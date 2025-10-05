ETV Bharat / state

ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে য়টত থকা ৱাজিদ আহমেদৰ পিতৃ-মাতৃয়েও বিচাৰিছে ন্যায়

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী তথা ছিংগাপুৰৰ য়টখনত থকা প্ৰৱাসী অসমীয়া ৱাজিদ আহমেদৰ ঘৰ নলবাৰীত ।

ছিংগাপুৰত য়ট পাৰ্টীত জুবিন গাৰ্গৰ লগত থকা ৱাজিদ আহমেদ (ETV Bharat)
October 5, 2025

নলবাৰী : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক কোনো কাৰণতে সহজভাৱে ল'ব পৰা কোনো অসমীয়াই । শিল্পীগৰাকীক অকাল বিয়োগত মৰ্মাহত সকলো । সকলোৱে বিচাৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সঠিক তদন্ত । ইতিমধ্যে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰত ৪ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । তাৰ মাজতে ছিংগাপুৰত য়টত যোৱা প্ৰৱাসী অসমীয়াসকলৰ নামো সৰ্বত্ৰে চৰ্চা হৈ আছে । ইতিমধ্যে ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে একেলগে সাগৰলৈ য়টত যোৱা ছিংগাপুৰৰ অসম এছ'চিয়েচনৰ ১১ জন সদস্যকো এছ আই টিয়ে হাজিৰ হ'বলৈ জাননী জাৰি কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ছিংগাপুৰৰ য়টখন সেইদিনা আছিল নলবাৰীৰ এজন প্ৰৱাসী অসমীয়া । তেওঁ হৈছে ৱাজিদ আহমেদ । ৱাজিদ আহমেদৰ নামো সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলিছে । কিয়নো পেচাত ছিংগাপুৰত এজন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ ৱাজিদ আহমেদো আছিল সেইদিনা য়ট পাৰ্টীত । এই কথা জনালে ৱাজিদ আহমেদৰ পিতৃ-মাতৃয়ে । নলবাৰী চহৰৰ ভকতপাৰা নিবাসী নজিম উদ্দিন আৰু চুলতানাৰ পুত্ৰ ৱাজিদ আহমেদ । ৱাজিদ আহমেদ অসম এছ'চিয়েচনৰ সৈতেও জড়িত ।

ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে য়টত থকা ৱাজিদ আহমেদৰ পিতৃ-মাতৃয়েও বিচাৰিছে ন্যায় (ETV Bharat)

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত কি কয় ৱাজিদৰ পৰিয়ালে ?

জুবিনৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত নলবাৰীত থকা ৱাজিদৰ মাতৃয়ে কয়, "তাত সেইদিনা জুবিন গাৰ্গে অলপ ফুৰিব যাম বুলি কৈছিল । তাৰ পিছতে কোনোবা প্ৰৱাসী অসমীয়াই য়টত যোৱাৰ সকলো যোগাৰ কৰিছিল । অসমৰ কোনোবা লোক অথবা মন্ত্ৰী গ'লেও তেওঁলোকে দেখা কৰে । এয়া তেওঁলোকৰ দায়িত্ব । কিন্তু জুবিন গাৰ্গ এজন অসুখী আছিল । সিহঁতে সকলো পানীত নামিছিল ।"

কিন্তু অসুস্থ জুবিন গাৰ্গক পানীত কিয় নামিব দিছিল বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে ৱাজিদৰ মাতৃয়ে । তেওঁ লগতে কয়, "সেইখিনি সময়ত জুবিন গাৰ্গক কিয় বাধা নিদিলে । ৱাজিদহঁত কেৱল বছৰত এবাৰহে ঘৰত আহে । কাৰ ক'ত বেমাৰ হৈছে সেয়া নাজানে । ৱাজিদ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰৰ উপৰিও জুবিন গাৰ্গৰ এজন অনুৰাগী ।" তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত ৱাজিদৰ সহযোগ কামনা কৰি মাতৃয়ে কয়, "সকলোৰে প্ৰিয় আছিল জুবিন গাৰ্গ । ৱাজিদহঁতেও তদন্তত সহযোগ কৰিব আহিব ।"

অসমৰ ৰাইজে ৱাজিদক অসমলৈ আহি সাক্ষ্য দিয়াৰ আহ্বান জনোৱাক লৈ পিতৃ নজিম উদ্দিনে কয়, "অসম এছ'চিয়েচনৰ লগত জড়িত আৰু প্ৰৱাসী অসমীয়া সেই সময়ত যিয়েই আছিল, তেওঁলোকে যি দেখিছে, যি শুনিছে, যি জানে সকলো ক'ব লাগিব । এতিয়া আমাক জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় লাগে । জুবিন গাৰ্গৰ নিচিনা শিল্পী অসমত আৰু দ্বিতীয়জন আবিৰ্ভাৱ নহ'ব । গতিকে এই মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ পুত্ৰ হ'লেও বা যিসকল লোক য়টত আছিল সেই সময়ত তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰিব লাগিব ।"

