিল্পী গৰাকীয়ে ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ দুৰ্ঘটনা ঘটিল নে কোনোবাই কিবা ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল সেই লৈ প্ৰশ্ন কৰি কয়, "বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে মূলতঃ আমাক কি কি লাগে ? এক, ছিংগাপুৰলৈ কোনে মাতিছিল ? দুই, ছিংগাপুৰলৈ লগত কোন কোন গৈছিল ? তিনি,আগদিনা পাৰ্টীত কোন কোন আছিল, কি কি খাইছিল ? পিছদিনা কোন কোন গৈছিল ? কি খুৱাইছিল ? চাৰি, শেষৰটো ভিডিঅ' ক'ত ? ইমানবোৰ ভিডিঅ' আহিছে যে শেষৰ ভিডিঅ'টো ক'ত ? অসমবাসীয়ে চাবলৈ পাব লাগে ।"

কণ্ঠশিল্পী গৰাকীয়ে ঘটনাটো কোনে কৰিলে, তেওঁলোকৰ কি শাস্তি কি হ'ব তাৰ বাহিৰত কোনো ব্যক্তি ব্যস্ত হৈ থাকিব নালাগে বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "আমি সকলোৱে শেষলৈকে যুঁজি জিকিব লাগিব । মই সদায় আছিলো, আছো আৰু থাকিম ।" তেওঁ লগতে কয়, "জুবিনৰ সমাধিলৈ দেউতাক লৈ গৈছিলো । তাত মোক প্ৰেছে সুধিছিল কি কৰিব ? মোৰ মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল মই ক'লো মোৰ হাতত প্ৰমাণ এটা আছে । এই প্ৰমাণটোৱে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰিব । আজি মোক মাতিছে মই প্ৰমাণটো দাখিল কৰিলো । মোক নমতা হ'লেও মই আহিলো হয় । মই পুনৰ এছ আই টিত হাজিৰ হ'ব লাগিব ।"

এছ আই টিৰ সন্মুখত হাজিৰ হোৱাৰ পূৰ্বে মানস ৰবীন (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে এছ আই টিয়ে । এছ আই টিয়ে মঙলবাৰে কেইবাদিন ধৰি চলোৱা জেৰাৰ অন্তত জুবিন গাৰ্গৰ শেষ সময়ত য়টত পাৰ্টীত থকা সম্পৰ্কীয় ভাতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৭ দিনৰ জিম্মাত লয় । আনহাতে তদন্তকাৰী দলটোৱে য়টত পাৰ্টীত থকা ৰূপকমল কলিতাক আজি দ্বিতীয় দিনটোত জেৰা চলোৱাৰ লগতে বিভিন্নজনৰ পৰা ভাষ্য গ্ৰহণ কৰে ।

