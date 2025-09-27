জুবিন গাৰ্গক জীয়াই ৰখাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ে ল'ব বিশেষ পদক্ষেপ

জুবিন গাৰ্গক জীয়াই ৰখাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ে ল'ব বিশেষ পদক্ষেপ
জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনাৰে ভাগৱত পাঠ আৰু স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠান ।
Published : September 27, 2025 at 3:02 PM IST
যোৰহাট: মহানায়কৰ মহাপ্ৰস্থানত শোকত আজিও ম্ৰিয়মান জাতি, বৰ্ণ, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে অসমৰ সকলো লোক, অসমৰ আৱেগ, উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ জুবিন গাৰ্গক অকালতে হেৰুৱাই শোকত দগ্ধ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ । সেয়েহে সংগীত জগতৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ আৰু গণশিল্পী, অসম আবেগ জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ উদ্যোগত, যোৰহাট জিলা শাখাৰ ব্যৱস্থাপনাত যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থা খেলপথাৰত ভাগৱত পাঠ আৰু স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয় ।
আজি অনুষ্ঠানত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ উপ-পদাধিকাৰ, প্ৰধান সম্পাদক কুশল ঠাকুৰীয়াসহ সংঘৰ সকলো বিষয়ববীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে, ভাগৱত পাঠ আৰু স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গৰ জাতীয় সত্বাক সুঁৱৰি কান্দি উঠে সংঘৰ ভকত বৈষ্ণৱ । এই অনুষ্ঠানত অংশ গ্ৰহণ কৰি প্ৰধান সম্পাদক কুশল ঠাকুৰীয়াই কয়,"আমাৰ জাতীয় সত্বা জুবিন গাৰ্গে আমাক বহুত দিলে, সেয়া আনৰ লগত তুলনা কৰিলে নাপাম, জুবিন গাৰ্গ নামৰ সত্বাটোক কাৰো লগত তুলনা কৰিব নোৱাৰি । সেয়া ইতিমধ্যে প্ৰতীয়মান হৈছে আৰু জুবিন গাৰ্গৰ দৰে জাতীয় সত্বা আৰু নোলাব ।"
লগতে তেওঁ কয়, "শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ ভাৰতবৰ্ষৰ এটা বৃহৎ ধৰ্মীয়, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । জুবিনৰ মৃত্যুৱে সংঘত থকা ৪০ ৰ পৰা ৫০ লাখ ভক্তৰ হৃদয় চুই গৈছে । জুবিনৰ গান আৰু কথা-বাৰ্তাসমূহে । আমি মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা লগে লগে আমাৰ সকলো কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিলো ৭ দিনৰ বাবে ।"
কুশল ঠাকুৰীয়াই কয়, "আজি আমি জুবিনৰ জন্মস্থান যোৰহাটত তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু ভাগৱত পাঠ আয়োজন কৰিছোঁ । কাৰণ জুবিন সদায় আমাৰ মাজত জুবিন হৈ থাকিব, অমৰ হৈ থাকিব আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ স্থান বৈকুণ্ঠত জুবিন থাকক ।"
আনহাতে সাহিত্য সভাই জুবিনৰ গীত, কবিতা ৰচনা আকাৰে প্ৰকাশ কৰাৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্ন উত্তৰত তেওঁ কয়, "শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই হঠাতে কিছুমান সিদ্ধান্ত নলয়, দূৰদৰ্শী চিন্তাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব । সংঘই জুবিনৰ গান ,কথা বাৰ্তাসমূহ সংৰক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুকীয়া ৰূপত আগবাঢ়িব, এয়া কথা দিলোঁ ।"
আনহাতে অসমৰ জাতি সত্বা জুবিন গাৰ্গলৈ ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰাৰ দাবী সৰ্বত্ৰে উত্থাপন হোৱাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"এয়া অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী, এনে এগৰাকী সত্বাক আমি যদি ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰাব পাৰো আৰু ভাৰত চৰকাৰে যদি সিদ্ধান্ত লয় এয়া আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয় আৰু আনন্দৰ কথা হ'ব আৰু এইক্ষেত্ৰত আমি সহযোগ কৰি যাম ।" জুবিনৰ হৈ আৰু কাম কৰিব লাগে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । আনহাতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়েও জুবিনৰ বাবে বহু সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বিষয়েও তেওঁ ইংগিত দিয়ে ।