অসমীয়া জাতি জীয়াই থকালৈকে জীয়াই থাকিব জুবিন: কৃষ্ণমণি নাথ

অসমীয়া জাতি জীয়াই থকালৈকে জীয়াই থাকিব জুবিন: কৃষ্ণমণি নাথ
জুবিনৰ সৈতে থকা স্মৃতি সুঁৱৰি উচুপিছে শিল্পী কৃষ্ণমনি নাথে । অসমীয়া জাতি জীয়াই থকালৈকে জীয়াই থাকিব জুবিন । আবেগিক কৃষ্ণমণিৰ মন্তব্য ।
Published : September 19, 2025 at 6:38 PM IST
নগাঁও : মৃত্যুৰ গানো গাই যোৱা অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত একপ্ৰকাৰ স্তব্ধ অসমৰ সংগীত জগত । জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে থকা '৯০ দশকৰ বহু স্মৃতি সুঁৱৰি উচুপিছে জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে একেলগে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা শিল্পী কৃষ্ণমণি নাথে ।
'৯০ দশকৰ পৰা একেলগে কেইবাখনো এলবামত কণ্ঠদান কৰা কৃষ্ণমণি নাথ আজি বাকৰুদ্ধ । ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰৰ আৰু বাহিৰৰ বহু স্মৃতি সুঁৱৰিছে শিল্পী কৃষ্ণমণি নাথে । কিদৰে একে সময়তেই জানমণিৰ বহু জনপ্ৰিয় বিহুগীতত কণ্ঠদান কৰি প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল সেয়াও ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত সুঁৱৰি আবেগিক হৈ পৰে বিহুৱা শিল্পী কৃষ্ণমণি নাথ ।
প্ৰায়েই কৃষ্ণমণি নাথৰ স্বাস্থ্যৰ যতন ল'বলৈ কৈছিল জুবিন গাৰ্গে । মোবাইলৰ উপৰি এলবামত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে থকা ফটো চাই কেৱল চকুপানী টুকিছে শিল্পী কৃষ্ণমণি নাথে ।
ৰাতি ৰাতি প্ৰায়েই শুই থকা অৱস্থাৰ পৰা কৃষ্ণমণি নাথক উঠাই জুবিন গাৰ্গে কয়, "ৰাতি শুই থাকে নেকি, উঠ গান গাবলৈ যাওঁ । ৰাতি দুই বজাতো আহি উঠাই দিয়ে মোক । জানমণিৰ পৰা বহুগীত ৰাতি ৰাতিয়েই গাইছিলোঁ জুবিনৰ সৈতে ।"
জুবিন গাৰ্গ কৃষ্ণমণি নাথৰ একে সমনীয়া বুলিও কৈ অতি কম সময়তেই জুবিন গুচি গ’ল বুলিও কয় কৃষ্ণমণি নাথে । জুবিন গাৰ্গৰ সময় থাকোতেও বহু কৰিবলগীয়া কাম নকৰাকৈয়ে গুচি গ’ল বুলিও ক'লে শিল্পী কৃষ্ণমণি নাথে ।
"জুবিন গাৰ্গ কায়িকভাৱে নাথাকিলেও অসমীয়া জাতি জীয়াই থকালৈকে জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজতে থাকিব ।" এই মন্তব্য শিল্পী কৃষ্ণমণি নাথৰ । লগতে জুবিন গাৰ্গ আৰু ৩০ বছৰ জীয়াই থাকিব লাগিছিল বুলিও কয় কৃষ্ণমণি নাথে । তেওঁ কয় যে অসম আৰু অসমীয়াৰ বাবে মুম্বাইৰ মোহ এৰি অসমকেই প্ৰাণভৰি ভাল পাইছিল জুবিন গাৰ্গে ।