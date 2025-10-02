ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰা হৈছিল নেকি ? আৰক্ষীৰ নতুন ধাৰা সংযোজনে সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ

আদালতত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত এই ১০৩ ধাৰাত যিকোনো অভিযুক্ত লোক দোষী সাব্যস্ত হ'লে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ডৰ বিধান ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাত আছে ।

Zubeen Garg death probe
এছ আই টিৰ মুৰব্বী মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ সংবাদমেল সম্বোধন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2025 at 5:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ছিংগাপুৰত হত্যা কৰা হৈছিল নেকি জুবিন গাৰ্গক ? এতিয়া এই প্ৰশ্ন সকলোৰে মনত উত্থাপন হৈছে । কিয়নো জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰত আন এক ধাৰা সংযোজন কৰা হৈছে ।

হত্যাকাণ্ডৰ ধাৰা সংযোজন কৰা হৈছে গোচৰটোত । ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১০৩ ধাৰা সংযোজন কৰা হৈছে গোচৰটোত । শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক জেৰাৰ পিছতে এই ধাৰা সংযোজন কৰা হৈছে ।

এছ আই টিৰ মুৰব্বী মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ সংবাদমেল সম্বোধন (ETV Bharat Assam)

ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰুজু হোৱা গোচৰত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ হত্যাকাণ্ড সম্পৰ্কীয় ১০৩ ধাৰা সংযোজন কৰা হৈছে । পূৰ্বে বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ চি আই ডি থানাত ৰুজু হোৱা ১৮/২০২৫ নম্বৰ গোচৰটোত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ৬১(২), ১০৫ আৰু ১০৬ ধাৰা সংযোজন কৰিছিল । কিন্তু দুই প্ৰধান অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে গোচৰটোত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১০৩ ধাৰা সংযোজন কৰে ।

আইনজ্ঞৰ মতে,আদালতত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত এই ১০৩ ধাৰাত যিকোনো অভিযুক্ত লোক দোষী সাব্যস্ত হ'লে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ বিধান ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাত লিপিবদ্ধ হৈ আছে । ইপিনে বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ মোবাইল ফোন আৰু এটা বেগ জব্দ কৰিছে ।

এই বেগটোৰ পৰা কেতবোৰ টেবলেট আৰু নথি-পত্ৰ বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে উদ্ধাৰ কৰিছে । এই টেবলেটসমূহ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিব বুলি আৰক্ষীৰ এক সূত্ৰই জানিবলৈ দিছে ।

ইপিনে ১৪ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত আৰু মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে । ইয়াৰ মাজতে তদন্তকাৰী গোটে বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামী, জুবিন গাৰ্গৰ সম্পৰ্কীয় ভাতৃ সন্দীপন গাৰ্গ আৰু কণ্ঠশিল্পী অমৃতপ্ৰভা মহন্তক জেৰা কৰে ।

উলুবাৰীত থকা চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত মুখ্য তদন্তকাৰী বিষয়া ৰজী কলিতাই তিনিওগৰাকীকে দীৰ্ঘসময় ধৰি ঘটনা সন্দৰ্ভত পুনৰ সোধা-পোছা কৰে । তথ্য অনুসৰি, নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ‌ সৈতে জড়িত আন তিনিজন লোককো হাজিৰ হ'বলৈ তদন্তকাৰী গোটে ইতিমধ্যে চমন জাৰি কৰিছে ।

ইফালে বিশেষ তদন্তকাৰী গোটৰ মুৰব্বী তথা বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই বৃহস্পতিবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ ছিংগাপুৰত সম্পন্ন হোৱা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন পৰিয়ালৰ লোকেহে লাভ কৰিব । ছিংগাপুৰৰ নিজা নিয়ম অনুসৰি এই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰা নহয় ।"

ইতিমধ্যে ছিংগাপুৰ কৰ্তৃপক্ষই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ কৰা বুলি তদন্তকাৰী গোটৰ মুৰব্বী মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই সদৰী কৰে ।

তেওঁ পুনৰ কয়, "গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত সম্পন্ন হোৱা জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই । ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰা ভিছেৰা পৰীক্ষাৰ বাবে দিল্লীৰ চেণ্ট্ৰেল ফৰেনছিক ছায়েন্স লেব'ৰেটৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।"

এই প্ৰতিবেদন আহিবলৈ কেইবাদিনৰো প্ৰয়োজন হ'ব বুলি জানিবলৈ দি গুপ্তাই কয় যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰুজু হোৱা গোচৰত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১০৩ ধাৰা সংযোজন কৰা হৈছে । গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত আৰু মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক জেৰা কৰি থকা হৈছে ।

তদুপৰি, তদন্তৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ দল ছিংগাপুৰলৈ যাব বুলি উল্লেখ কৰি গুপ্তাই কয়, "ছিংগাপুৰ প্ৰশাসনৰ পৰা অনুমতি পোৱাৰ পিছতে তদন্তৰ বাবে অসমৰ পৰা আৰক্ষীৰ দলে ছিংগাপুৰলৈ যাত্ৰা কৰিব ।"

লগতে পঢ়ক :জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ভাৰতৰ উচ্চায়ুক্তক দিলে ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে
লগতে পঢ়ক :উচুপি উচুপিয়েই গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে গালে মায়াবিনী

For All Latest Updates

TAGGED:

ZUBEEN GARG DEATH PROBESECTION 103 IN ZUBEEN DEATH CASEজুবিন গাৰ্গইটিভি ভাৰত অসমZUBEEN GARG DEATH CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.