স্তব্ধ হ'ল এক জাতীয়তাবাদী সত্তাৰ যাত্ৰা, নলিনী ৰঞ্জন বৰুৱাৰ দেহাৱসান

স্তব্ধ হ'ল এক জাতীয়তাবাদী সত্তাৰ যাত্ৰা, নলিনী ৰঞ্জন বৰুৱাৰ দেহাৱসান
অসমত জাতীয়তাবাদৰ ভেটি গঢ় দিয়াত অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰা জাতীয়তাবাদী নেতা নলিনী ৰঞ্জন বৰুৱাৰ দেহাৱসান । দল-সংগঠনৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।
Published : October 4, 2025 at 4:50 PM IST
গোলাঘাট: শোকস্তব্ধ গোলাঘাট । অসংখ্য শুভাকাংক্ষীক শোকৰ সাগৰত পেলাই ইহলীলা সম্বৰণ অসম আন্দোলনৰ অগ্ৰণী কৰ্মী তথা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য আৰু বৰ্তমান আমন্ত্ৰিত উপদেষ্টা চিৰকুমাৰ নলিনী ৰঞ্জন বৰুৱাৰ । শনিবাৰে পুৱা প্ৰায় ৮:১০ বজাত শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত দেহাৱসান ঘটে জাতীয়তাবাদৰ ধ্বজাবাহক স্বৰূপ বৰুৱাৰ ।
নলিনী ৰঞ্জন বৰুৱা অসমত জাতীয়তাবাদৰ ভেটি গঢ় দিয়াৰ এজন অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰিছিল । গোলাঘাটৰ নগৰৰ বেজবৰুৱা চাৰিআলিৰ সমীপত ৬০ দশকত জন্ম গ্ৰহণ কৰা নলিনী ৰঞ্জন বৰুৱাই প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষাগ্ৰহণ কৰে গোলাঘাটৰ বেজবৰুৱা চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ।
বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে উকমুকনি দিয়ে অসমত বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলনে । এই অসম আন্দোলনৰ এজন সক্ৰিয় কৰ্মী হিচাপে যোগদান কৰি বিদেশী বিতাড়নৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত যোগদান কৰিছিল ।
পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৮৮ চনত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য যোগদান কৰি ওৰেটো জীৱন চিৰকুমাৰ হৈয়ে অসমত জাতীয়তাবাদৰ ভেটি গঢ় দিয়ত অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
বৰ্তমান এই জাতীয়তাবাদীৰ চিন্তা ধাৰাৰে সকলোকে আগবঢ়াই নিয়া নলিনী ৰঞ্জন বৰুৱা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ আমন্ত্ৰিত উপদেষ্টা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল । ইয়াৰ উপৰিও গোলাঘাটৰ জিলাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ সমাজৰ হকে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল ।
তেখেতৰ মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে শোকত ভাগি পৰে গোলাঘাটৰ সকলো দল-সংগঠন । তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ গোলাঘাট জিলাৰ কাৰ্যালয়লৈ অনাৰ পাছত বিভিন্ন দল-সংগঠনে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
এই সম্পৰ্কে তেখেতৰ বাল্যবন্ধু গোলাঘাট দেৱৰাজ ৰয় মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক ড৹ নৃপেন বৰুৱাই কয়,"১৯৭৯ চনৰ পৰা বেজবৰুৱা চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি থকাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আমাৰ লগত এক সু-সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰাখিছিল । এজন প্ৰকৃত জাতীয়তাবাদী নেতা আছিল । প্ৰচাৰ বিমুখ এইগৰাকী জাতীয়তাবাদী নেতা, যাৰ নেতৃত্বত ১৯৭৯ চনৰপৰা ১৯৮৫ চনলৈকে গোলাঘাটত বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলনৰ তেওঁ এজন অন্যতম সদস্য আছিল । অসম বিৰোধী চক্ৰই অসমৰ জাতীয় সত্বাক আঘাত কৰাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ গৰজি উঠিছিল, যাৰ বাবে আৰক্ষীৰ আতিশয্যৰো বলি হৈছিল তেওঁ ।"
ড৹ বৰুৱাই লগতে কয়,"তেওঁ এগৰাকী সৎ, নিকা আৰু অমায়িক ব্যক্তি আছিল । ইয়াৰ উপৰিও তেখেতে গোলাঘাটৰ সকলো অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতো জড়িত হৈ আছিল । আজি কিছুদিনৰ পৰা তেখেতে বাৰ্ধক্যজনিত ৰোগত ভুগি আছিল আৰু আজি তেখেতৰ মৃত্যু হয় । তেখেতৰ মৃত্যুত গোলাঘাটে এজন প্ৰকৃত জাতীয়তাবাদী নেতা হেৰুৱাইছে বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ ।"
আনহাতে তেখেতৰ মৃত্যুৰ সম্পৰ্কে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় উপ-সভাপতি জিতুল ৰাজখোৱাই কয়,"অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰা জড়িত এজন সতীৰ্থ নলিনী ৰঞ্জন বৰুৱা গোলাঘাটৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত এজন ব্যক্তি । এই ব্যক্তিজনক হেৰুৱাই আজি আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ । তেখেতৰ আত্মাৰ চিৰ শান্তি কামনা কৰিছোঁ ।"