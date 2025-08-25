ETV Bharat / state

দক্ষিণপাট সত্ৰৰ বৰ ভঁৰালৰ দায়িত্ব এওঁৰ হাততে: ৮৫ বছৰতো মুখত আখৈ ফুটা দিয়ে সত্ৰৰ ইতিহাসে - DAKHINPAT SATRA MAJULI

সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধনাতে জীৱন অতিবাহিত কৰিছে মাজুলীৰ দক্ষিণপাট সত্ৰৰ বৈষ্ণৱ নৰেন কটকীয়ে ।

Vaishnav Narendra Kataki
দৰ্শনাৰ্থীক ইতিহাস ব্যাখ্যা কৰি থকাৰ সময়ত মাজুলীৰ দক্ষিণপাট সত্ৰৰ বৈষ্ণৱ নৰেন কটকী (ETV Bharat Assam)
মাজুলী: সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নদীদ্বীপ মাজুলী । মাজুলীৰ সত্ৰসমূহৰ ভিতৰত এখন উল্লেখনীয় সত্ৰ হৈছে ঐতিহাসিক দাক্ষিণপাট সত্ৰ । ইয়াক দৰ্শনৰ বাবে প্ৰতিবছৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ আগমন ঘটে ঐতিহাসিক সত্ৰখনলৈ ।

এই ঐতিহাসিক সত্ৰখনৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বৈষ্ণৱ হৈছে নৰেন কটকী । এইগৰাকী বৈষ্ণৱে সত্ৰীয়া সংস্কৃতি সাধনাতে জীৱন অতিবাহিত কৰিছে । এই প্ৰতিবেদনত আমি ক'বলৈ লৈছোঁ মাজুলীৰ ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰৰ বৰ ভঁৰালৰ ৰখীয়া, সত্ৰখনৰ বৰনাম লগোৱা নৰেন কটকীৰ কথা ।

মাজুলীৰ দক্ষিণপাট সত্ৰৰ বৈষ্ণৱ নৰেন কটকী (ETV Bharat Assam)

মাত্র ৭ বছৰ বয়সতে শিৱসাগৰ জিলাৰ চাৰিঙৰ নিজৰ আপোন ঘৰখন এৰি থৈ মাজুলীৰ দক্ষিণপাট সত্ৰলৈ আগমন ঘটিছিল এইগৰাকী বৈষ্ণৱৰ । মাজুলীৰ সত্ৰীয়া পৰিবেশত গীত, নৃত্য, নাট-ভাওনাৰ শিক্ষা লৈ এদিন দক্ষিণপাট সত্ৰৰ বৰনাম লগোৱা, বৰ ভঁৰালী বাব লাভ কৰি সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধনাত নিজকে নিমজ্জিত ৰাখিলে এইগৰাকী বৈষ্ণৱে ।

দক্ষিণপাট সত্ৰলৈ যদি আপুনি আহিছে অথবা সত্ৰৰ বৰ ভঁৰাল চোৱাৰ আপোনাৰ যদি সৌভাগ্য হৈছে, তেন্তে আপোনাৰ অতি চিনাকি এইগৰাকী বিৰল ব্যক্তিত্বৰ কটকী আতৈ । তেখেতে বৰ ভঁৰালত সংৰক্ষিত অসমীয়াৰ সাতামপুৰুষীয়া সম্পদসমূহ এপদ এপদকৈ আপোনাৰ সন্মুখত ডাঙি ধৰি যি বৰ্ণনা দিব, আপুনি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব আপুনি যেন এখন জীৱন্ত গবেষণা-পত্র পঢ়ি আছে ।

তেখেতৰ সাৱলীল বাক-চাতুৰ্যতাত আপুনি মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ পৰিব । প্ৰতিগৰাকী সত্ৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে কম সময়তে আপোন হৈ পৰা বৈষ্ণৱ নৰেন কটকীয়ে বৰ ভঁৰালৰ প্ৰতিপদ বস্তুৰ বিশদ বৰ্ণনা দিব পাৰে ।

আনহাতে, প্ৰতি পুৱাই নামঘৰৰ নাম লোৱা কাম পালন কৰি আহিছে জ্যেষ্ঠ বৈষ্ণৱ নৰেন কটকীয়ে । অসম চৰকাৰৰ শিল্পী পেঞ্চন লাভ কৰিছে দাক্ষিণপাট সত্ৰৰ বৈষ্ণৱগৰাকীয়ে । ৮৫ বছৰত ভৰি দিয়া বৈষ্ণৱ শিল্পীগৰাকীৰ দীৰ্ঘায়ু আমিও কামনা কৰিলোঁ ।

Vaishnav Narendra Kataki
মাজুলীৰ দক্ষিণপাট সত্ৰৰ বৈষ্ণৱ নৰেন কটকী (ETV Bharat Assam)

৮৫ বছৰীয়া নৰেন কটকী আতৈক সকলোৱে দেউ বুলি সম্বোধন কৰে । একালৰ সত্ৰৰ ভাওনাৰ সু-অভিনেতা, সু-স্বাস্থ্যৰ গৰাকী, সুন্দৰ কণ্ঠৰ অধিকাৰী কটকী আতৈয়ে সত্ৰৰ বৰনাম লগোৱা দায়িত্ব নিয়মিত পৰিচালনা কৰাৰ উপৰি দেশী-বিদেশী দৰ্শনাৰ্থীক বৰ ভঁৰালৰ সংৰক্ষিত সম্পদৰাজি প্ৰদৰ্শন আৰু সুন্দৰ বৰ্ণনাৰে পৰিচয় কৰাই আহিছে ।

এইগৰাকী বৈষ্ণৱে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "৭ বছৰ বয়সৰ পৰাই মই দাক্ষিণপাট সত্ৰত আছোঁ । প্ৰায় ৩০ বছৰ ধৰি দাক্ষিণপাট সত্ৰৰ বৰ ভঁৰালৰ ৰখীয়া হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আহিছোঁ ।"

Vaishnav Narendra Kataki
মাজুলীৰ দক্ষিণপাট সত্ৰৰ বৈষ্ণৱ নৰেন কটকী (ETV Bharat Assam)

বৰ ভঁৰালী হোৱাৰ লগতে সত্ৰখনত বৰনাম লগোৱা হিচাপেও নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি অহাৰ কথা কয় এইগৰাকী বৈষ্ণৱে । তেওঁ কয়, "বৰ ভঁৰালী বা বৰনাম লগোৱা হিচাপে মই কোনো দিন গৌৰৱ কৰা নাই । কিয়নো যাদৱ ৰায়ে যি দায়িত্ব দিছে সেয়া মই পালনহে কৰিছোঁ ।"

