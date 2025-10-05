কাকো একগোট হৈ থাকিব নিদিয়ে শেখৰ গোস্বামীয়ে: পাৰ্থ প্ৰতীম গোস্বামী
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত আজি চি আই ডি কাৰ্যালয়ত এছ আই টিয়ে কেইবাগৰাকী লোকৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰে ।
Published : October 5, 2025 at 11:23 PM IST
গুৱাহাটী : 'শেখৰ ভাল নহয় । শেখৰ ভাল নাছিল, তাৰ পেটটো, মনটো বহুত পঁচা আছিল । সি কাকো একগোট হৈ থাকিব নিদিয়ে ।' এই মন্তব্য জুবিন গাৰ্গৰ সহযোগী শিল্পী পাৰ্থ প্ৰতীম গোস্বামীৰ । আজি চি আই কাৰ্যালয়ত ভাষ্য প্ৰদানৰ বাবে উপস্থিত হৈ পাৰ্থ প্ৰতীম গোস্বামীয়ে সিদ্ধাৰ্থ গোস্বামীৰ সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "সিদ্ধাৰ্থই কোনখন শ্ব' কিমান টকাত কৰে আমি গম নাপাওঁ । পইচা পাতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি খবৰ নলওঁ । কিন্তু যোৱা দুবছৰ মানৰ পৰা শ্ব' কৰিবলৈ বাহিৰলৈ গ'লে হোটেলত থকাৰ ক্ষেত্ৰত এডজাচ কৰিবলৈ কৈছিল । টকা পইচাৰ হিচাপ নিকাচ সকলো সিদ্ধাৰ্থই ৰাখিছিল । পইচাৰ ক্ষেত্ৰত জুবিনে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল । "
আনহাতে ৰাজা বৰুৱাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, এছ আই টিয়ে আমাৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে । তদন্তত আমি সহায় কৰি যাম । জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাব লাগিব । জুবিন গাৰ্গে সকলোকে সদায় ককাই ভাইৰ নিচিনা মৰম কৰিছিল, বিশ্বাস কৰিছিল । কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ লগত বিশ্বাসঘাটকতা হ'ল ।"
উল্লেখ্য যে, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ১৭ দিনৰ পিছতো ৰহস্য ফাদিল হোৱা নাই । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ লগতে শেখৰ গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্তক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে এছ আই টিয়ে ।
ইপিনে আজি চি আই ডি কাৰ্যালয়ত এছ আই টিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ সহশিল্পী মেঘনা বৰপূজাৰী, অভিনেত্ৰী বৈশালি মেধি, জুবিন গাৰ্গৰ দেহৰক্ষী নন্দেশ্বৰ বৰা, সাংবাদিক সাৰস্বত গোস্বামী, প্ৰণয় বৰদলৈ, অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ ভাতৃ নিসাদ মহন্ত, অভিনেত্ৰী সুস্মিতা কলিতা, অভিনেত্ৰী পম্পী মেচ, জুবিনৰ বাহনৰ চালক হিতেশ হালৈ, সন্দীপন গাৰ্গ, জুবিন গাৰ্গৰ বাদ্যযন্ত্ৰী পাৰ্থপ্ৰতীম গোস্বামী, ৰাজা বৰুৱাকে ধৰি কেইবাগৰাকীৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰে ।