ছিংগাপুৰৰ অসম এছ’চিয়েশ্যনৰ সদস্য তন্ময় ফুকনৰ মাতৃয়েও বিচাৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়

ছিংগাপুৰৰ অসম এছ’চিয়েশ্যনৰ সদস্য তন্ময় ফুকনৰ মাতৃয়েও বিচাৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়
মোৰ ল’ৰাৰ মোবাইল ফোন জব্দ কৰা বাবে তাৰ লগত যোগাযোগ হোৱা নাই । প্ৰথমবাৰ বাবে তন্ময় ফুকনৰ মাতৃৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ।
Published : October 6, 2025 at 10:03 AM IST
যোৰহাট : অসমীয়া হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য এতিয়াও অব্যাহত আছে । আচলতে কি কাৰণত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হ'ল সেয়া প্ৰতিগৰাকী লোকৰে মনত প্ৰশ্ন ? অৱশ্যে চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া এছ আই টিৰ তদন্তত সকলো স্পষ্ট হ'ব । ৰাজ্যবাসীৰ এটাই দাবী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় লাগে । মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায় বিচাৰিলে তন্ময় ফুকনৰ মাতৃয়েও । তন্ময় ফুকন হৈছে ছিংগাপুৰত তথা প্ৰৱাসী অসমীয়া । যি ছিংগাপুৰ অসম এছ’চিয়েশ্যনৰ সদস্য ।
ইফালে অভিশপ্ত য়ট পাৰ্টীটোৰ আয়োজকৰ ভিতৰত তন্ময় ফুকনো অন্যতম আছিল বুলি চৰ্চা চলিছে । সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল ভিডিঅ'বোৰত দেখা গৈছে যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সেই সময়ত য়টখনত তন্ময় ফুকনো আছিল । য়ট পাৰ্টীত থকা অসম এছ'চিয়েচনৰ প্ৰতিনিধিসকলক লৈ সম্প্ৰতি চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক উপস্থিত যোৰহাটস্থিত তন্ময় ফুকনৰ বাসগৃহত ।
মৰিয়নীস্থিত বাসগৃহত তন্ময় ফুকনৰ মাতৃয়ে কয়, "দেশৰ এজন প্ৰসিদ্ধ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ, তেওঁৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ দিনাই মই মোৰ পুত্ৰ তন্ময় ফুকনৰ সৈতে কথা পাতিছিলো । কিন্তু চিকিৎসালয়ত সি ব্যস্ত থকাৰ বাবে বিশেষ কথা পাতিব পৰা নাছিলো । তেতিয়াৰ পৰা তাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই । কাৰণ তাৰ মোবাইলটো তদন্তৰ বাবে ছিংগাপুৰ চৰকাৰে জব্দ কৰি থৈছে । ছিংগাপুৰ চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা থকা বাবে সি অসমলৈ আহিব পৰা নাই । যদি চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া সি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।"
য়ট পাৰ্টীৰ ভাইৰেল ভিডিঅ' সন্দৰ্ভত মাতৃয়ে কয়, "মই বিভিন্ন ভিডিঅ'ত দেখিছো য়ট যাত্ৰাৰ সময়ত মোৰ ল'ৰাই জুবিনক লাইফ জেকেট পিন্ধাই দিছিল, বিভিন্ন কাৰণত লাইভ জেকেট জুবিনে পিন্ধা নাছিল, শেষ মুহূৰ্তলৈকে জুবিনক তন্ময়ে হাতত ধৰি ৰাখিছিল ।"
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় কামনা কৰি তেওঁ লগতে কয়, "জুবিন দেশৰ এগৰাকী চেলিব্ৰিটী, ৰাইজে যিদৰে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰিছে, সেইদৰে দৰে মইয়ো জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰিছো । তন্ময় ফুকনে য়ট পাৰ্টীৰ আয়োজন কৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "উদাহৰণস্বৰূপে বহু দূৰৈৰ পৰা তোমাৰ ঠাইৰ পৰা বন্ধু এজন আহিলে । তেওঁক তুমি আদৰণি জনাব লাগিব, ফুৰিবলৈ যাও বুলি ক'লে নিব লাগিব । কিন্তু তেনে সময়ত যদি এনেকুৱা কাণ্ড সংঘটিত হয় আমিটো নাজানো সেইটো ।"
উল্লেখ্য যে, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰি থকা এছ আই টি ছিংগাপুৰৰ অসম এছ’চিয়েশ্যনৰ কেইবাগৰাকী সদস্যলৈ জাননী জাৰি কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । অৱশ্যে তদন্তৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোক অসমলৈ আহিব নে নাই সেয়া সময়ে ক'ব ।