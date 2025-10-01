শ্যামকানু মহন্ত-সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ: কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰে অনা হ'ল গুৱাহাটীলৈ

শ্যামকানু মহন্ত-সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ: কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰে অনা হ'ল গুৱাহাটীলৈ
শ্যামকানুক দিল্লীৰ পৰা আৰু সিদ্ধাৰ্থক গুৰগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত দুয়োকে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ IX 1197 নম্বৰ বিমান যোগে বুধবাৰে পুৱাই গুৱাহাটীলৈ আনে আৰক্ষীয়ে ৷
Published : October 1, 2025 at 7:52 AM IST
হায়দৰাবাদ: অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা ৷ দুয়োকে অসম আৰক্ষীয়ে দিল্লীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ বুধবাৰে পুৱাই দুয়োকে গুৱাহাটীলৈ অনা হয় ৷ ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক বিয়োগৰ পিছৰে পৰাই চোং সলাই ফুৰিছিল নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ নামত লুটিপুটি খোৱা শ্যামকানু মহন্ত আৰু চুকতে থাকি বুকুতে কামোৰ দিয়া জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই ৷
ইতিমধ্যে দুয়োৰে গ্ৰেপ্তাৰ আৰু শাস্তিৰ দাবীত সমগ্ৰ অসম উত্তাল হৈ পৰিছে বিগত বাৰটা দিনে ৷ ইয়াৰ মাজতে ৰাজ্য চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ এই ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে চি আই ডিক ৷ সেইমৰ্মে এছ আই টিও গঠন কৰা হয় ৷ ইপিনে নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত সজাই শ্যামকানু মহন্তই আত্মগোপন কৰি থকাৰ পৰাই ফেচবুক পোষ্ট যোগে আত্মপক্ষ সমৰ্থনৰ চেষ্টা চলাইছিল ৷
অৱশ্যে ৰহস্যজনকভাৱে মঙলবাৰে ফেচবুকৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈ পৰিছিল শ্যামকানু মহন্তৰ দুয়োটা একাউণ্ট ৷ আনহাতে নোমটেঙৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই নিজকে নিৰ্দোষী সজাই ফেচবুকৰ জৰিয়তে লিখিছিল মুকলি চিঠি ৷ অসম আৰক্ষীয়ে শ্যামকানু মহন্তক দিল্লীৰ পৰা আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক গুৰগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত দুয়োকে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ IX 1197 নম্বৰ বিমান যোগে বুধবাৰে পুৱাই গুৱাহাটীলৈ আনে ৷
বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা বৰঝাৰৰ গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমান বন্দৰত গঢ়ি তোলা হয় আৰক্ষী, অৰ্ধ সামৰিক বাহিনী আৰু ৰেপিড এক্সন ফ'ৰ্চৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ৷ দুয়োকে একেখন বাহনতে তুলি আৰক্ষীৰ দল বৰঝাৰৰ পৰা পোনে পোনে ৰাওনা হয় ৷
