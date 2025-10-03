জুবিনৰ গান বজাবলৈ কোৱাটোৱেই হ’ল অপৰাধ ! গণপ্ৰহাৰত প্ৰাণ গ'ল যুৱকৰ
বিজয়া দশমীত ৰে’লৱে কলনীৰ কালীবাৰী জাগৃতি সংঘৰ দুৰ্গা পূজাত গান বজাব কোৱাক লৈ ঘটিল অঘটন ।
Published : October 3, 2025 at 4:24 PM IST
গুৱাহাটী : দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দ-উলাহৰ মাজতেই সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড । গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বামুনীমৈদামৰ ৰে'লৱে কলনীত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডটো । বিজয়া দশমীৰ দিনা বামুনীমৈদামৰ ৰে’লৱে কলনীৰ কালীবাৰী জাগৃতি সংঘৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত সংঘটিত হয় হত্যাকাণ্ড ।
হত্য়াৰ বলি হোৱা যুৱকজনৰ নাম অবিনাশ ৰজক (২৬)। পেছাত এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আছিল অবিনাশ ৷ অবিনাশ ৰজকৰ পৰিয়ালৰ লোকে উত্থাপন কৰা অভিযোগ অনুসৰি ২০/২৫ জনীয়া উন্মত্ত যুৱকৰ দলে অবিনাশৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিল । এই আক্ৰমণত অবিনাশৰ মৃত্যু হোৱা বুলি পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্য়ে আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে । পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু নিহত অবিনাশৰ সতীৰ্থই অভিযোগ কৰা মতে, জুবিন গাৰ্গৰ গীত বজাবলৈ দাবী জনোৱাটোৱেই কাল হ'ল অবিনাশৰ ।
এই সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰি নিহত অবিনাশৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে কয়, “বামুনীমৈদামৰ ৰে'লৱে কলনীৰ কালীবাৰী দুৰ্গা কমিটীত গান বাজি আছিল । গান বাজি থাকোতে ভাইটিয়ে গৈ জুবিনৰ গান লগাবলৈ ক’লে । সিহঁতে ক’লে- তই কোন ? চিনি নাপাও । সেই লৈয়ে তৰ্কাতৰ্কি হ’ল । তেতিয়া ২০/২৫ জনীয়া দলটোৱে ভাইটিক মাৰিলে ৷ আধা ঘণ্টাৰ পিছত ভাইটিক হাস্পতাললৈ লৈ আনিলো যদিও সি মৰি থাকিল ৷ ”
নিহত অবিনাশৰ পৰিয়ালে প্ৰাথমিক অৱস্থাত গীতানগৰ থানালৈ গৈছিল যদিও ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা অঞ্চলটো চানমাৰি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হোৱা বাবে শুকুৰবাৰে আগবেলা চানমাৰি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ আহে । এই ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালে চানমাৰি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । উক্ত এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
বিজয়া দশমীৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত নাচি থকা অবিনাশ ৰজকে জুবিন গাৰ্গৰ গীত বজাবলৈ দাবী জনাইছিল । ইয়াতে অগ্নিশৰ্মা হৈ সুজিত সৰকাৰ আৰু ৰাতুল বৰাৰ নেতৃত্বত ২০-২৫ জনীয়া যুৱকৰ এটা দলে অবিনাশ ৰজকক গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰে বুলি মন্তব্য কৰে ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বুলি দাবী কৰা এজন যুৱকে ।
মাৰপিটৰ ঘটনাৰ পিছত অবিনাশক গীতানগৰৰ কে জি এম টি হাস্পতালত সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰাই পৰিয়ালৰ লোকে । হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱাৰ ক্ষন্তেক পিছতেই চিকিৎসাধীন অৱস্থাত যুৱকজনৰ মৃত্যু হয় । এই লৈ অঞ্চলটোত তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে । আৰক্ষীৰ অধিক তদন্তই ঘটনাৰ সবিশেষ পোহৰলৈ আনিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।