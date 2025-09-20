ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ মুখ খুলি কি ক’লে শ্যামকানু মহন্তই; বাতিল নৰ্থ-ইষ্ট ভাৰত উৎসৱ

জুবিন গাৰ্গৰ নৌকা ভ্ৰমণৰ কথা গমেই নাপাইছিল বোলে শ্যামকানু মহন্তই । ৰাজ্যজুৰি সমালোচনাৰ পিছত বিবৃতিৰে দোষমুক্ত হোৱাৰ চেষ্টা আয়োজকৰ !

জুবিন গাৰ্গ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 20, 2025 at 12:31 AM IST

গুৱাহাটী : অসমীয়া সংগীত জগতৰ ধ্ৰুৱ তৰা জুবিন গাৰ্গৰ শুকুৰবাৰে ছিংগাপুৰত সাগৰত সাতুৰিবলৈ গৈ মৃত্যু ঘটাৰ পিছতে কঠোৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে শ্যামকানু মহন্ত । শ্যামকানু মহন্ত আছিল ছিংগাপুৰত নৰ্থ-ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেল মূল উদ্যোক্তা । ইয়াত অংশগ্ৰহণৰ বাবে জুবিন গাৰ্গ গৈছিল আৰু ২০ ছেপ্টেম্বৰত তেওঁৰ সংগীতৰ কাৰ্যসূচী আছিল । তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত উৎসৱৰ আয়োজকসকলে এই অনুষ্ঠান বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।

আয়োজক শ্যামকানু মহন্তই শুকুৰবাৰে জুবিনৰ মৃত্যুৰ কেইবা ঘণ্টাৰ পিছত এক প্ৰেছ বিবৃতিত কয়, “অতি দুখৰ সৈতে আমি জনাওঁ যে আমাৰ প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আজি ছিংগাপুৰ জেনেৰেল হাস্পতালত দুপৰীয়া প্ৰায় ২:৩০ বজাত মৃত্যু ঘটে । জুবিন পৰহি ছিংগাপুৰত উপস্থিত হৈছিল আৰু কালৈৰ উৎসৱত তেওঁ দৰ্শকসকলৰ সৈতে সাক্ষাৎ আৰু মত বিনিময়ৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ কথা আছিল । আজি পুৱা আমাৰ সম্পূৰ্ণ দলটো শ্বাংগ্ৰী-লা হোটেলত ছিংগাপুৰৰ জ্যেষ্ঠ শিল্পপতি আৰু নীতি-নিৰ্ধাৰকসকলৰ সৈতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতত বিনিয়োগৰ সুবিধাৰ বাবে এক ব্যৱসায়িক সভাত ব্যস্ত আছিল ।”

জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

প্ৰথমে স্কুবা ডাইভিঙত জুবিনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি বাতৰি আহিছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত সাগৰত সাতোঁৰাৰ সময়ত স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে ৷ পিছত হাস্পতালত তেওঁৰ মৃত্যু হয় । আয়োজকসকলে বিবৃতিত দাবী কৰে যে জুবিনৰ ইয়ট ভ্ৰমণৰ কথা তেওঁলোক অৱগত নাছিল ।

“সভাৰ মাজতে আমি জুবিনৰ মেনেজাৰৰ পৰা ফোন পাইছিলো যে তেওঁ এটা দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ ছিংগাপুৰ জেনেৰেল হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হৈছে । পিছত আমি জানিব পাৰিলো যে স্থানীয় অসমীয়া সমাজৰ কেইজনমান সদস্যই তেওঁক ইয়ট ভ্ৰমণলৈ লৈ গৈছিল, যাৰ বিষয়ে আমাৰ কোনো আগতীয়া তথ্য নাছিল । খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ দলটো তৎক্ষণাত হাস্পতাললৈ গৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ হাই কমিছনৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি আছে । এয়া এক বিশাল ক্ষতি আৰু আমাৰ শোকৰ গভীৰতা শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি । এই শোকাৱহ ঘটনাৰ বাবে আমি ফেষ্টিভেল বাতিল কৰিছো । আমি বিধ্বস্ত হৈ পৰিছো আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বিদেহী আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ।” আয়োজক শ্যামকানু মহন্তসহ আয়োজকসকলে বিবৃতিত এইদৰে মন্তব্য কৰি নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে ।

শ্যামকানু মহন্ত (Google)
জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

