ETV Bharat / state

আজিৰে পৰা শাৰদীয় দুৰ্গাপূজা; শ্রীভূমিৰ পূজাস্থলীত জুবিন গার্গক স্মৰণ

শিল্পী জুবিন গার্গৰ প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কৰি মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালে কয় যে জুবিন অসমবাসীৰ হৃদয়ত চিৰদিন থাকিব ।

remembering Zubeen in Sribhumi
শাৰদীয় দুৰ্গাপূজা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2025 at 3:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

শ্ৰীভূমি : "দশভূজাৰ আগমনত সাজি-কাছি উঠিছে ধৰ্ত্রী । সকলো অশুভ শক্তিৰ বিনাশ কৰি মা দুর্গাই দিব আনন্দৰ বার্তা । হিংসা-বিদ্বেষ পাহৰি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলোৱে উৎসৱৰ আনন্দত মতলীয়া হ'ব, এয়াই কাম‍্য ।" শ্রীভূমিৰ ঐতিহাসিক ইয়ুথ ইউনিটীৰ ৭৫ বছৰীয়া এইবাৰৰ পূজা মণ্ডপ উদ্বোধন কৰি এইকথা ক'লে ক্লাৱৰ মুখ‍্য উপদেষ্টা তথা ৰাজ‍্যৰ মীন, পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পালে ।

শনিবাৰে ক্লাৱৰ সভাপতি ডাঃ পৌলম চন্দ আৰু সম্পাদক শিবু দত্ত, অশোক দেৱসহ অন‍্যান্যসকলৰ উপস্থিতিত পূজা মণ্ডপ উদ্বোধন কৰি মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পালে কয় যে দুর্গোৎসৱ প্রকৃতার্থতেই সাৰ্বজনীন উৎসৱ । আনহাতে, মণ্ডপ উদ্বোধন কৰি শিল্পী জুবিন গার্গক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰে মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পালে ।

শ্রীভূমিৰ পূজাস্থলীত জুবিন গার্গক স্মৰণ (ETV Bharat Assam)

প্রতীক্ষাৰ অন্ত পেলাই মণ্ডপে মণ্ডপে মা দুর্গাৰ আগমন ঘটিছে । পঞ্চমীৰ দিনাখনেই বহু পূজাস্থলীলৈ যেনেদৰে মা দুৰ্গাৰ প্রতিমা লৈ যোৱা হৈছে, তেনেদৰে শ্রীভূমি জিলাৰ ঐতিহাসিক ইয়ুথ ইউনিটী ক্লাবসহ অন‍্যান‍্য ক্লাবৰ মণ্ডপ শনিবাৰে সন্ধ্যাতে কৰা হৈছে ।

পাথাৰকান্দি বিধায়ক তথা বর্তমান অসম চৰকাৰৰ মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পালে ইয়ুথ ইউনিটীৰ মণ্ডপ উদ্বোধন কৰি শিল্পী জুবিন গার্গৰ প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰে । ক্লাৱৰ তৰফৰ পৰা সম্পাদক শিবু দত্তসহ অন‍্যান্যসকলে উপস্থিত সংবাদকর্মীসকল উত্তৰীয় প্ৰদানেৰে সম্বৰ্ধনা জনায় ।

মণ্ডপ উদ্বোধন কৰি মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "দুর্গাপূজা বঙালীসকলৰ জাতীয় উৎসৱ । মা দুর্গাৰ আশীর্বাদত অশুভ শক্তিৰ বিনাশ হ'ব । ইয়ুথ ইউনিটীৰ ৭৫ বছৰ, কুশিয়াৰকুলৰ ৫০ বছৰসহ বিভিন্ন পূজা আয়োজিত হৈছে ।"

মুখ‍্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয় যে সকলো পূজা কমিটীক ১০ হাজাৰ টকাৰ অনুদান প্রদান কৰা হৈছে । আইন-শৃংখলা ৰক্ষা কৰি পূজাৰ আনন্দত শ্রীভূমিবাসীক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পালে । আনহাতে, শিল্পী জুবিন গার্গৰ প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কৰি তেওঁ কয়, "জুবিন অসমবাসীৰ হৃদয়ত চিৰদিন থাকিব ।"

উল্লেখ্য যে, চহৰখনৰ পেট্রোল পাম্প পইণ্টত ঐতিহাসিক ইয়ুথ ইউনিটী ক্লাবৰ দুৰ্গাপূজাই এইবাৰ ৭৫ বছৰত ভৰি দিছে । এইবাৰ পূজাৰ বাজেট প্রায় ৩০ লাখ টকা । ইয়ুথ ইউনিটী ক্লাবৰ পূজাত মুখ্য উপদেষ্টাৰ দায়িত্বত আছে ৰাজ্যৰ মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল । আনহাতে, সভাপতি হিচাবে ডাঃ পৌলম চন্দ আৰু পূজা কমিটীৰ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছে শিবু দত্ত ।

মণ্ডপ, প্রতিমাৰ পৰা আলোকসজ্জা, সকলোতেই চমক দিবলৈ প্রস্তুত বুলি জনায় সম্পাদক শিবু দত্তই । তেওঁ কয়, "কলকাতাৰ ঐতিহাসিক ভিক্টোৰিয়া মেমোৰিয়েলৰ আৰ্হিত মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে শিল্পীসকলে । মা দুৰ্গাৰ প্রতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে প্রতিমা শিল্পালয়ৰ মৃৎশিল্পীসকলে ।

ইয়ুথ ইউনিটীৰ পূজাত প্রতিদিনে ভক্তসকলৰ বাবে যেনেদৰে মহাপ্রসাদৰ ব্যৱস্থা থাকিব, তেনেদৰে অন্যান্য বছৰৰ দৰে এইবাৰো সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা মানি পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি জনায় সম্পাদক শিবু দত্তই ।

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘৭৫ বছৰীয়া পূজা উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো থাকিব । জি বাংলাখ্যাত শিল্পীসকলে যেনেদৰে ইয়ুথ ইউনিটীত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব, তেনেদৰে থাকিব নৱদ্বীপৰ বাউল শিল্পীসকলো ।’’ বৰাকৰ লোক-সংস্কৃতিক প্রাধান্য দি স্থানীয় প্ৰখ্যাত শিল্পীসকলেও অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব বুলি শিবু দত্তই জনায় ।

লগতে পঢ়ক :দুৰ্গা পূজাৰ উপহাৰস্বৰূপে দুখনকৈ উৰণ সেতু মুকলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
লগতে পঢ়ক :সাগৰৰ দৰে গভীৰ তুমি... সৰ্ববৃহৎ দেৱাল অংকন

For All Latest Updates

TAGGED:

REMEMBERING ZUBEEN IN SRIBHUMISRIBHUMI DURGA PUJAZUBEEN GARGইটিভি ভাৰত অসমDURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.