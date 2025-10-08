ETV Bharat / state

গোসাঁই সমাজৰ পৰা শ্যামকানু মহন্ত আৰু ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে পৰিয়ালক বৰ্জন

গোসাঁই সমাজে এক বিবৃতিত অভিযোগ কৰে যে অসমৰ প্ৰিয় গায়ক তথা সাংস্কৃতিক আইকন জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ অন্যতম মূল ষড়যন্ত্ৰকাৰী শ্যামকানু মহন্ত ।

Gosai Samaj Expelled the Mahantas
শ্যামকানু মহন্ত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 8, 2025 at 11:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ বাবে জগৰীয়া শ্যামকানু মহন্ত আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক সদৌ অসম গোসাঁই সমাজৰ পৰা বৰ্জন কৰা হৈছে । লগতে বৰ্জন কৰা হৈছে শ্যামকানু মহন্তৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ তথা ৰাজ্যিক তথ্য আয়োগৰ মুখ্য তথ্য আয়ুক্ত তথা প্ৰাক্তন ডিজিপি ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক । এক বিবৃতিযোগে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে সদৌ অসম গোসাঁই সমাজৰ সভাপতি দেবেন্দ্ৰ নাথ মহন্ত আৰু প্ৰধান সম্পাদক বিপ্লব জ্যোতি মহন্তই ।

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সৈতে নাম জড়িত হৈ পৰা নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলৰ আয়োজক শ্যামকানু মহন্তক জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰী বুলি উল্লেখ কৰি বিবৃতিটোত কয়, "ইয়াৰ দ্বাৰা জনোৱা হ'ল যে আমাৰ হিয়াৰ আমঠু মৰমৰ জুবিন দাক হত্যা কৰা নৰ পিশাচৰূপী শ্ৰী শ্ৰী বৰখাট পাৰ সত্ৰৰ শ্যামকানু মহন্ত আৰু তেওঁ পৰিয়ালবৰ্গক সদৌ অসম গোসাঁই সমাজৰ পৰা বৰ্জন কৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তৰ জীয়ৰী সৃজনী ভাস্কৰ মহন্তৰ লগতে পৰিয়ালক গোসাঁইৰ সমাজৰ পৰা বহিস্কাৰ কৰা হ'ল ।"

বিবৃতিটোত লগতে উল্লেখ কৰা হয়, "কিয়নো সৃজনীয়ে বিহুৰ সময়ত যিটো ভিডিঅ' ৰিলিজ কৰিছিল সেইটো কোনো প্ৰকাৰে গ্ৰহণযোগ্য নহয় । সেইবাবে আমি থানাত এজাহাৰ দিছিলো যদিও আজিলৈকৈ পৰি থাকিল । ধৃষ্টতামূলক এনে কাৰ্যক আমি সদৌ অসম গোসাঁই সমাজে গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছো আৰু তীব্ৰ গৰিহণা দিছো আৰু শ্ৰী শ্ৰী বৰখাট পাৰ সত্ৰৰ এই পৰিয়ালটোক আনুষ্ঠানিকভাৱে গোসাঁই সমাজে বৰ্জন কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনততেওঁলোকৰ লগত গোসাঁইৰ সমাজৰ কোনো সম্পর্ক নাই ।"

উল্লেখ্য যে গোসাঁই সমাজে হিয়াৰ আমঠু মৰমৰ জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰা ঘটনাৰ বাবে শ্যামকানু মহন্ত আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গক সদৌ অসম গোঁসাই সমাজৰ পৰা বৰ্জন কৰিছে । আনহাতে শ্যামকানু মহন্তৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তৰ জীয়ৰী সৃজনী ভাস্কৰ মহন্তই বিগত ব’হাগ বিহুৰ সময়ছোৱাত সৃষ্টি কৰা বিতৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰি সেই ঘটনাৰ বাবে তেওঁলোকক গোসাঁই সমাজে বৰ্জন কৰাৰ কথা সদৰি কৰিছে । 'মৌ বিহু'ৰে বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছিল ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তৰ জীয়ৰী সৃজনী ভাস্কৰ মহন্তই ।

লগতে পঢ়ক : এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফেচবুক লাইভ: ৬ অক্টোবৰৰ ভিতৰত শ্যামকানু-সিদ্ধাৰ্থ অসমলৈ নাহিলে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰে

সাৰিব নোৱাৰিব শ্যামকানু, সিদ্ধাৰ্থ, চি আই ডিত এজাহাৰ দাখিল জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ

শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মই আহি আছো সোনকালে… সামাজিক মাধ্যমত শ্যামকানু মহন্তৰ পোষ্ট

For All Latest Updates

TAGGED:

SADOU ASOM GOSAI SAMAJSHYAMKANU MAHANTAZUBEEN GARG DEATHইটিভি ভাৰত অসমGOSAI SAMAJ EXPELLED THE MAHANTAS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.