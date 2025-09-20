জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ মুখ খুলি কি ক’লে শ্যামকানু মহন্তই; বাতিল নৰ্থ-ইষ্ট ভাৰত উৎসৱ
জুবিন গাৰ্গৰ নৌকা ভ্ৰমণৰ কথা গমেই নাপাইছিল বোলে শ্যামকানু মহন্তই । ৰাজ্যজুৰি সমালোচনাৰ পিছত বিবৃতিৰে দোষমুক্ত হোৱাৰ চেষ্টা আয়োজকৰ !
Published : September 20, 2025 at 12:31 AM IST
গুৱাহাটী : অসমীয়া সংগীত জগতৰ ধ্ৰুৱ তৰা জুবিন গাৰ্গৰ শুকুৰবাৰে ছিংগাপুৰত সাগৰত সাতুৰিবলৈ গৈ মৃত্যু ঘটাৰ পিছতে কঠোৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে শ্যামকানু মহন্ত । শ্যামকানু মহন্ত আছিল ছিংগাপুৰত নৰ্থ-ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেল মূল উদ্যোক্তা । ইয়াত অংশগ্ৰহণৰ বাবে জুবিন গাৰ্গ গৈছিল আৰু ২০ ছেপ্টেম্বৰত তেওঁৰ সংগীতৰ কাৰ্যসূচী আছিল । তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত উৎসৱৰ আয়োজকসকলে এই অনুষ্ঠান বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।
আয়োজক শ্যামকানু মহন্তই শুকুৰবাৰে জুবিনৰ মৃত্যুৰ কেইবা ঘণ্টাৰ পিছত এক প্ৰেছ বিবৃতিত কয়, “অতি দুখৰ সৈতে আমি জনাওঁ যে আমাৰ প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আজি ছিংগাপুৰ জেনেৰেল হাস্পতালত দুপৰীয়া প্ৰায় ২:৩০ বজাত মৃত্যু ঘটে । জুবিন পৰহি ছিংগাপুৰত উপস্থিত হৈছিল আৰু কালৈৰ উৎসৱত তেওঁ দৰ্শকসকলৰ সৈতে সাক্ষাৎ আৰু মত বিনিময়ৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ কথা আছিল । আজি পুৱা আমাৰ সম্পূৰ্ণ দলটো শ্বাংগ্ৰী-লা হোটেলত ছিংগাপুৰৰ জ্যেষ্ঠ শিল্পপতি আৰু নীতি-নিৰ্ধাৰকসকলৰ সৈতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতত বিনিয়োগৰ সুবিধাৰ বাবে এক ব্যৱসায়িক সভাত ব্যস্ত আছিল ।”
প্ৰথমে স্কুবা ডাইভিঙত জুবিনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি বাতৰি আহিছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত সাগৰত সাতোঁৰাৰ সময়ত স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে ৷ পিছত হাস্পতালত তেওঁৰ মৃত্যু হয় । আয়োজকসকলে বিবৃতিত দাবী কৰে যে জুবিনৰ ইয়ট ভ্ৰমণৰ কথা তেওঁলোক অৱগত নাছিল ।
“সভাৰ মাজতে আমি জুবিনৰ মেনেজাৰৰ পৰা ফোন পাইছিলো যে তেওঁ এটা দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ ছিংগাপুৰ জেনেৰেল হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হৈছে । পিছত আমি জানিব পাৰিলো যে স্থানীয় অসমীয়া সমাজৰ কেইজনমান সদস্যই তেওঁক ইয়ট ভ্ৰমণলৈ লৈ গৈছিল, যাৰ বিষয়ে আমাৰ কোনো আগতীয়া তথ্য নাছিল । খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ দলটো তৎক্ষণাত হাস্পতাললৈ গৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ হাই কমিছনৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি আছে । এয়া এক বিশাল ক্ষতি আৰু আমাৰ শোকৰ গভীৰতা শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি । এই শোকাৱহ ঘটনাৰ বাবে আমি ফেষ্টিভেল বাতিল কৰিছো । আমি বিধ্বস্ত হৈ পৰিছো আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বিদেহী আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ।” আয়োজক শ্যামকানু মহন্তসহ আয়োজকসকলে বিবৃতিত এইদৰে মন্তব্য কৰি নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে ।